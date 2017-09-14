Hotab написав: Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.
Тут можливо міг би tumos щось прояснити, але він тут нечастий гість.
Посмотрел закон. Как бы есть право на получение пенсии служащим. Ч. 2 ст. 2
Пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийняття за контрактом на військову службу чи службу цивільного захисту, в тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється. Після звільнення із служби таких осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту до дня фактичного звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде меншим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період.
jump написав:Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців. ............ https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html
Стаття хороша. Про перспективи "що буде після війни" я висловлював думку раніше - буде максимально погано, гірше ніж зараз. До переліку пенсіонерів-ветеранів на утриманні, варто додати слабовиків, сбу, прокурорів, суддів і решту держслужбовців з бюджетниками, кількість яких лише зростає, а ефективність падає. Владі ці питання не цікаві: бабло пилиться, запасні аеродроми в країнах першого світу готові.
Здесь уже давно доказано, что
«А чи взагалі потрібні Україні люди у вигляді численного населення? Теорія Мальтуса каже, що «що менше народу, то більше кисню», тобто на меншу кількість жителів розподілятиметься сировинна рента».
Статья хорошая - автор серьёзный. Но, к сожалению, при хорошем анализе проблемы, решения проблемы он не предлагает.
Ой+ написав:........... МО розтягує виплати на довший термін https://wz.lviv.ua/news/538896-minoboro ... viiskovykh, а це ще щонайменше по 15 млрд в місяць найближчі роки. Пропозиції давати на форумі то хіба вивчати реакцію небагаточисельних форумчан, але щодо демографії певні стратегії в тому ж ЄС вибудувані, тому особливо щось придумувати і не потрібно - пільги по податках, дотації, а от зменшення чи заморожування допомоги на 10 років при десятиразовій інфляції точно не метод, так як і скорочення к-ті стипендій.
Как раз метод - выплатить сразу всю сумму государство точно не сможет (даже при 100 тыс. погибших сумма 1,5 трлн. грн или по сегодняшнему курсу примерно 36 млрд. долл.), а так за 80 мес. "поэтапно" "брюки превращаются ..." (для тех, кто не помнит советские фильмы - "Бриллиантовая рука").
В ЕС демографические стратегии вибудувані на притоке мигрантов, естественный прирост у них отрицательный. У нас с этой стратегией будут проблемы и Кущ об этом пишет.
jump написав:Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.
Якщо якимось чином виправили народжуваність - то ситуація не настільки критична. Проблема тільки в тому що воюємо далі, молоді тікають, народжують мало і ніяких надій на покращення в цьому питанні немає.
Banderlog написав:де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини? Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?
Так нам ці всі зальотні непотрібні, ми самі все знаємо, все вміємо. Супрун, як тільки "штовхнула" медичну систему, як так, центр без корита? І пішло-поїхало. Теж саме поліція, мінздох. Квіташвілі, Абрамовічус, Сакварелідзе, Яресько.
В нас були готові вкладать кошти, але у вигляді модернізацій всього і вся. По електриці ідея була гарна з відмовою від викопного палива та розвитком усіляких сонячних та вітро, накопичувачі, але маємо те шо маємо. Термомодернізація будинків, тепло-водопостачання на все це давали гроші, точніше гроші не давали, це все було у вигляді робіт/матеріалів з повним контролем Заходу. Але ж нам це не потрібно, ви нам гроші дайте, ми це все самі зробимо. Захід вже був підготовив наших спеціалістів відповідних напрямків, але все це стопорнулось, бо Захід апєшил коли дізнався шо нам потрібні тільки гроші і апєшили наші керманичі, коли дізнались шо грошей не дадуть.
відмова від викопного палива в енергетиці це дибілізм
whois2010 написав:Ви вірите в магічне мислення? Може ще й бутлі з водою заряджаєте перет ТВ?
тут магічне мислення ні до чого. Так працює пропаганда - створює враження, що всі навколо дотримуються однієї (потрібної пропаганді) думки. Те саме і з демографією. Зараз є факт - через війну стан справ поганий. Але майбутнє ще не відоме. Чим займаєтесь ви - пишете, що якщо зараз ситуація погана, то кращою вона вже ніколи не стане, 100%, як сигнал всім українцям. Ось по цій причині я і пишу - заткніться, не будьте "корисним дурником" для ворога. ...........
Вы статью посмотрели? Да, война резко ухудшила ситуацию, но она была... нехорошей уже перед войной и Кущ приводит данные. Так что ничего общего со "зрадой" тут нет.
detroytred написав:Якби "самовтілюване пророцтво" працювало, то ми б давно перемогли
самовтілюване пророцтво працює, коли результат залежить виключно від вибору того, на кого воно направлене. Ми досі не перемогли, бо баланс наших ресурсів і ворожих не залежить від того, віримо ми в перемогу чи ні. Тобто перемогти виключно завдяки своєму бажанню ми не можемо, але програти - так. Бо це рішення якраз в руках українців.
Странная логика. Т.е. для победы нужно учитывать "баланс наших ресурсів і ворожих", а для поражения это не важно?