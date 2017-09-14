По словам Милана Трайковича, заместителя директора рейтингового агентства Fitch Ratings , суверенный рейтинг Польши может быть понижен, если страна не сможет стабилизировать уровень государственного долга или сохранить темпы экономического роста.
Ранее в этом месяце рейтинговое агентство Fitch понизило со стабильного до негативного прогноз по инвестиционному рейтингу Польши A-, предупредив, что политическая напряженность может помешать фискальной консолидации, необходимой стране для сокращения дефицита, который в этом году оценивается на уровне 6,9% от внутреннего производства. ..... Fitch, ранее ожидавшее стабилизации государственного долга Польши в 2028 году, теперь прогнозирует его рост до примерно 68% от ВВП в следующем году. .... Fitch прогнозирует дальнейший рост долга после 2028 года.
tumos написав:Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
не фантазуйте. українські і російські канали транслюються одними і тими ж супутниками hotbird 13e та astra 4,8e. При чому набір безплатних російських каналів набагато ширший. При наймні так було років 5 тому назад. Нема ніяких українських тв супутників.
У меня нет в сообщении утверждения об принадлежности спутников к Украине или РФ. Хотя ваше утверждение скорее всего ошибочно. Надо проверить, например, принадлежность спутников Ямал-401, Express-AM5.
Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"
останні роки я кажу про перемовини, обговорюю різні варіанти - але весь цей час саме Раша не хоче перемовин. я не знаю, де наші зрадофіли бачать бажання Раші вести перемовини - оце ваша головна брехня - Раша не хоче, а Україна в цьому винна.
реальні умови не змінилися - по лінії фронту й гарантії (корейський варіант). ще можливий варіант - просто зупинились й все, без ніяких гарантій.
Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"
останні роки я кажу про перемовини, обговорюю різні варіанти - але весь цей час саме Раша не хоче перемовин. я не знаю, де наші зрадофіли бачать бажання Раші вести перемовини - оце ваша головна брехня - Раша не хоче, а Україна в цьому винна.
реальні умови не змінилися - по лінії фронту й гарантії (корейський варіант). ще можливий варіант - просто зупинились й все, без ніяких гарантій.
Раша не хоче. Но ещё полгода тому и мы не хотели. Какие "різні варіанти" вы обговорюєте? В основном, дождаться пока РФ развалится или хотя бы сильно ослабнет (экономически или в военном отношении). Какие ещё?
"гарантії (корейський варіант)" - не реальный вариант. У нас нет американских военных баз, как в Ю Корее. "просто зупинились й все" - тоже не реальный вариант. Как вы правильно пишете, "Раша не хоче".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 вер, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:тобто якщо УТ-1 транслюється на Сибір і спутник має координати (+- 3 град) на гоостаціонарній орбіті, як і ті що транслюють РТ-1, то як можна "на око" визначити? Вам знайти сайт із передачами, супутниками і їх координатами та азимутом, кутом відносно горизонту в районі Генічєска?
А ви знаєте, що можна ставити спокійно 3 конвертера на одній тарілці і приймати сигнал із різних спутників, які відносно поряд? Як визначити "візульним контактом", на що саме наведено і який канал (із тисячі) приймається?
Як писав хантер, "така агітка провалилась"
Я читал, что телевидение РФ работает через такие спутники Express-AM5, Express-AM6, Ямал-401, ABS-2. НТВ Плюс и Триколор ТВ используют все перечисленные. Решается ли задача для просмотра Украины и РФ установкой нескольких облучателей перед одним отражателем сказать не могу.