_hunter написав: Hotab написав: _hunter

Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...





прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол

та пусть что угодно выносит - суть-то спора о чем?

С целью составления протокола

Протокол не складається, якщо одночасно виконуються всі наступні умови:

1. Особливий період — воєнний стан чи інший особливий період, визначений законом.

2. Адміністративне правопорушення: за ст. 210 або 210-1 КУпАП (порушення військового обліку), яке віднесене до компетенції:

• територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК),

• Центрального управління СБУ,

• регіональних органів СБУ (для військовозобов’язаних/резервістів, які перебувають у запасі СБУ).

3. Особа не з’явилася без поважних причин на виклик. (ця умова не виконана, людина ось і вона доступна.

4. Особа належним чином повідомлена про дату, час і місце виклику.

5. Наявні підтвердні документи, що особа отримала виклик (повістка, підписаний лист тощо).





Тільки то якщо ти в Німеччині сховався, а тебе треба натягнути на кукан (тоді тебе належно повідомили і постанова без протоколу)Почитай сам уважно свою ж цитату на попередній сторінці .А ти ось, на вулиці. І відносно тебе протокол складуть))Наглядний приклад з доляреком: якщо нема нічого розумного в голові щоб сказати, то можна просто мовчки читати. За розумного здатись вже не вийде, зате хоч менше своєї дурі покаже.Як я і казав, закінчується кривляння з дублюванням видаленого модераторами хамства - баном.Пуста голова - то читати. , читати , читатиЦе не вам, Хантер, якщо що