Ввечері 13 вересня Польща підняла військову авіацію через загрозу ударів дронів по регіонах України, які межують з країною ... За даними Digi24, Румунія також оголосила повітряну тривогу та підняла два винищувачі F-16 – в повітряному просторі був перехоплений дрон.
"Якби він перемагав, він був би на захід від Дніпра. Якби він перемагав, він був би в Одесі. Якби він перемагав, він змінив би командування. Росія, по суті, програє", – заявив Келлог. ... "Чи думаю я, що росіяни перемагають? Путін так говорить, і я думаю, що Захід просто має дати відсіч і сказати: "Ні, ви не перемагаєте", – резюмував спецпосланець США.
detroytred написав:Базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий, зараз відпрацьовуються деталі, які буде погоджено з усіма партнерами.
«І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами», - підкреслив глава держави. «Ми в Україні робимо все можливе – можливе з нашого боку, – щоб зменшити здатність Росії воювати. Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з Росією. І ми координуємо наші дії», - зауважив Президентом.
Крім того, він подякував Швеції за новий оборонний пакет на понад 900 мільйонів доларів. «Хороші результати є і після зустрічі у форматі «Рамштайн» – те, що стосується, зокрема, ППО. Були доповіді міністра оборони Шмигаля – він брав участь у «Рамштайні». І на осінь зараз маємо прискоритися з «Петріотами», - зауважив Зеленський. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... nskij.html ___________________________________ Тобто все чудово....але тут же отаке від Сікорського: "Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри". "Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України", – підкреслив він. "Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – пояснив він. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/13/7530743/
За словами губернатора, у Киришському районі нібито збили три дрони. Він також заявив, що займання на території нафтопереробного заводу "КІНЕФ", що сталося через падіння уламків безпілотника, було нібито ліквідовано.
Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ повідомляє, що на заводі палає пожежа внаслідок дронів, публікуючи фото та відео з місця події.
