Будівельник Подарунок тобі від мене - прочитав твій опус про "інфляційно-еволюційний" "ріст вартості"(((
Ну ти дайош... Стосовно інфляційного росту -- це кеп-очевидність. А от про "еволюційний" ---- так це ж я тобі в нього і вказував, коли тицяв в Боїнг-БМВ тощо в розвинутих ринках країн. Це вони тягнуть рост всього ринку і а-ля тебе (рост вартості твого капіталу в цьому ринку). Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку. Це теж кеп-очевидність, але вже для того, хто хоча б абетку ринку освоїв.
Ну ти дійсно.... кумедний 😁😁😁😁😁 Якщо вважав, що щось мені нове проспівав. Ти просто, як завжди, банально знов підмінив предмет. Зробив єралашик на цьому. На підміні. На 2*2=4. Навіщось розписав про оці 224 своїми словами. Лише з зовнішньої сторони. Добре, що хоч без помилок, як раніше. Але самої суті оцього "еволюційного" (бу-га-га)) зростання ти не зрозумів. Тому й оце кумедне --- "еволюційне" визначив.
Да якщо б ринок падав (оті Боїнги-Бмв падали...), то падала б і вартість твого капіталу в отому ринку. Як ото впала тройка в Детройті і впала вартість капіталу від будинків, генделиків і до(((
А от те, що отакий відносний прирост в ринках, що розвиваються, більший, ніж в розвинених ринках, так це обумовлено більш високими темпами росту перших.... Бо зростають вони з низької бази... розвивающієся ж ринки.
Ну ти дайош... Ти хоч намагаєшся в саму суть процесів будь-яких вникати, а не тільки в якості лише прикладного використання (тобто лише, щоб результат отримати)?
З.и. ти тільки не вздумай мені малювати приклади ринків з суцільним малим-середнім бізнесом. Там схема інша. Яка теж має право на життя. Або тицяти в долі (до 60%) малого бізнесу в розвинених ринках з Боїнгами-БМВ. Там родзинка, що по суті вони обслуговують... великий... Але з тобою то обговорювати, то занадто((. Не буду.
жіночки які працюють за мінімалку без оплачуваних лікарняних
Долярек описував, що в АТБ Львова зараз запрошують продавчинь на 20+ кгрн. Цікаво, чому у Будівельника «на мінімалку і без відпусток/лікарняних» згодні? Може ти тут трохи призвіздів, як ти завжди це робиш, нє?
Або таки НЕ мінімалка (і тоді тьоті готові терпіти порушення)? Бо знають заради чого.
отримав "повістку без дати" від військома і зміг проухилятися до 60 років, в той самий час як інший по-суті такий самий військом тебе мобілізував
Дешева маніпуляція. Долярека забирали, бо не було навіть 40років. Будівельника не брали, бо 55+ . І це єдина причина.
detroytred написав:Поставка первой партии из 10 ракет ERAM от США в Украину ожидается до конца октября 2026 года, сообщает Aviation Week.
Немного не точно.
Согласно документам, теперь планируется поставить первую партию из 840 модулей ERAM, разделенных на два проекта, отдельно производимых вирджинской компанией CoAspire и калифорнийской компанией Zone 5 Technologies, к концу октября 2026 года. ........ В конце августа представители правительства США официально одобрили продажу Украине до 3550 единиц ERAM. ........ Хотя Украина имеет разрешение на закупку до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых 10 ракет запланирована на октябрь.
Военно-воздушные силы США (ВВС США) рассчитывают приобрести ERAM, как и по меньшей мере три иностранных военных заказчика, включая Украину. Два других потенциальных иностранных покупателя пока не названы. Второе требование ВВС США к семейству ракет доступной массы (FAMM) предполагает заказ тысяч крылатых ракет, которые можно будет загрузить на специальные поддоны и сбрасывать в полете через заднюю дверь самолета Lockheed C-130 или Boeing C-17
Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.
Как отмечается в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос УНИАН, в текущем учебном году всего в школы будут ходить около 3,5 млн учеников.
Из них очно учатся почти 2,3 млн школьников, смешанно - почти 780 тысяч учеников, а дистанционно - 396 тысяч учеников. Первоклассников в этом году ориентировочно 252 тысячи. ..... Как сообщалось, ранее Сергей Бабак, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций отметил, что в этом году в украинские школы пойдут около 252 тысяч первоклассников, тогда как в прошлом году их было 314 тысяч. То есть на 62 тысячи детей меньше.
ЛАД написав:... Значительно проще, чем создать что-то своё, лучшее.
так чтобы СОЗДАТЬ - надо не только получить ХОРОШЕЕ образование (а не "корочки" какого-нить задрыпищенского УНИВЕРСИТЕТА, реорганизованого из училища или института* с преподавателями в массе своей ничего сами НЕ СОЗДАВШИМИ) И иметь талант, "хыст"! Встретил недавно на просторах и-нета отзыв о том, что те сериалы что снимают - просто уж0с: ни сюжета, ни режиссуры, ни актеров с их игрой; так, кормушка для приближенных к бюджетному корыту с бронью от мобилизации!
*Задумался: у нас институтов уже и не осталось - одни университеты с "проФФесорами", кандидатами и докторами наук с купленными диссертациями - вокруг! И кто в них преподает?; где наша журналистика, литература, кинематография, театр, наука, пр. (отдельные крайне редкие "бриллианты" - лишь подчеркивают "серость" остальных)?!
Миша-клиент написав:Задумался: у нас институтов уже и не осталось - одни университеты
Інститути зараз функціонують як структурні підрозділи університетів, або науково-дослідні установи, слову повернули його міжнародне значення. Період масового створення нових приватних закладів освіти практично минув, зараз навпаки іде об'єднання, укрупнення. Ну і навіть по цій гілці - більшість захисників, що тут дописують, закінчили вітчизняні ЗВО і цілком справляються зі своїми обов'язками, тому не варто обпльовувати вітчизняні університети.
Хм, приємно здивований. Дійсно, сільпо від 22 до 30 пропонує. І це навіть не Київ. Тобто все як казав Долярек, в принципі одинока сільська дівчина працюючи в Сільпо може зняти у нього його 20 метрів за 7, і з голоду не помре. Воно то канєш не до жиру буде, але Флайман-лайф-стайл , поки не знайде того хто буде її фінансувати краще (звичайно якщо у неї приваблива мордочка і дупка) , забезпечити собі можна.
Ой+ написав:Інститути зараз функціонують як структурні підрозділи університетів, або науково-дослідні установи, слову повернули його міжнародне значення. Період масового створення нових приватних закладів освіти практично минув, зараз навпаки іде об'єднання, укрупнення. Ну і навіть по цій гілці - більшість захисників, що тут дописують, закінчили вітчизняні ЗВО і цілком справляються зі своїми обов'язками, тому не варто обпльовувати вітчизняні університети.
Я к тому, что ПРОФИЛЬНЫЕ институты - стали готовить всех подряд специалистов, получив статус университетов; ДОПУСКАЮ, что выпускники по их профилю по-прежнему могут котироваться на рынке.
Еще лет 15-20 назад подбирая себе сотрудников - ориентировался на выпускников трех вуз-ов, вскоре - отсеяв первый с учетом скандалов с покупными оценками и реальными знаниями претендентов... Чтобы и теоретические знания имели, и могли их творчески применять, и желали развиваться/"расти" дальше, не "просиживать штаны" с 9.00 до 18.00, в пятницу - до 17.00.
Согласитесь: "вполне справляться" и "создавать" (о чем - выше) - как говорят в Одессе: "две большие разницы".