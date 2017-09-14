Додано: Пон 15 вер, 2025 12:54

Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году они будут включать:

повышенную пенсию;

защиту от увольнения;

бесплатную юридическую консультацию;

лекарства по рецепту врача без оплаты;

раз в год 50% скидки на междугородние поездки;

бесплатное и внеочередное протезирование зубов;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней ежегодно);

бесплатные медицинские обследования и диспансеризацию;

возможность отдыха в санаториях за счет государства;

первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию;

приоритетное зачисление в университет на бюджетные места;

выплаты в размере средней заработной платы в случае потери трудоспособности;

освобождение от уплаты налога на недвижимость, земельного сбора и судебной пошлины;

скидку 75% на оплату коммунальных услуг, квартплату и закупку топлива для отопления.



вроде и фигня все по отдельности, но в сумме выходит приличная нагрузка на бюджет,

учитывая то, что чем больше квартира, тем больше шансов, что там будет прописан убд ради льгот по коммуналке (которая сама по себе дотационная), плюс всякие отдельные программы вроде е-осели и тд