Додано: Нед 14 вер, 2025 14:53

budivelnik написав: detroytred написав: Умови... Управлінці створюють умови.

Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.

Дурень-думкою багатіє... ТМ Народна Мудрість(с)

Завжди і всюди - була еліта ... для якої нічого не жаліли і яка була КРАЩОЮ від інших....

Тому перше відділення. першого взводу, першої роти,першого батальйону - завжди було кращим ніж третє відділення, третьої роти , третього батальйону...

Що в армії , що в цивільному житті.



Тому притягувати за вуха взірцеву частину, з зірковим командиром...який САМОСТІЙНО обирає кого брати

З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно.

А в масштабах Держави - взагалі помилково.

Да, кеп.Ти знов зістряпав класичного свого єралашика на підміні предмету.Предметом був сам принцип - залежності повідінки людей від умов, в яких вони знаходяться (які для них створені).А не рішення зробити всім елітні умови. Що кеп-очевидно є неможливим.Зато можливо покращувати умови отим неелітним. І до цього треба прямувати. Покращувати умови... Робити умови сприятливими.Тобі не набридло, дурню, перекручувати?(Вершиною чого є оте твоє про відсотки старлеїв).Лісом, клоун, лісом.Недовго ти втримався бути самодостатнім 😁😁😁І гвіздок тобі у лоба --- за його словами у нього зараз в його полку 60+% бувших сзч-ників.На твоє оце:*З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно.А в масштабах Держави - взагалі помилково.В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... *Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями..Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!!Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.