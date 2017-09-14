RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:20

  барабашов написав:Кіся продовжуй на рідній, пушкінській та достоєвського, у Пєрмі на кіче що ти вчив
Ми заскрінемо и запам'ятаємо твої пєрли
Потім тобі буде беркутовський масаж двома зв'язаними колючим дротом ПР-73 отвору відвода газів від перетравлення просроченого хєка


А ти все про власний отвір в сраці )
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:31

  flyman написав:
  _hunter написав:За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:

"це не критично"



«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/vijizd ... 43354.html
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:34

  Banderlog написав:
  pesikot написав: ти пишеш і думаєш російською? А я палюсь?)
Ну раз він наврал, то розкажи сам за зарядну станцію.
Її тобі подарили?


Твоя українська дуже погана, як гугл-перевод ...
Ти палишься ))

Ти не розумієшь, що можна не брехати і можно жити
Але, не в твоєму випадку.
Для тебе, як росіянина, брехня - суть життя, "смысл жизни" )

Стосовно станції - одна 120кг мразота набрехала, інша "православна" мразота підхопила

120кг холки десь вкрало станцію і намагається іншому приписати власну крадіжку
І ця крадіжка ніяк не відпускає його, постійно про це нагадує
"Голубой воришка" )
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:

"це не критично"



«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/vijizd ... 43354.html
хай зарплату піднімають
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:38

  jump написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:

"це не критично"



«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.


11% ...
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:40

  jump написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:

"це не критично"



«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/vijizd ... 43354.html

А можна було 52+ замість 22-
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:45

  pesikot написав:
Ти не розумієшь, що можна не брехати і можно жити
Але, не в твоєму випадку.
Для тебе, як росіянина, брехня - суть життя, "смысл жизни" )

Стосовно станції - одна 120кг мразота набрехала, інша "православна" мразота підхопила

120кг холки десь вкрало станцію і намагається іншому приписати власну крадіжку
І ця крадіжка ніяк не відпускає його, постійно про це нагадує
"Голубой воришка" )


Це називається бумеранг, а також подивись в дзеркало.
😁😁😁😁😁
  detroytred написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred??? :shock:

detroytred є в переліку видатних постатей, яка крала паливо в ЗСУ та продавав наліво

  Shaman написав:й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.

Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій

Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості

Во!
І за підтвердженнями далеко ходити не треба.
Схотів Песікіт збрехати про крадіжку палива та продаж, то й збрехав, як чаю випив.
Й оком не моргнув.

Кажу ж: пришлепкуваті - бо агресивні та занадто брехливі.
Факт.

Напад росії і білорусі на УкраїнуКрав+пальне&sid=823d57b10eae81264f2beca7c8457fa5#p5878620
__________________________
Той випадок, коли Песікіт чітко вийшов сам на себе зі своїм:
"Ти не розумієшь, що можна не брехати і можно жити
Але, не в твоєму випадку.
Для тебе, як росіянина, брехня - суть життя, "смысл жизни" )" (с)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:45

  Успіх написав:Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:


… напевне бандерлог воює , але не заглядає де краще спідничка підіймається .

….й не путай себе та бандерлога

Різниця колосальна ….
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:02

  холява написав:
  Успіх написав:Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:


… напевне бандерлог воює , але не заглядає де краще спідничка підіймається .

….й не путай себе та бандерлога

Різниця колосальна ….

Долярек зрадив державу, яка стікала кровʼю
Зрадив побратимів.
Як обрізали виплати, Долярек став доглядуном. Пролюбивши дрона на вєрочку, щоб раптом не залишили служити дронщиком
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:03

  холява написав:
  Успіх написав:Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:


напевне бандерлог воює , але не заглядає де краще спідничка підіймається .


Ну то так, на форумі воює ... вночі - він на форумі, зранку - він на форумі, ввечері - він на форумі ...
2
2
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 987210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

