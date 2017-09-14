|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 19:57
flyman написав: ЛАД написав:
Яка інформація?
Уточните.
А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.
Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon
привёл результаты соцопроса.
ЛАД
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:05
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:
Що ти робиш в темі взагалі?
Вот это день! -- списанных прокуров - уволили, списанного пилота - "в каждой бочке - затычка" назначили...
Неужто реально
Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, и до завершения ее работы – одна, максимум две сессии.
настане день, й життя почне налагоджуватися - але все це буде без ху.нтера, бо на кордоні його будуть чекати з питаннями
Хто буде чекати?
А якщо тебе до мого кабінету по приїзду з Праги поведуть підписувати усі бумаги, що "труїв, закладав вибухівку, насцяв на трансформатор біля храму ПЦУ у нічь Великденя..."?
Хтось же повинен видобувати уран у Жовтих Водах партнерам зза окіяну без респіратора?
барабашов
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:07
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Яка інформація?
Уточните.
А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.
Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon
привёл результаты соцопроса.
Кгм))
Так треба визначитися з чим порівнювати.
Бо одні порівнюють з лосем (тобто втратою в бізнесі)
Інші - з згвалтуванням...
Мабуть всоте повторюсь: поки офіційно не буде визначено (а ще краще й сприйнято суспільством) що понад усе, то це все поки шпектакль...
Де коли зручно оперують одним, коли незручно - другим.
Або за гроші..., або по любові...
За гроші і по любові теж можна)), але це все рівно означає -- якщо скінчаться гроші (чи всі гроші на справу), то по любові залишиться-то!
Але((( не залишається...тобто в реалі, виходить, що за гроші-то.
І це треба визнати і перестати ломати комедію. І з цього приймати рішення.
detroytred
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:22
_hunter написав: ЛАД написав:
............
Разницу между выборами и принятием законов не видите?
Если вы выборы называете "прямой демократией", то это во всех странах.
От того, что непальцы организовали выборы в "группе страны" в Дискорде, они не стали "прямее".
Я там чуть выше писал: они постулировали в самом начале, что не будет "прослоек" - министров/правительств/парламентов/... - будет сплошное народное управление и всеобщее счастье.
Но, как я написал - все, расходимся - эксперимент закончился.
А это как? Практически?
ЛАД
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:12
ЛАД написав: Banderlog написав:
ЛАД написав:Banderlog
, это как раз тот ответ, которого я и ожидал.
Поэтому и написал:
особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.
Все блогеры говорящие головы.
Просто у некоторых из них больше информации. Послушав, можно сделать какие-то выводы. И среди них попадаются умные.
Тоже не мешает послушать.
Конечно, всё надо фильтровать.
Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.
але ви чомусь не слухаєте розумних. бо ваші погляди розумні люди не поділяють
Shaman
