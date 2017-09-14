|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 08:38
Додано: Вів 16 вер, 2025 08:43
а я тут причем?
я люто плевался когда выбрали Зеленского, в 2 туре был за Порошенко с тем же настроением как в 3м туре 2014 за Януковича.
но если для порохоботов - зеленский полурыг, для меня - криворожская адаптация вашего парасюка
так что прыгай подальше от меня, а то я тебе больно обосную кто тут голобородько
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:29
Миша-клиент написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах,
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)
Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?
російської класики. й зазвичай там актуально, кого зробити винним, й тоді Що робити? можна пропустити.
й головне, до чого тут це? Хто винен в тому, що блогер виступає? Чи що робити з його виступами? Хотів виявити інтелект чи невдало пожартував?
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:46
fox767676
Смелый заэкранный герой .
Ты можешь грозить ,можешь рассказывать какой ты влиятельный, знающий ходы в политике , все равно в это никто не поверит .
Ты настолько самоуверен , Что только кто то тебе рассказывает правду о тебе ,ты просто начинаешь грозить …..из за экрана компа , а потом в игнор .
Вот и нет смысла с тобой общаться .
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:46
Shaman написав: Миша-клиент написав: Banderlog написав:
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)
Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?
...... кого зробити винним, й тоді Що робити
? можна пропустити. ......
Что УК велит. Пропускать - не нужно.
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:51
Banderlog написав:
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)
Якщо громадянин-пересічний не має інформації стосовно відповіді на ці два питання, то він апріорі не здатний до прийняття правильних висновків та рішень.
По всіх аспектах життя країни-суспільства.
Саме тому я вважаю, що частина відповідальності пересічних мізерна.
На відміну від можновладців-еліт. Які чудово знають всі розклади (хто, де, як і головне - з якою дійсною метою), але мовчать, як риби.
По суті вони і є творцями та підтримувачами Матриці, в якій знаходяться пересічні громадяни.
Інша справа, що реальна овсянка гірша і наслідки її споживання можуть бути ще гіршими, ніж з смаколиками Матриці.
Але то вже інший предмет.
Мова поки за на кому левова частина відповідальності.
На тих, в кого інструменти-важелі, а також доступ до інформації.
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:58
Banderlog написав: ЛАД написав:
Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах,
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)
Да я это понимаю.
Просто для "экзистенциальной" да и для любой серьёзной войны с сильным противником у нас слишком много художественного свистежа.
А написал так об Арти Грине просто потому, что предвижу - вместо обсуждения его высказываний расскажут, что он тёмная лошадка, слушать его нельзя и обсуждать нечего. Так же, как писали об Арестовиче. Хотя и у того, и другого есть правильные мысли в которых сомневаться не приходится. Например Грин говорит о событиях 2022. Не знаю, действительно ли Запад (США?) помешали/не разрешили окружение/уничтожение росс. частей под Херсоном, но то, что Запад не хотел разгрома росс. армии, по-моему сомнений не вызывает. Сегодня вопрос о разгроме
уже просто не стоит.
А кому и для чого надо, таких хватает. И внутри страны, и снаружи.
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:04
fox767676 написав:
...............
Если фамилия раздражающая , то выедут , слишком много издержек жизни в Украине чтобы ещё и морально мучиться. Причём кого-то сильно будут раздражать бывшие регионалы и около того, а кого-то производные парасюка, как это случилось в 2019 . Вот в случае залужного точно выеду чертыхаясь. А в случае Билецкого выеду, но с интересом понаблюдаю со стороны. Пройти между сциллой и Харибдой вряд-ли удастся формирую пул кандидатов. Но выезд недовольных это меньшее зло из возможных альтернатив
Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:06
Миша-клиент написав:
..........
Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?
Вопросы классические.
Но сегодня у нас нет человека, способного на него ответить.
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:12
ЛАД написав: Миша-клиент написав:
..........
Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?
Вопросы классические.
Но сегодня у нас нет человека, способного на него ответить.
Не нужно так категорически... На второй вопрос - очень даже есть: «Каждый сам кузнец своего счастья» (с)
