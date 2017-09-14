підтримую. Успіх ти нашу теплу, патріотичну компанію недооцінюєш. якби ти менше вимахувався вони б радо прислали тобі мівіни та окопних свічок щоб ти зігрівся) В Україні герой без страждань це не герой. Менше там розказуй на волі шо ти сосіськи котам давав, квартіри купляв, і ананаси в помойку кидав) Про сухі галети можеш, про тупізну командирів і як ти страждав, за свободу... А їх ти не осуждаєш, вони понятно важніші. Тоді тобі пивко куплять) а був б ти без конєчності то навіть міг би претендувати на роботу в сам знаєш кого) заодно б бізнес ідеї б вивідав
detroytred написав:........... Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%). ........
Может, лучше прямо сегодня? А сухопутного не надо?
thenewepic написав:....... моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.
Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання. Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями. ............ *Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.
ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.
тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в ....
про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже
Бачення завершення війни 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%. Это "НІХто"? И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
detroytred написав:вівторок, 9 вересня, російські окупанти атакували авіаційною бомбою селище Ярова на Донеччині. Удар здійснили у момент, коли люди отримували пенсії, внаслідок чого загинули понад 20 людей https://zaxid.net/news/
Аааааа, тримаю свій закритий рот двома руками!!!
Я ж там...
Щось руки не можуть втримати закритий рот))
Одним словом - телефонував на Марс... - то добре, що на Марсі раніше марсіани виїхали, ніж туди прилетіло...
п.с. Пам'ятаю, як наснилось... що на Марсі в тому кратері отримували сосісони для котів і колоди для Марсіанських бліндажів...
підтримую. Успіх ти нашу теплу, патріотичну компанію недооцінюєш. якби ти менше вимахувався вони б радо прислали тобі мівіни та окопних свічок щоб ти зігрівся) В Україні герой без страждань це не герой. Менше там розказуй на волі шо ти сосіськи котам давав, квартіри купляв, і ананаси в помойку кидав) Про сухі галети можеш, про тупізну командирів і як ти страждав, за свободу... А їх ти не осуждаєш, вони понятно важніші. Тоді тобі пивко куплять) а був б ти без конєчності то навіть міг би претендувати на роботу в сам знаєш кого) заодно б бізнес ідеї б вивідав