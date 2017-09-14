комент: Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».
ЛАД написав: ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Цкраины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.
якщо кордони закриті, то фамілія не має значення, 146%
jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький
Серед них: • Мобілізація. • Підвищення обороноздатності. • Переведення підприємств на особливий режим роботи. • Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати.
квартал максимально далі буде тягнути гуму
Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Много наговорил, но в результате фактически поддержал Владимира Бойко в его обвинениях в адрес Мадяра. У меня вопрос немного о другом - раньше писали о налётах на нефтегазовые структуры РФ как об операциях ГУР. Мухачёв говорит о них как об операциях СБС. Кто сегодня проводит эти операции?
Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?
Есть тута три боевитых охфицера Два пиджака и один фанат "отдыха з(під) мавпою", типа ветеран и дамбил НУРСами самого Гивю.