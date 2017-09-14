барабашов написав:Кіся продовжуй на рідній, пушкінській та достоєвського, у Пєрмі на кіче що ти вчив Ми заскрінемо и запам'ятаємо твої пєрли Потім тобі буде беркутовський масаж двома зв'язаними колючим дротом ПР-73 отвору відвода газів від перетравлення просроченого хєка
pesikot написав: Ти не розумієшь, що можна не брехати і можно жити Але, не в твоєму випадку. Для тебе, як росіянина, брехня - суть життя, "смысл жизни" )
Стосовно станції - одна 120кг мразота набрехала, інша "православна" мразота підхопила
120кг холки десь вкрало станцію і намагається іншому приписати власну крадіжку І ця крадіжка ніяк не відпускає його, постійно про це нагадує "Голубой воришка" )
Це називається бумеранг, а також подивись в дзеркало. 😁😁😁😁😁
detroytred написав:
pesikot написав:
Shaman написав:а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred???
detroytred є в переліку видатних постатей, яка крала паливо в ЗСУ та продавав наліво
Shaman написав:й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій
Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості
Во! І за підтвердженнями далеко ходити не треба. Схотів Песікіт збрехати про крадіжку палива та продаж, то й збрехав, як чаю випив. Й оком не моргнув.
Кажу ж: пришлепкуваті - бо агресивні та занадто брехливі. Факт.
Напад росії і білорусі на УкраїнуКрав+пальне&sid=823d57b10eae81264f2beca7c8457fa5#p5878620 __________________________ Той випадок, коли Песікіт чітко вийшов сам на себе зі своїм: "Ти не розумієшь, що можна не брехати і можно жити Але, не в твоєму випадку. Для тебе, як росіянина, брехня - суть життя, "смысл жизни" )" (с)
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 вер, 2025 20:51, всього редагувалось 2 разів.