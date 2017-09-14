RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:45

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Дурень-думкою багатіє... ТМ Народна Мудрість(с)
Завжди і всюди - була еліта ... для якої нічого не жаліли і яка була КРАЩОЮ від інших....
Тому перше відділення. першого взводу, першої роти,першого батальйону - завжди було кращим ніж третє відділення, третьої роти , третього батальйону...
Що в армії , що в цивільному житті.

Тому притягувати за вуха взірцеву частину, з зірковим командиром...який САМОСТІЙНО обирає кого брати
З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно.
А в масштабах Держави - взагалі помилково.
В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... але в ній завжди є 5% Будівельників які в Україні живуть як середньостатистичний швед.....

Ну і до чого ці "5% найуспішніших" (С) привели державу?
А з якого будуна ти вирішив що я буду тебе кудись вести?
Ти особисто - погоджуєшсяч робити те що я кажу? (20 років відкладати 30% заробленого і реінвестовувати їх в себе ?)
То якщо ти ХОЧЕШ йти( і йдеш) своїм шляхом - то якого милого я за твої хотєлки повинен відповідати?
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Умови... Управлінці створюють умови.
Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.
І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
Дурень-думкою багатіє... ТМ Народна Мудрість(с)
Завжди і всюди - була еліта ... для якої нічого не жаліли і яка була КРАЩОЮ від інших....
Тому перше відділення. першого взводу, першої роти,першого батальйону - завжди було кращим ніж третє відділення, третьої роти , третього батальйону...
Що в армії , що в цивільному житті.

Тому притягувати за вуха взірцеву частину, з зірковим командиром...який САМОСТІЙНО обирає кого брати
З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно.
А в масштабах Держави - взагалі помилково.
В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... але в ній завжди є 5% Будівельників які в Україні живуть як середньостатистичний швед....

Да, кеп.
Ти знов зістряпав класичного свого єралашика на підміні предмету.
Предметом був сам принцип - залежності повідінки людей від умов, в яких вони знаходяться (які для них створені).

А не рішення зробити всім елітні умови. Що кеп-очевидно є неможливим.

Зато можливо покращувати умови отим неелітним. І до цього треба прямувати. Покращувати умови... Робити умови сприятливими.

Тобі не набридло, дурню, перекручувати?
(Вершиною чого є оте твоє про відсотки старлеїв).
Лісом, клоун, лісом.
Недовго ти втримався бути самодостатнім 😁😁😁

І гвіздок тобі у лоба --- за його словами у нього зараз в його полку 60+% бувших сзч-ників.
На твоє оце:
*З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно.
А в масштабах Держави - взагалі помилково.
В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... *

Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями..
Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!!
Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.

А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 вер, 2025 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:59

  budivelnik написав:
  BIGor написав:Ну і до чого ці "5% найуспішніших" (С) привели державу?
А з якого будуна ти вирішив що я буду тебе кудись вести?
Ти особисто - погоджуєшсяч робити те що я кажу? (20 років відкладати 30% заробленого і реінвестовувати їх в себе ?)
То якщо ти ХОЧЕШ йти( і йдеш) своїм шляхом - то якого милого я за твої хотєлки повинен відповідати?

Воно ще огризається! "Еліти" нічого не хочуть робити, а гречкосії мають?
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:05

  BIGor написав:
  budivelnik написав:В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... але в ній завжди є 5% Будівельників які в Україні живуть як середньостатистичний швед....

Ну і до чого ці "5% найуспішніших" (С) привели державу?

а куди можна привести 50% бігорів? :lol: маємо що маємо.

будівельників має бути 20-30%. й потроху навчати людей, що світосприйняття бігорів - шкідливе, треба від нього відмовлятися 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:09

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  BIGor написав:Ну і до чого ці "5% найуспішніших" (С) привели державу?
А з якого будуна ти вирішив що я буду тебе кудись вести?
Ти особисто - погоджуєшсяч робити те що я кажу? (20 років відкладати 30% заробленого і реінвестовувати їх в себе ?)
То якщо ти ХОЧЕШ йти( і йдеш) своїм шляхом - то якого милого я за твої хотєлки повинен відповідати?

Воно ще огризається! "Еліти" нічого не хочуть робити, а гречкосії мають?

Саме так.
Розривати це замкнене порочне коло мають еліти.
Бо.
В них можливостей на порядки порядків більше, ніж у пересічних.

Точніше в їх руках всі інструменти-важелі для цього.
Да і їх банально менше ... можуть між собою хоч якось "домовитись".
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:10

Vadim_
Просто зайдите в магазин/рынок там все глубины глубин


Ти трохи поспав, вадік? Але ти все одно не влучив відповіддю в зацитоване. Не повʼязується воно. Може ще трохи йди поспи? Тільки не доливай більше, вихідні завершуються, алкомарафон теж.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:26

По оценкам аналитиков, Россия сейчас способна производить около 30 000 ударных беспилотников по образцу иранских в год. Некоторые полагают, что к 2026 году страна может удвоить этот показатель.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/russia-ukraine-drone-attacks-production.html
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:27

Shaman ти себе до 5% супереліти причисляєш?
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:28

  ЛАД написав:
По оценкам аналитиков, Россия сейчас способна производить около 30 000 ударных беспилотников по образцу иранских в год. Некоторые полагают, что к 2026 году страна может удвоить этот показатель.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/russia-ukraine-drone-attacks-production.html

Очередной прием пропаганды - вброс текста и ссылка на платный ресурс
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:30

  ЛАД написав:
По оценкам аналитиков, Россия сейчас способна производить около 30 000 ударных беспилотников по образцу иранских в год. Некоторые полагают, что к 2026 году страна может удвоить этот показатель.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/russia-ukraine-drone-attacks-production.html

Аналітики можуть дати дані ще і по Україні?
