budivelnik написав:Гляньте як обхезався годувальник і напоювач.. 1 Казав що читав Сміта... Так чорним по білому - ринок саморегульована система і НАЙКРАЩЕ він себе регулює якщо його не чіпати.... 2 Але ж наш балбес не може навіть припустити(звідки у лампасника цивільні знання) про те що Держава це не тільки економіка , це ще й інтереси суспільства... І от на цих інтересах і стикаються дії РІЗНИХ можновладців відповідаючих за РІЗНІ частинки життя Держави... Економісти хочуть щоб податкове навантаження було найменше... - тоді швидкість розвитку бізнесу(ринку) - найбільша... Але , серед економістів є три групи (соціалісти , ізоляціоністи,глобалісти) соціалістам - потрібно щоб був мінімальний розрив між бідними і багатими і їм пофіг що тоді швидкість росту ВВП на душу менша ніж в прихильників інших течій ізоляціоністи - вважають що треба зменшити податок на людину і збільшити на компанію ( втрата кокурентоздатності на зовнішніх ринках , розрив між бідними і багатими зростає . ВВП на душу росте краще ніж в соціалістів але гірше ніж в глобалістів, країна орієнтована на внутрішнє споживання, свідомо знімає з себе зовнішню експансію у всіх проявах глобалісти - всі податки вішаємо на людину, корпорації максимально звільняємо - швидкість росту ВВП-дика, високий рівень конкурентоздатності( експортоорієнтована країна), дикий розльот між бідними і багатими.. При цьому у всіх трьох випадках Бідний глобалістів - багатший від бідного ізоляціоністів-який в свою чергу багатший від бідного соціалістів 3 Тепер МОЖНОВЛАДЦІ які відповідають за інші галузі (освіта, медицина, охорона, пенсія) - вимагають для себе певних ресурсів... Тому Економісти-не можуть створити ідеальні умови для економіки( бо вони зобовязані перерозподілити якийсь ресурс на користь іншим) і якщо розмір перерозподілу більший 0...це викликає незадоволення в економіки Бюджетники - не можуть створити ідеальні умови для своїх підлеглих бо можливості економіки ОБМЕЖЕНІ
Тому для кожного дурника з бібліотеки очевидним стає те що МОЖНОВЛАДЦІ недопрацьовуюьб... З пеним нюансом - кожен балбес відноситься до певної групи і тому він найбільше незадоволений ДВОМА речами а - тим що є БАГАТІ б - тим що він ЛЮМПЕН
Прикольний черговий єралашик. Вінегрет з купи маленьких.
Дурік, про невидиму руку ринку Сміта вже ніхто навіть не згадує. Дааааавно регулюють держ. та ін. регуляторами. А от інші складові його вчення ринку актуальні. Незмінні. Про них і була мова. Ти тупенько знов вихопив шматок картинки. Невідомо, правда, для чого оту саморегуляцію ринку притулив((( Щоб прокукарікати про Детройт читав Сміта і.. Кумедний.
Banderlog написав:Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків. Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?
про Білорусь:
Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии. Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532
І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок". І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?
Banderlog написав:в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат
не знаю, що там за мислі, але приведу кілька прикладів з того, що робиться в тій диктатурі, що на нас напала. Це для любителів сильних рук.
15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность».
Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева, которого обвиняли по статье о реабилитации нацизма, в связи с истечением сроков уголовного преследования. Уголовное дело в отношении Владимира Матвеева возбудили в марте 2021 года. Основанием для этого стало выступление профессора на вебинаре для руководителей школ Ленинградской области, во время которого он призывал рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление». Помимо этого, он называл «выдумкой» данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны, а также утверждал, что газовые камеры использовались для дезинфекции.
Самарского коммуниста, посмотревшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в «дискредитации» армии.
Журналистку Юлию Старостину, помогавшую беженцам из Украины, обвинили в «дискредитации» армии из-за фразы «любовь и дружба сильнее войны».
Книжный магазин «Фаланстер» не смог по СМС оповестить покупателей о новой книге Александра Баунова «Конец режима». Рассылка прошла, лишь когда убрали название. В службе поддержки объяснили, что операторы связи заблокировали сообщения, поскольку они «содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации».
Представители городского избиркома Петербурга заявили, что в ходе проверки видео с участка, на котором две женщины вбрасывают бюллетени в урну во время голосования на президентских выборах, не нашли подтверждения допущенных нарушений.
На войне в Украине погиб 20-летний срочник с Сахалина. Он утверждал, что его подпись под контрактом с Минобороны подделали — теперь это подтвердила экспертиза
Действующему военному, участвующему в так называемой «СВО», в теории могут простить абсолютно любое преступление, совершенное до момента, пока власти не отменят мобилизацию и военное положение.
Бывшие наемники ЧВК Вагнера принесли на патриотическое занятие в школу в Улан-Удэ флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили».
Суд в России впервые рассмотрел дело украинца, которого схватили на войне, но не признали военнопленным. Судья заявил, что у него нет прав даже на адвоката.
Яка б не була ситуація в Україні, але подібних прикладів п-здеця я у нас не знаю. Це такий "рай" ви б хотіли? По Білорусі я прикладів не шукав, але там режим не кращий.
detroytred написав:Без ціни ваш спор не має сенсу.
так у жителів рф хтось питає ціну? Якщо нас захоплять і буде така ж ситуація як в раші або Білорусі, то так само ніхто не питатиме. Чи порівнюємо з варіантом "кинути все і виїхати за кордон в країну з розвиненою демократією"? Ну, тут вже так, можна порівнювати ціну. Але варто так і казати, а не говорити, що в Білорусі (рф, Казахстані, Туркменістані чи ще в якійсь автократії-диктатурі) життя таке хороше.