RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15049150501505115052>
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:32

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Простите, а Вы давно пробовали?
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий. :)

Це старість)
я тож чи вчора чи сьогодні взнав

Дивні ви якісь люди. Проморгати цю новину на форумі дійсно нескладно, але її на пошту розсилали.
Hotab
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:04

  pesikot написав:Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
  Banderlog написав:мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може! :lol:
Просто треба підійти до дзеркала! :lol:
  Hotab написав:Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8620
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Но вместо того, чтобы просто признать свою ошибку или пусть даже не ошибку, а оговорку насчёт того, что "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка", вы начинаете доказывать непонятно что.
Интересно, полякам не всё равно, что послужит поводом к началу войны?
Как-то сомневаюсь, что под бомбёжками им будет легче от мысли о том, что поводом для войны послужил не русский язык, а "Сувалковский коридор" или "кореннє населення калінінграду".

а я сказав саме так про Польщу? чи знову щось перекрутили, а я мушу щось визнавати та виправдовуватися? 8)
.........

Молодец!
Врёте и не краснеете.
Казали ви саме так.

витратив час - бо не люблю, коли мене оббріхують 8)
ось цитата
й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.
Итак, вы уже скатились до того же "языкового" бреда - война началась из-за того, что восток и юг говорили по-русски.
При этом опускаетесь до прямой лжи - откуда вы взяли, что таких разговоров нет в Польше? Именно поэтому они закупают за немалые деньги "Патриоты", амер. истребители, добивались размещения на своей территории войск НАТО, регулярно предлагают США разместить у них базу? В Польше точно по-русски никто не говорит.

ви перекручуєте - через язык руські постійно талдичать про захист російськомовних. не розмовляли б російською - не було б цих розмов. чи ви заперечуєте, що руські посилаються на це, як на причину?

а в Польщі цих розмов немає, бо там немає російськомовних. але так, Польща озброюється - щоб на рівних вислуховувати будь-який потенційний руський брєд, що колись це була російська імперія. руські половців згадують, а тут лише 19 сторіччя. й так - Сувалки дуже приваблива ціль для провокацій

й я писав лише про те, що немає в Польщі розмов про захист російськомовних - бо їх там мало. й про захист РПЦ - бо що РПЦ забула в Польщі? а розмову про небезпеку Раші у Польщі звісно є, вони добре пам'ятають 39 рік та "братню" допомогу руських через удар в спину.

але цього жупела - ми захищаємо російськомовних - там не буде. а в нас про це постійно кажуть. тому доведеться їм щось інше вигадувати, чого вони окупують сусідню незалежну державу. а Україна для Раші - чомусь частина Раші. чому так?

так що, визнаєте, що неправильно прочитали написане? чи ви таке лише пропонуєте, а самому визнати - не радянська це справа? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9701
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:11

  Shaman написав:тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!

Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"! ;)
  Shaman написав:Успіх, ти дуже близький, щоб навіть я визнав, що інколи медицина безсила...
Не суди по собі!
  Shaman написав:чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
Вже пошук на форумі працює - тож тобі не важко буде знайти докази, щоб не виглядати балаболом?
  Shaman написав:Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
Так він і розповідає, і реалізує))
Он електромобілів набрав для таксі, але виявилось, що через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Але там вже батареї добряче "подустанут"... - короче отакий пізнесмен :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8620
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:13

  Успіх написав:
  pesikot написав:Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
дуже дивно. гадав візьме приклад з тата :D а що таке мехмат та фізтех знаєш? :lol:
  Banderlog написав:мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може! :lol:
Просто треба підійти до дзеркала! :lol:
тут Будівельник помиляється - можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист 8)
  Hotab написав:Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!
а хтось уї.ав в будку охоронця - й що далі?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 вер, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9701
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:14

Успіх
через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))


Через скільки років з моменту інвештицій недобуд вийде в нуль? :mrgreen: Через 5 ще не вийшов? Там за 5 років «батарея» не підсіла? :D
а хтось уї.ав в будку охоронця - й що далі?


Ето другоє))
А сину через кілька місяців повноліття… Ех, мабуть тепер Долярек на фронт?))
Hotab
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:19

Треба просто підійти до дзеркала!©)))

  Shaman написав:навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!" :?:
Просто "треба підійти до дзеркала!"© :lol:

Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"

Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші? :mrgreen: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8620
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:22

  Успіх написав:
  Shaman написав:тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!

Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"! ;)
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?

я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати 8)
  Shaman написав:чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
Вже пошук на форумі працює - тож тобі не важко буде знайти докази, щоб не виглядати балаболом?

шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти ;) може й видалили ту маячню - чи сам видалив...
  Shaman написав:Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
Так він і розповідає, і реалізує))
Он електромобілів набрав для таксі, але виявилось, що через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Але там вже батареї добряче "подустанут"... - короче отакий пізнесмен :lol:

а якщо ти гадаєш, що всі бізнес-ідеї працюють - то це показує, який ти далекий від підприємництва. багато хто так й працює - ту ідею спробував, ще одну. а можна зосередитися на одній - якщо вийшло й є перспективи зростання.

я так розумію, в тебе інша метода - ти встряєш лише в надійні фінансові піраміди? :lol: знаєш, що таке оксюморон?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9701
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:24

  Успіх написав:
  Shaman написав:навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!" :?:
Просто "треба підійти до дзеркала!"© :lol:

Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"

Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші? :mrgreen: :lol:

пошукай - є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9701
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:24

За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:тут Будівельник помиляється - можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
НЕ може бути!!!!!
Такого просто бути НЕ може!!!!!!!

"Будівельник - ЗАВЖДИ правий!!!"©🤣🤣🤣
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8620
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15049150501505115052>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 985342
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1058)
07.09.2025 21:42
Ринок ОВДП (9622)
07.09.2025 21:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.