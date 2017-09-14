Banderlog написав:в чому принципова різниця в визначенні маріонеточності?
в тому, що маріонетка ставиться зверху, без виборів. Тому на маріонетку є важіль впливу - якщо не буде слухатись, її знімуть, так само, як поставили. У нас уряди формувались виборними парламентами.
Відстоювання чужих інтересів не завжди прояв маріонеточності. От, наприклад, Орбан відстоює інтереси Москви не тому, що він її маріонетка, а тому, що йому це вигідно. Стане не вигідно - він завтра змінить позицію на протилежну. Маріонетка так не може.
Banderlog написав:В нас менше диктатури ніж в білорусії?
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
Banderlog написав:Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
я мобілізований безстроково, з 22року . яке мені діло до всіх? Протести кажете були? І шо ? Які наслідки? Прийняли закон про терміни демобілізації? В мене є родичі в білорусії виїхали на заробітки на завод електроніки в 98 коли на західній Україні еоектроніку похєряли.
По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим. ...........
А тепер — висновки для нас ........
оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють
Не стал бы цитировать. Вопросы Пекар поднимает интересные, но статьи слабоватые (посмотрел и ссылки, которые он даёт в статье). Автор явно человек начитанный или, по крайней мере, "наслышанный". Не знаю, то ли этим у него и ограничилось, то ли пишет специально на таком уровне - рассчитано на идеологических работников, которым не особо важна точность и обоснованность, главное, чтобы "красиво" выглядело. В результате допускает явные искажения реальности. Так в данной статье говорит:
Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші
Багато тисячоліть тому на планеті виникло кілька великих цивілізацій, з яких дві найстаріші стали найбільш потужними – скоріше за все, просто тому, що раніше почали й встигли набрати темп. Назвемо їх умовно Заходом і Сходом. Захід постав у Середземномор'ї, а нині представлений Європою та її заокеанськими родичами. Схід народився в Китаї й об'єднував землі навколо себе.
Это, мягко говоря, не точно. "Багато тисячоліть тому ... виникло кілька великих цивілізацій". Виникло. Но Середземномор'я и Китай уверенно называть "двома найстарішими" достаточно спорно. В процитированной статье "висновки" никак не следуют их текста статьи. Подробнее обсуждать не буду.
ЛАД написав:Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть. При этом понести гораздо бОльшие потери
звісно, різні варіанти можливі. І що?
Да ничего. Просто "баланс наших ресурсів і ворожих" надо учитывать всегда.
ЛАД написав:Финны в 1945 подписали капитуляцию?
капітуляція, але не повна. Але ми про це вже говорили - по-перше, фінів росіяни не вважали частиною свого народу, штучно відокремленою, по-друге, нам фінський сценарій пуйло не пропонує. Те, що пропонується, схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?
Предлагать такой вариант должны мы, а не пуйло. В посте viewtopic.php?p=5888510#p5888510 я процитировал Лану Дзеркаль. Надеюсь, вы не подозреваете её в зрадофильстве?
Хто вони: 47 091 працюють у цивільній сфері; 98 120 офіційно безробітні; 15 544 продовжують службу у війську; 104 — мобілізовані або добровольці.
Тобто серед цивільних мобілізували приблизно кожного 10-12го. Серед вислужених та підготовлених протягом 20+ років військових - приблизно одного на півтори тисячі.
Навіть якщо кожен третій із них інвалід, або придатний до служби лише при наявності гвинта салямі правильного кольору - то все одно 99.9% - ухилянти які ще до початку війни були проінветаризовані і обліковані ТЦК, яке їх чомусь принципово не мобілізує...
Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.
«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.
Яка мораль в нашого хобота? Там моральне дно!
Зразу він почав виляти за якусь там неточність... - а те, що він прямий ухилянт, якось йому зовсім не зручно про це писати
Чорним по білому ж написано - що "вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення" - а як війна, так сцикотно уїпали в Занзібар! Моральне дніще!!!