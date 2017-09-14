detroytred написав:

Hotab написав: detroytred

Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати





Там в наступному реченні наче ще можна.. поки складають постанову.

Та і далі вже ж то не затримання.

Під конвоєм або з зачиненими дверима влк не повинно проводитися. Громадянин вільний.

Порушить....буде притягнуто за це порушення.

Нюанс: при інших процедурах громадянин вільний акі сокол...Може йти хоч з середини влк, хоч при отриманні бойової повістки до часу, коли треба з'явитися по ній в тцк.