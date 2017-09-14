МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой. ........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории. ........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза». Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.
МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Россия в пятницу осудила планы Дании разместить на своей территории украинский объект по производству топлива для ракет дальнего радиуса действия, заявив, что этот шаг увеличит риски эскалации и приведет к большему кровопролитию на Украине.
Правительство Дании объявило о плане — первом расширении деятельности украинской оборонной компании за рубежом — на прошлой неделе. Украинская компания — Fire Point, производитель ракет Flamingo, которые президент Украины Владимир Зеленский назвал самым успешным оружием своей страны.
Производственное предприятие будет расположено недалеко от датской авиабазы Скайдструп, где базируется парк истребителей F-16 этой скандинавской страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что этот шаг подтверждает враждебную политику Дании по отношению к Москве.
КОПЕНГАГЕН, 12 сентября (Рейтер) - Дания планирует приобрести системы ПВО европейского производства на сумму 58 миллиардов датских крон (9,11 миллиарда долларов США), что станет крупнейшей покупкой вооружений в ее истории, заявил в пятницу министр обороны страны, сославшись на сложную ситуацию в сфере безопасности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в феврале отдала распоряжение военным по принципу «покупай, покупай, покупай» снаряжение в рамках подготовки к потенциальной будущей российской агрессии в Европе.
Глава датской организации по закупкам и логистике в сфере обороны Пер Пугхольм Ольсен заявил на пресс-конференции, что европейские системы могут быть поставлены быстрее и дешевле, чем американская система ПРО Patriot.
