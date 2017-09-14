RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:01

whois2010

то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

Ні. Ви зараз платите за умовного долярека, дружина якого звільняється (нема податків) , а сам він без сплати податків перебивається на одноразових замовленнях з кабанчика. Проте двоє дітей справно користуються державними садками/школами. Попросіть долярека, щоб він вам компенсував
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:04

  Hotab написав:whois2010

то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

Ні. Ви зараз платите за умовного долярека, дружина якого звільняється (нема податків) , а сам він без сплати податків перебивається на одноразових замовленнях з кабанчика. Проте двоє дітей справно користуються державними садками/школами. Попросіть долярека, щоб він вам компенсував

Систему оподаткування придумав не Долярек, тому вже так, як є. А пан Долярек, якщо має совість, то пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті, коли я захочу у "Голодному Миколі" борща поїсти
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:08

whois2010

пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті,



Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках.
Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:17

  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010

то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

Ні. Ви зараз платите за умовного долярека, дружина якого звільняється (нема податків) , а сам він без сплати податків перебивається на одноразових замовленнях з кабанчика. Проте двоє дітей справно користуються державними садками/школами. Попросіть долярека, щоб він вам компенсував

Систему оподаткування придумав не Долярек, тому вже так, як є. А пан Долярек, якщо має совість, то пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті, коли я захочу у "Голодному Миколі" борща поїсти

хто про що а нетойвосний цицькоцмуд про неоплатний борг тих хто оплатив Х разів
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:22

  whois2010 написав:Потроху вимальовується розмір "долга родінє" громадянина. І він виявляється не такий великий, щоб вимагати від 18-ти річної дитини бути готовим віддати життя за це державне утворення.

Усі ці розмови про "борги" перед державою - нісенітниці. У держави немає своїх грошей. У неї є лише наші гроші. Держава відбирає у громадян кошти і розподіляє їх серед усіх. Це держава перед нами у боргу за те, що ми її утримуємо.

І тут постає питання - якщо є ці "борги", то якого держава відпустила мільйони громадян по вуха у боргах, які нічого корисного для держави не зробили і борги не віддали?
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:24

flyman

тих хто оплатив Х разів

Це в якому місці ти оплатив? В університетській викладацькій цмулив? Це крім хабарів.
А за час війни ти халамидник скільки віддав на війну? Нуль донатів, мінімум податків. Оплатив він, нетойсітківочний ухилянт.
Це держава перед нами у боргу



Хто вона така ця «держава», перед якими «нами» у боргу?
Якісь гуманоіди з сусідньої галактики - це наша «держава»?
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:56

  whois2010 написав: то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

И таки где я могу получить свою долю? (С)
Сибарит
