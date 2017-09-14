RSS
П'ят 12 вер, 2025 17:26

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой.
........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории.
........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза».
Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-ukraine-talks-are-paused-accuses-europe-hindering-them-2025-09-12/

ЛАД, Россия обвиняет Украину в том, что Украина не хочет капитулировать ...

К переговорному процессу это не имеет никакого отношения

многа букафф ніасіліл
П'ят 12 вер, 2025 17:31

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...


прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол :lol:

та пусть что угодно выносит - суть-то спора о чем?
ну нет же: у самоходных тцкшников полномочий на выклык - нет.
П'ят 12 вер, 2025 17:34

МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Россия в пятницу осудила планы Дании разместить на своей территории украинский объект по производству топлива для ракет дальнего радиуса действия, заявив, что этот шаг увеличит риски эскалации и приведет к большему кровопролитию на Украине.

Правительство Дании объявило о плане — первом расширении деятельности украинской оборонной компании за рубежом — на прошлой неделе.
Украинская компания — Fire Point, производитель ракет Flamingo, которые президент Украины Владимир Зеленский назвал самым успешным оружием своей страны.

Производственное предприятие будет расположено недалеко от датской авиабазы ​​Скайдструп, где базируется парк истребителей F-16 этой скандинавской страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что этот шаг подтверждает враждебную политику Дании по отношению к Москве.
https://www.reuters.com/world/europe/russia-calls-danish-plan-host-ukrainian-long-range-missile-fuel-production-2025-09-12/
П'ят 12 вер, 2025 17:39

КОПЕНГАГЕН, 12 сентября (Рейтер) - Дания планирует приобрести системы ПВО европейского производства на сумму 58 миллиардов датских крон (9,11 миллиарда долларов США), что станет крупнейшей покупкой вооружений в ее истории, заявил в пятницу министр обороны страны, сославшись на сложную ситуацию в сфере безопасности.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в феврале отдала распоряжение военным по принципу «покупай, покупай, покупай» снаряжение в рамках подготовки к потенциальной будущей российской агрессии в Европе.

Глава датской организации по закупкам и логистике в сфере обороны Пер Пугхольм Ольсен заявил на пресс-конференции, что европейские системы могут быть поставлены быстрее и дешевле, чем американская система ПРО Patriot.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/denmark-buy-9-billion-air-defence-systems-tensions-with-russia-grow-2025-09-12/
П'ят 12 вер, 2025 17:45

_hunter


ну нет же: у самоходных тцкшников полномочий на выклык - нет.

Не має стосунку що там у них є.
Особа затримана групою оповіщення на вулиці не є особою, яка не прибула по належним чином оформленому виклику, щоб її запустити по спрощеній процедурі (без протоколу). Ця особа ось, вона доступна для складання протоколу , а потім і постанови . Тому доставляється для складання цього протоколу
