Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:45

  pesikot написав:
  ЛАД написав:РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?.

да, ставила ...

"денацификация" - это и есть физическое уничтожение украинцев

Для любого россиянина, говорящий по-украински - нацик или правосек

И ты это знаешь ...

"денацифицировали" 24 пенса угнетенных "киевской хунтой" на бамбасе...
ЛАДу походу заходит...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:45

Муженьок доречі також при смерті

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:57

  flyman написав:А можна було 52+ замість 22-

Міняю одну 54 на 3 по 18-ть!
Ой+
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:00

  budivelnik написав:Гляньте як обхезався годувальник і напоювач..
1 Казав що читав Сміта...
Так чорним по білому - ринок саморегульована система і НАЙКРАЩЕ він себе регулює якщо його не чіпати....
2 Але ж наш балбес не може навіть припустити(звідки у лампасника цивільні знання) про те що Держава це не тільки економіка , це ще й інтереси суспільства...
І от на цих інтересах і стикаються дії РІЗНИХ можновладців відповідаючих за РІЗНІ частинки життя Держави...
Економісти хочуть щоб податкове навантаження було найменше... - тоді швидкість розвитку бізнесу(ринку) - найбільша...
Але , серед економістів є три групи (соціалісти , ізоляціоністи,глобалісти)
соціалістам - потрібно щоб був мінімальний розрив між бідними і багатими і їм пофіг що тоді швидкість росту ВВП на душу менша ніж в прихильників інших течій
ізоляціоністи - вважають що треба зменшити податок на людину і збільшити на компанію ( втрата кокурентоздатності на зовнішніх ринках , розрив між бідними і багатими зростає . ВВП на душу росте краще ніж в соціалістів але гірше ніж в глобалістів, країна орієнтована на внутрішнє споживання, свідомо знімає з себе зовнішню експансію у всіх проявах
глобалісти - всі податки вішаємо на людину, корпорації максимально звільняємо - швидкість росту ВВП-дика, високий рівень конкурентоздатності( експортоорієнтована країна), дикий розльот між бідними і багатими..
При цьому у всіх трьох випадках
Бідний глобалістів - багатший від бідного ізоляціоністів-який в свою чергу багатший від бідного соціалістів
3 Тепер МОЖНОВЛАДЦІ які відповідають за інші галузі (освіта, медицина, охорона, пенсія) - вимагають для себе певних ресурсів...
Тому
Економісти-не можуть створити ідеальні умови для економіки( бо вони зобовязані перерозподілити якийсь ресурс на користь іншим) і якщо розмір перерозподілу більший 0...це викликає незадоволення в економіки
Бюджетники - не можуть створити ідеальні умови для своїх підлеглих бо можливості економіки ОБМЕЖЕНІ

Тому для кожного дурника з бібліотеки очевидним стає те що МОЖНОВЛАДЦІ недопрацьовуюьб...
З пеним нюансом - кожен балбес відноситься до певної групи і тому він найбільше незадоволений ДВОМА речами
а - тим що є БАГАТІ
б - тим що він ЛЮМПЕН

Прикольний черговий єралашик.
Вінегрет з купи маленьких.

Дурік, про невидиму руку ринку Сміта вже ніхто навіть не згадує.
Дааааавно регулюють держ. та ін. регуляторами.
А от інші складові його вчення ринку актуальні. Незмінні. Про них і була мова.
Ти тупенько знов вихопив шматок картинки. Невідомо, правда, для чого оту саморегуляцію ринку притулив(((
Щоб прокукарікати про Детройт читав Сміта і..
Кумедний.

Водички попий.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків.
Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?

про Білорусь:
Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии.
Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532

І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок".
І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?
  Banderlog написав:в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат
не знаю, що там за мислі, але приведу кілька прикладів з того, що робиться в тій диктатурі, що на нас напала. Це для любителів сильних рук.
15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность».

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева, которого обвиняли по статье о реабилитации нацизма, в связи с истечением сроков уголовного преследования. Уголовное дело в отношении Владимира Матвеева возбудили в марте 2021 года. Основанием для этого стало выступление профессора на вебинаре для руководителей школ Ленинградской области, во время которого он призывал рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление». Помимо этого, он называл «выдумкой» данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны, а также утверждал, что газовые камеры использовались для дезинфекции.

Самарского коммуниста, посмотревшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в «дискредитации» армии.

Журналистку Юлию Старостину, помогавшую беженцам из Украины, обвинили в «дискредитации» армии из-за фразы «любовь и дружба сильнее войны».

Книжный магазин «Фаланстер» не смог по СМС оповестить покупателей о новой книге Александра Баунова «Конец режима». Рассылка прошла, лишь когда убрали название. В службе поддержки объяснили, что операторы связи заблокировали сообщения, поскольку они «содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации».

Представители городского избиркома Петербурга заявили, что в ходе проверки видео с участка, на котором две женщины вбрасывают бюллетени в урну во время голосования на президентских выборах, не нашли подтверждения допущенных нарушений.

На войне в Украине погиб 20-летний срочник с Сахалина. Он утверждал, что его подпись под контрактом с Минобороны подделали — теперь это подтвердила экспертиза

Действующему военному, участвующему в так называемой «СВО», в теории могут простить абсолютно любое преступление, совершенное до момента, пока власти не отменят мобилизацию и военное положение.

Бывшие наемники ЧВК Вагнера принесли на патриотическое занятие в школу в Улан-Удэ флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили».

Суд в России впервые рассмотрел дело украинца, которого схватили на войне, но не признали военнопленным. Судья заявил, что у него нет прав даже на адвоката.

Яка б не була ситуація в Україні, але подібних прикладів п-здеця я у нас не знаю.
Це такий "рай" ви б хотіли? По Білорусі я прикладів не шукав, але там режим не кращий.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:09

  thenewepic написав:Яка б не була ситуація в Україні, але подібних прикладів п-здеця я у нас не знаю.
Це такий "рай" ви б хотіли? По Білорусі я прикладів не шукав, але там режим не кращий.

Дискусія йде не коректно.

Розглядаєте краще-гірше ... не враховуючи ціни.
Ціна!
В голові кута ціна.
Співвідношення ціна-якість.

А якщо ціна не має значення, то! --- тоді це лише справа смаку.

Без ціни ваш спор не має сенсу..
Скільки ви-ми (суспільство, країна) готові, а також спроможні, сплатити за кращу річ?
І хто це визначає, вирішує?

По суті Бандерлог каже, що його отака ціна не влаштовує..
А так, гадаю, він не проти-то... тільки за меншу ціну.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Без ціни ваш спор не має сенсу.
так у жителів рф хтось питає ціну? Якщо нас захоплять і буде така ж ситуація як в раші або Білорусі, то так само ніхто не питатиме. Чи порівнюємо з варіантом "кинути все і виїхати за кордон в країну з розвиненою демократією"? Ну, тут вже так, можна порівнювати ціну. Але варто так і казати, а не говорити, що в Білорусі (рф, Казахстані, Туркменістані чи ще в якійсь автократії-диктатурі) життя таке хороше.
