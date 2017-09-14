RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1505115052150531505415055>
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 12:54

  _hunter написав:
  jump написав:Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців. :shock:

Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.

А найменша група населення — це діти віком від нуля до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду в найближчі 50 років. Її чисельність — лише 1,5 мільйона осіб.

Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, лише знизить масштаб катастрофи.

Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик. :shock: Тобто без вливання приблизно 5 мільйонів економічно активних осіб на країну чекає економічний і соціальний колапс.
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html

В ту же копилку: бывшая школа - по старой памяти шлют классную рассылку - было 20+ детей. Сейчас - 10+.
Конечно же все они прямо на следующий день - вернутся...

через 25-30 років, як писала флер, будуть теперішні 30 річні, "біосміттям" яке, її коліжанка: "слабий скот на убой"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40718
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 13:05

  jump написав:Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.

Не правда.
Ось демографічна піраміда, правда за 2024, тому додавайте 1 рік:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ukraine_population_pyramid_2024_UN.png
"Горб"(чоловіки) це приблизно 37-42 роки.
Сама чисельна група населення - це жінки 64 роки. :D
Через 25–30 років вимре величезна кількість сьогоднішніх пенсіонерів!

Якщо якимось чином виправили народжуваність - то ситуація не настільки критична. Проблема тільки в тому що воюємо далі, молоді тікають, народжують мало і ніяких надій на покращення в цьому питанні немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 13:25

  Shaman написав:
А тепер — висновки для нас

4. Не скаржитися, що світ несправедливий. Він такий був завжди, хоча люди намагаються його покращити останні дванадцять тисяч років, і небезуспішно. Наше завдання — втримати досягнення попередніх поколінь і ще просунутися хоча би на пару метрів вгору.
5. Керуватися настановою Білла Парселса, яку так часто повторює Павло Шеремета: Не звинувачуй нікого. Не очікуй нічого. Зроби щось.

оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли ;)
й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють 8)


Дик, в світлі написаного:

Не треба звинувачувати інших (визначаючи їх "зрадофілами").
Примушувати інших = намагатися робити їх отими рабами.
____________________________
І якщо вже в парадигмі "понад усе", то
"Зроби щось" - для того, аби був результат рівня країни оце щось треба зробити відносно осіб, в руках яких повноваження та інструменти країни. Вплинути на них, щоб вони почали виконувати...

А так ... вийде "Польща" лише в себе. Тобто куди зміг дотягнутися. Острівки навколо свідомих в океані несвідомих.
detroytred
 
Повідомлень: 25456
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 13:59

Екс-міністр Дмитро Кулеба виїхав до Польщі, оскільки в Зеленського заборонили виїжджати за кордон колишнім дипломатам :lol:

Він прибув туди автомобілем з Києва незадовго до того, як набув чинності указ, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Йому вдалося покинути країну за кілька годин до набрання чинності.

«Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни, як злодій вночі», – сказав він виданню. :lol:
«Цей указ не ґрунтується на тому факті, що з початку війни воєнний стан забороняє чоловікам призовного віку до 60 років виїжджати з країни. В Україні колишні дипломати не зобов’язані служити. Правда в тому, що Зеленський та його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду... 8)

Моя зарплата залежить від закордонних країн. І взагалі, я загалом схильний захищати наш уряд. Але в певних колах влади досі панує стара радянська ментальність, згідно з якою, якщо ти їдеш за кордон як вільний громадянин, ти автоматично стаєш агентом, який плете змову проти держави», – стверджує Кулеба.

Кулеба в суботу мав бути у Львові на фестивалі “Молодвіж” і у нього був домовлений запис інтервʼю, розповідає львівський журналіст та ведучий Андрій Дрозда. Все це раптово з невідомих причин скасували в четвер.

гнидота із "лопатою" :oops:
як повернуло :lol:
jump
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:01

  Ой+ написав:Пропозиції давати на форумі то хіба вивчати реакцію небагаточисельних форумчан, але щодо демографії певні стратегії в тому ж ЄС вибудувані, тому особливо щось придумувати і не потрібно - пільги по податках, дотації, а от зменшення чи заморожування допомоги на 10 років при десятиразовій інфляції точно не метод, так як і скорочення к-ті стипендій.

обговорення пропозицій - це ознака, що людина дійсно думає, як виправити ситуацію, а не розганяє зраду. а тут більшість просто зраду та зневіру пропагує. для чого? ворог це робить, щоб послабити наш спротив. а форумчани для чого?

перша ідея - нам треба зупинити війну. далі будемо думати. й думати треба - проблеми демографії є в багатьох країнах, й готових рецептів немає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9705
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:12

  Shaman написав:
  Ой+ написав:Пропозиції давати на форумі то хіба вивчати реакцію небагаточисельних форумчан, але щодо демографії певні стратегії в тому ж ЄС вибудувані, тому особливо щось придумувати і не потрібно - пільги по податках, дотації, а от зменшення чи заморожування допомоги на 10 років при десятиразовій інфляції точно не метод, так як і скорочення к-ті стипендій.

...... для чого? ......

Фильм "Не смотри вверх" видел? -- так вот для этого самого: полезно, хоть изредка, и по сторонам смотреть...
_hunter
 
Повідомлень: 10496
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:18

  Shaman написав: пропагує. для чого?

Поки це майданчик для обміну думками. Різними. В межах законодавства.
Тобто метою є обмін думками.
Цікаво, що думають різні люди..

Коли майданчик змінить своє призначення, то тоді будемо постити суцільне:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/05/4/7510132/
А все, що не таке, будемо визначати пропагандою на користь ворога.

Коли зміниться призначення, маякніть. Щоб не прогавити зміну правил гри тут.
detroytred
 
Повідомлень: 25456
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

whois2010
про "самовтілюване пророцтво" в курсі? Якщо переконати більшість громадян в тому, що Україні кінець, то так і станеться.
Так що звертаюсь до всіх зрадофілів - заваліть свої хлєбальники. Не працюйте проти своєї держави. Якщо виїхали або на 100% намірились виїхати - то хоча б не поширюйте "зраду" про Україну, а найкраще - пишіть на форумах тих держав, де тепер ваша нова "батьківщина".
Востаннє редагувалось thenewepic в Пон 08 вер, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic
 
Повідомлень: 320
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:24

thenewepic
Тут главное научиться отличать - где Титаник действительно тонет, а где несознательные паникеры лодку зря качают...
_hunter
 
Повідомлень: 10496
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:26

Успіх
"пи.арасы, куда вы меня тащите?"(с) :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9705
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1505115052150531505415055>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 985999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5028)
08.09.2025 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.