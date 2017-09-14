пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті,
Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках. Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.
пустить мене безоплатно пожити хоч з тиждень в своїй прєлєсті,
Віртуальні гроші з гіпотетичної оренди вже давно розподілено і сплановано. Подумки вони вже оплачують іпотеку наступної кавалірки. А в мріях Долярек вже лежить на дивані 24/7 , як кумир Віталік ірпінський , і флудить на найрізноманітніших інткрнет-майданчиках. Нема в цих планах вашого безкоштовного тижня.
По флуду Хотабенка - ще ніхто не переплюнув!
Ні корови, ні свині, Тільки хобот на ремні.
Приспів.
Мужики - дураки, А ми - нетойвоси. Непридатним воювати, Ми бюджетососи.
Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що? Якщо він правий, то це капець... Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.
Що так, що так якийсь цугцванг.
У меня почему-то не открывается: "Ошибка. Повторите попытку позже". Если не сложно, напишите, пожалуйста, прямую ссылку.
Єхал Шмигаль через реку, бачить Шмигаль - ТЦК... Як же вони близьки до народу ці слуги, аж сльоза навертається. Як звичайного гречкосія зупинили. Мабуть на іржавому Ланосі їхав, без охорони. "Лєнін і пєчнік". Хрестоматія для самих маленьких. Цікаво, Станіславський повірив би?
Ще надувного "брёвнышка" не вистачає для повноти картинки. І фрази "не надо бояться человека с ружьем".
Хз, де правда і що треба робити, але отаке пряме звинувачення вищого політичного керівництва держави під час війни - це що? Якщо він правий, то це капець... Якщо він каже неправду й отак постійно публічно голосить, то це теж за межами меж.
Що так, що так якийсь цугцванг.
У меня почему-то не открывается: "Ошибка. Повторите попытку позже". Если не сложно, напишите, пожалуйста, прямую ссылку.
https://m.youtube.com/watch?v=KLNRMIm-7 ... FIAQ%3D%3D ______________ Про те, що рфяни перегрупувалися та накопичили сили для (чергового? незабаром?) великого наступу, натрапляв ще в декількох джерелах інфопростору. В самих же орків голосять, що хитрий план -- оцією літнєю кампанією виснажили наші війська та резерви...і незабаром свіженькими накопиченими вжуххх...
Гадаю, що для їх зустрічі партнери нам підкинули зброї.
До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів, що створює серйозні виклики для ринку праці. Про це заявила спікерка компанії HRD Kernel Наталія Теряхіна під час Camp 2025 — наймасштабнішої HR-конференції року.
«Зараз нас близько 30 мільйонів. Тут, до речі, три джерела – Advanter group, НБУ і Кабінет Міністрів. І вони всі сходяться на тому, що в 50-му році нас буде 25 мільйонів. Це все населення. Це не те, що працює. Це усі» https://tvoemisto.tv/news/do_2050_roku_ ... 79499.html
Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом.
"Как все просрать" (Дональдак 2025)
А ще півтора роки тому: Найбільший у світі імпортер озброєнь поступово переорієнтовується на Захід, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю.
Орієнтуючись на пріоритети програми, Індія і США планують “прискорити” технологічне співробітництво і спільне виробництво в галузі оборонної промисловості.
Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що індійські державні нафтопереробні підприємства Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp прагнуть збільшити імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії. Це відбувається на тлі скорочення закупівель Нью-Делі російської нафти. https://kyiv24.news/news/indiya-hoche-v ... yi-reuters