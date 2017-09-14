RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:45

  budivelnik написав:..........
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...
........

Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...
........

Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.

>>> вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу
Что есть "виготовити Теслу"? И почему Waymo/BYD - это не "оно"? :roll:
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:51

  Сибарит написав:
  flyman написав:А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?

Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.
Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания.

А можно?
Это точно?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?

Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.
Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания.

А можно?
Это точно?


а чому ні? таке "обслуговування" в нас все ще поза законом.
ну і гетманьцев образиться, що його відомству з цього нічого не перепадає. :)
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Що там казав Леонід Данилович?
Место сидения определяет точку зрения...
для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі....
Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....
Ален кожен повинен судити тільки те в чому розбирається..
Наприклад
Тільки один з 20 в сьогоднішніх умовах ( і я серед їх числа) може зробити з лайна(стартові умови 1990 року однакові для всіх=лайно) - барбариску...
І все булоб нічого , але як виявилось що зробити з лайна-шоколадну цукорку -НЕ вийшло ні в кого...
При цьому , один з 1 млн осіб(Петро Олексійович) вміє робити з барбарисок - шоколадні цукорки...., але на жаль він не вміє робити Тесли..
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...

То що нам робити?
Бо навіть при умові що мені чи Петру Олексійовичу - хтось запропонує 1 трлн доларів.... ми не зможемо підняти капіталізацію Тесли на 7 трлн....
То як
Будемо чекати без Тесли , без шоколадних цукорок, без Барбарисок - і всі будемо харчуватись лайном поки останній серед нас не навчиться робити з лайна барбариски? і тільки тоді перейдемо на харчування барбарисками?
Чи все таки трошки прискоримо процес і
дозволимо тим хто вміє робити те що вони хочуть і отримувати стільки скільки їм заплатять?
Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.
Не лізьте в дебрі...
Ваша помилка в тому що ви так само як Папа Римський чи фантазер прочитавший парочку книжок економістів - вважаєте що ВСІ МАЮТЬ ПРАВО на однакові БЛАГА, а наука історія по цьому питанню має СВОЮ думку, яка КАРДИНАЛЬНО відрізняється від ваших.
Давайте спробуємо розділити діяльність людини на кілька напрямків

Музика
Малювання
Спорт
.....
Економіка

Чомусь в музиці/малюванні/спорті - оплата досягненнь людей МОЖУТЬ відрізнятись в мільйони разів...
А в економіці це табу?
чому?
У 99,9999% випадків
Якщо людина дальтонік або сліпий - то навряд чи зможе малювати
Якщо глуха- то співати чи писати музику
Якщо лінива - то вигравати Олімпіади....

То чому дозволяючи нерівність доходів в одних галузях - ви вимагаєте рівності в економіці?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:59

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?

Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.
Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания.

А можно?
Это точно?

181-1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:03

  budivelnik написав:Якщо глуха- то співати чи писати музику

У Бетховена получалось.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:15

Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:18

Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:21

  budivelnik написав:............
Давайте спробуємо розділити діяльність людини на кілька напрямків

Музика
Малювання
Спорт
.....
Економіка

Чомусь в музиці/малюванні/спорті - оплата досягненнь людей МОЖУТЬ відрізнятись в мільйони разів...
А в економіці це табу?
.......

А кто сказал, что должна быть разница "в мільйони разів"
