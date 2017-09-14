Додано: Вів 09 вер, 2025 18:24

Після ухвалення урядової постанови, яка дозволила виїзд чоловіків віком 18–22 років за кордон, у сфері обслуговування та роздрібної торгівлі почалися масові звільнення.Уже з перших днів після набрання чинності документом, компанії відчули відтік молодих працівників.Виїзд чоловіків за кордон — ресторани першими відчули кадрові втрати"У нас вже звільнилися 12 людей з дня, відколи дозволили виїзд за кордон ще й хлопцям 18−22 років", – розповів співвласник львівської ресторанної групи FAMI Валерій Созановський. За його словами, йдеться про офіціантів, бариста та кухарів.У холдингу !FEST також фіксують відтік кадрів."З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.Директор з розвитку готельно-ресторанного холдингу Cartel у Буковелі Валерій Поляков повідомив: "Одразу після постанови Кабміну з ресторанів компанії пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років".Він пояснив, що ситуація загострилася й через завершення літнього сезону."Ті чоловіки, кому залишалося два тижні чи пів року до 23-х років, кажуть: "У мене є лотерейний білет і я ним скористаюся". Ми завжди звільняли частину людей у вересні, тому скорочення персоналу частково нам на руку, але глобально — це лякає", – додав Поляков.