Додано: Вів 16 вер, 2025 21:21

ЛАД написав: Shaman, рекомендую послушать Арти Грина в посте greenozon viewtopic.php?p=5890516#p5890516 .

Хотя бы с 2:22 по 13:11.

Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.

Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.?

... , рекомендую послушать Арти Грина в постеХотя бы с 2:22 по 13:11.Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.?...

послухав. але на майбутнє - слухати 1.5 години незрозуміло кого - таке собі задоволення. та й часу немає.МОЇ висновки. про Рашу - ще раз поясню свою позицію. коли я кажу про виснаження Раші, це не означає, що я очікую, що вона взагалі не зможе воювати. але вже зараз шкода для Раші набагато більша, ніж її здобутки на війні. й в якийсь момент це вже стане очевидним для багатьох. один з варіантів - ми зупинимо, або ще сповільнимо їх наступ.про цього Арті Гріна - декілька раз прозвучало про його джерела. які джерела? він в армії 20 років? чи воює з 2014? немає в нього няких джерел, він й не в Україні знаходиться. й він - ні Притула, ні Чмут, ні Стерненко, ні Берлінська, ні Бутусов - ці люди які постійно спілкуються з широкими колом й військових, й чиновників. в них можуть бути джерела, а цей Грін лише надуває щоки.ви тут розкидаєтесь про лозунги - а ви не бачите, що він лозунгами й розмовляє. Залужний потенційна маріонетка та таке інше. в усіх нас перед очима приклад, як начі в 2019 обрали маріонетку, а де тепер маріонетка, а де ляльковод?ніяких розумних думок не почув. на чий млин ллє воду - не зрозумів