Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:41

*Ці питання регулює закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

«Деякі інші особи», про які йдеться у документі, — це представники:

органів внутрішніх справ,
Нацполіції,
НАБУ,
Служби судової охорони,
Державної служби спецзв’язку та захисту інформації,
підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції,
Бюро економічної безпеки,
Державної кримінально-виконавчої служби.*
detroytred
 
Повідомлень: 25466
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:43

кажуть "хер.ой лопатний" з'їбався.

За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави".
"Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.

Джерело: https://censor.net/ua/n3572980

це просто "удар в спіну" псевдопатріотів...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:47

Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.

Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили.
Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.

Тут можливо міг би tumos щось прояснити, але він тут нечастий гість.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 вер, 2025 23:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 16189
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:47

чому в тексті "як"?
чому він із одноменною лопатою не турбує незламників що не в теплік відсвічує ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40723
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:55

Та отож.
Отримують, як і раніше пенсію
незалежно від повторного призову після звільнення (на пенсію).
Грошове забезпечення + пенсію.

А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка.
Тільки добровольців тільки по авіаційному напрямку точно значно більше сотні буде.
detroytred
 
Повідомлень: 25466
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:24

Тобто "сортовість" не лише при мобілізації, але і при оплаті впенсам які "15 544 продовжують службу у війську" :evil:
Для мобілізованих цивільних десь з 2015 основним доходом була компенсація в розмірі середньомісячної зарплати, щоправда по традиції там все було через задній прохід, і держава замість того щоб її виплачувати самостійно - зобов"язувала це робити колишніх роботодавців. Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...

А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка.

- це офіційні дані опубліковані на веб-сайті телемарафону із посиланням на ПФУ
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 264
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:31

А правда - просто б'є з розмаху!

Тобто серед цивільних мобілізували приблизно кожного 10-12го.
Серед вислужених та підготовлених протягом 20+ років військових - приблизно одного на півтори тисячі.

Навіть якщо кожен третій із них інвалід, або придатний до служби лише при наявності гвинта салямі правильного кольору - то все одно 99.9% - ухилянти які ще до початку війни були проінветаризовані і обліковані ТЦК, яке їх чомусь принципово не мобілізує...

Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.

«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.
Яка мораль в нашого хобота? Там моральне дно!

Зразу він почав виляти за якусь там неточність... - а те, що він прямий ухилянт, якось йому зовсім не зручно про це писати :wink:

Чорним по білому ж написано - що "вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення" - а як війна, так сцикотно уїпали в Занзібар!
Моральне дніще!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8611
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:37

candle645
Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...


Ти як для позиціонуючого себе ойтішніком надто тугий.

Зарплата де він працював до мобілізації по війні не зберігається ні за ким, ні для екс-військовим, ні для цивільних.
Пенсія, якщо вона була зароблена і виплачувалась, залишається виплачуватись для всіх, як цивільних, так і для екс-військових.
Рівні умови.
Ти надто туповатий як для чувака з позиціонуванням «у мене отам пасивні доходи, отам у мене також капає».
Але враження , що у тебе тільки гонорея може капати
Hotab
 
Повідомлень: 16189
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:43

Програміст з трактористом роками терпіли щоб не казатии очевидні речі що крим пройобано назавжди і сенсу удавати вигляд що він начебто може бути українським нема. Але ні ООН, ні єс, не кажучи про нато не скористалися цією терплячкою і навіть не ввели скільки небудь серйозні санкції для захисту МІЖНАРОДНОГО права, а не прав українських трактористиів з програмістами. Трактористи за свій вибір вже заплатили всевимірним дискомфортом, але голова за міжнародні речі в них точно боліти не повинна. Я знаю це фішка подоляка та його ботоферми - казати що українці повинні захищати в окопаах "міжнародне право". Нісенітниця повна
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 09 вер, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:50

Це Хотеб надто туге, щоб зрозуміти що мова йшла не про зарплату, а про компенсацію. І звісно надто упереджене, щоб "згадати" що 99% цивільних ні в 40, ні в 45, ні навіть 55+ ніякої пенсії не отримують.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 264
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
