Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 23:09

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:

про Білорусь:
Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии.
Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532

І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок".
І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?

Какой-то вы непонятливый.
"хорошого життя" (рая на земле) нет нигде.
"Сотнями тисяч тікають" не "від такого хорошого життя", а до кращого життя. А то, что в Польше, Германии и Литве живут получше, чем в Беларуси ни у кого сомнений не вызывает. Насчёт Литвы, правда, не знаю точно, но зато они члены ЕС и от них можно уже ехать в любую страну.
И да, война тут не при чём - наши миллионы беженцев не получают "разрешений на проживание". Это достаточно длительный и сложный процесс. Получающие "разрешения на проживание" это не беженцы, а совсем другая категория людей.

И "прикладів п-здеця " хватает и у нас. И приводились даже здесь. Они несколько другие, но тем не менее.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:а якщо "Парагвай"
Парагвай, звичайно, дуже поганий варіант. Але чи є викладки, що нам світить Парагвай? Я не бачу цього на даний момент. Так й влада показує, що мобілізувати з 18 не буде (тим, що дозволила виїзд 18-22).
  _hunter написав:если что-то не устраивает - спокойно собираешь вещи и уезжаешь"
дійсно, це ж так легко, і за кордоном чекають кожного. Я просто нагадаю, що те, що всім українцям зараз поголовно дають прихисток у Європі, це наслідок повномасштабної війни. Без неї еміграція це дуже складний процес. А якщо є родичі на утриманні, то і практично неможливий.
  ЛАД написав:Фактически это оправдывает поведение РФ. И любой империи. Или ты расширяешься, или гибнешь
нема проблеми в розширенні. Є проблема в способі розширення. ЄС жодну країну не загнав до себе силою. Навпаки, права стати частиною ЄС треба довго добиватися.
В росії був шанс навернути Україну до себе культурно-економічними методами. Я просто нагадаю, що "голубой огонек" до 2014 року вели Галкін разом з Зеленським. Можна нині або у майбутньому подібне уявити? А що ж сталося?
  ЛАД написав:Они несколько другие, но тем не менее
прекрасна демагогія! "Випадки піпця є і в Швеції, і в Ірані, тож нема різниці де жити". Це так раша пропагандони люблять захищати свій режим: "у всіх країнах є щось погане, так що не треба рипатися, міняти шило на мило". Ви в них непогано навчилися. Вибачте, але до такого піпця на такому високому рівні нам дуже і дуже далеко, на щастя.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні масштабна повітряна тривога: РФ запустила десятки ракет
Росія запустила з південного напрямку ракети "Калібр", а загалом у повітряному просторі України перебувають уже кілька десятків російських крилатих ракет.

Дані про кількість ракет різняться, моніторингові канали повідомляють, що наразі крилаті ракети летять курсом на захід, а зі сходу і півночі заходять нові.


Польща підтвердила, що військові відбивали повітряну атаку
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни.

При цьому він не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 07:41

❗️У Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російських БпЛА, – війська ТрО країни.

У 4-х воєводствах вони мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, в інших 6-ти – протягом 12 годин.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Shaman написав:.........

РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?
..
завжди
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 08:50

  Xenon написав:
❗️У Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російських БпЛА, – війська ТрО країни.

У 4-х воєводствах вони мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, в інших 6-ти – протягом 12 годин.

5 стаття on/off?
