Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ країни-агресорки РФ Володимир Джабаров звинуватив деяких польських політиків у «русофобії» і пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.
Так російський сенатор відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського союзникам перехоплювати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України.
«Безпольотна зона над Україною силами НАТО, про яку він говорить, — це питання дуже складне і небезпечне. Хто її буде дотримуватися? Самі країни НАТО?», — написав Джабаров у своєму Telegram-каналі.
Російський політик також назвав Польщу «недружньою країною» щодо РФ і Білорусі і сказав, що низка польських політиків «зовсім втратили страх».
«Якщо Польща продовжить „дивитися на Схід“, звинувачуючи його у всіляких загрозах польській державності, не виключено, що вона знову переживе поділ», — пригрозив він.
Джабаров додав, що в історії Польщі це було вже не раз.
Польщі теж треба прислуховуватися? чи може треба ігнорувати вимоги країни-терориста?..
розділ Польщі в минулому, а допомога розпастися Раші - в майбутньому
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 16 вер, 2025 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Креативний спосіб... Дотягнутися. Оформлення відстрочки, тобто оновити дані, пройти влк і ... готовий боєць одразу після зняття відстрочки за цим критерієм. Або втрата частини отієї кавалірки...в якості відкупа.
andrijk777 написав:.......... Не було падіння літака.Траєкторія руху літака є загальновідомою. Удару літака об землю(достатнього щоб вбили людей) не було. Ви абсолютно нічого не знаєте про цю катастрофу, зокрема не знаєте жодних фактів. Який зміст вам щось доказувати? Спочатку ознайомтесь з фактами, потім можна буде обговорювати предметно. .........
Простите, надоело. Всё, согласен с выделенным. Літак закончил полёт в небе. И до сих пор там.
Ні. Якби по факту літак здійснив "посадку в ліс". Ви реально не розумієте різницю між посадкою і падінням чи прикидаєтесь дурачком?
flyman написав:Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более?
Нічого смішного. З деякого часу я впевнений, що в Україні можливо будь-що. Будь-які проекти...
В тому що можливі будь-які варіанти - і я впевнений... Але є й розбіжність Ймовірність ПОГАНОГО варіанту для людини - тим вища , чим менше повноважень людина залишила собі на реалізацію цього проекту і чим більше повноважень для реалізації людина делегувала комусь. От і виходить той хто молиться на прихід правильного можновладця - ризикує на кілька порядків більше отримати ... в задницю , ніж той хто САМ приймає рішення що і куди...
fox767676 написав:А каким образом недвижимость привязана к гражданству ? Может я чего-то не знаю, но не первый раз такое встречаю
Розмірами оподаткування при відчудженні... Для своїх перший раз в рік - безкоштовно Для іноземця(читай українця з італійським паспортом, якому рідна мама це житло заповіла) спроба продати відразу нагне кишеню.. ПС А ввести Закон щоб нагинала не в 15% а в 70% - як два пальці об асфальт... ППС навіть більше Якщо в тебе є житло яке ти отримав маючи Український паспорт , але ти відмовився від громадянства і отримав інший - також підлягає підвищеному оподаткуванню І як родзинка на тортик Якби в Криму , власники російських паспортів сплачували за своє житло комуналку по світовим тарифам... то якось би так дивно вийшло , що моряк російського флоту після виходу на пенсію відразу б згадував що він українець.
Нардеп від "Слуги народу" заговорив про завершення каденції Верховної Ради IX скликання
Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, і до завершення її роботи — одна, максимум дві сесії.
За його словами, відлік пішов на тижні, однак народний обранець не виключає, що може помилятися. Про це він написав у себе в Facebook.
"Уже наступного року, ймовірно, у країни буде новий склад парламенту. І це тісно переплітається з питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов та орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, має бути використаний якісно і продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави", — ідеться в публікації.
budivelnik написав:Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий. Пересічний НІЧОГО перевірити не може... Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще... І от ці визначення , які описали ще класики совка Низи не можуть-верхи не хочуть
НИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблем
Варіанти цих вирішень - багатогранні... Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років) До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)
Тому
Такому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через Державу Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я... От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших.. От і виходить Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ... а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим. А те що що таке ЩАСТЯ в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.
Лікуй комплекси, чудік.
І нагадую гвіздок: оті корейці з реформами за 20 років дійшли до рівня Самсунги-Хюндаї. Ще й з рівня підлоги... А ти з Ко за 30+ років без обмежень і без реформ дійшов до рівня курі-зерно-махазин. Ще й з рівня космос-авіабудування.
Гвіздок закручений шуруповертом тримає гірше ніж шуруп забитий молотком... ТМ Народна Мудрість(с) Економічні знання корейського селянина разів в 100 перевищували економічні знання совкового інженера космонавтики... Тому Коли в Кореї почались ЕКОНОМІЧНІ перетворення - кореєць знав з діда/прадіда як торгувати і від чого залежить нарощування капіталу а совковий інженер ? Тому й виходить Ти ніби вищий у військовому званні... і можливо навіть краще розбираєшся в армійських законах/правилах.. Але ти не дотягуєш навіть до економічних знань мого продавця який стоїть за прилавком 20 років.
Xenon написав::mrgreen: кто готов - выходи стройсь!
❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318
норрмально
Не пройде так само як не пройшло економічне бронювання... Це ж раз плюнути - здав свою , зняв якусь... і вуа-ля втратив якихось 15000-30000 А якщо здавати в оренду в селі.... то тут взагалі рай, за 10000доларів можна дві хати купити....