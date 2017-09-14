RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:35

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:..........
С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться :(

а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...

Ему, конечно, видно плохо. А вам?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:38

у БТС скінчилась творча пауза

Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:41

  Сибарит написав:
  Успіх написав:поки Успіх в окопах їв сухі галети!

Нефиг было сосиски котам раздавать :)

підтримую. Успіх ти нашу теплу,
патріотичну компанію недооцінюєш.
якби ти менше вимахувався вони б радо прислали тобі мівіни та окопних свічок щоб ти зігрівся)
В Україні герой без страждань це не герой.
Менше там розказуй на волі шо ти сосіськи котам давав, квартіри купляв, і ананаси в помойку кидав)
Про сухі галети можеш, про тупізну командирів і як ти страждав, за свободу...
А їх ти не осуждаєш, вони понятно важніші.
Тоді тобі пивко куплять)
а був б ти без конєчності то навіть міг би претендувати на роботу в сам знаєш кого) заодно б бізнес ідеї б вивідав :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:45

  detroytred написав:...........
Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).
........
Может, лучше прямо сегодня?
А сухопутного не надо? :)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:51

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:.......
моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.

Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання.
Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.
............
*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу. :D :D :D

ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.

тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в .... :lol:

про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже 8)
viewtopic.php?p=5888535#p5888535
Бачення завершення війни
59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%.
Это "НІХто"?
И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:01

А колись то був тиловий кратер...

  Успіх написав:
  detroytred написав:вівторок, 9 вересня, російські окупанти атакували авіаційною бомбою селище Ярова на Донеччині. Удар здійснили у момент, коли люди отримували пенсії, внаслідок чого загинули понад 20 людей
https://zaxid.net/news/

Аааааа, тримаю свій закритий рот двома руками!!!

Я ж там... :evil:

Щось руки не можуть втримати закритий рот))

Одним словом - телефонував на Марс... - то добре, що на Марсі раніше марсіани виїхали, ніж туди прилетіло...




п.с.
Пам'ятаю, як наснилось... що на Марсі в тому кратері отримували сосісони для котів і колоди для Марсіанських бліндажів...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:07

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:поки Успіх в окопах їв сухі галети!

Нефиг было сосиски котам раздавать :)

підтримую. Успіх ти нашу теплу,
патріотичну компанію недооцінюєш.
якби ти менше вимахувався вони б радо прислали тобі мівіни та окопних свічок щоб ти зігрівся)
В Україні герой без страждань це не герой.
Менше там розказуй на волі шо ти сосіськи котам давав, квартіри купляв, і ананаси в помойку кидав)
Про сухі галети можеш, про тупізну командирів і як ти страждав, за свободу...
А їх ти не осуждаєш, вони понятно важніші.
Тоді тобі пивко куплять)
а був б ти без конєчності то навіть міг би претендувати на роботу в сам знаєш кого) заодно б бізнес ідеї б вивідав :lol:

Ти не шариш, то $ проводив PR на заміну успіха
