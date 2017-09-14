|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 19:57
flyman написав: ЛАД написав:
Яка інформація?
Уточните.
А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.
Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon
привёл результаты соцопроса.
ЛАД
- Повідомлень: 36155
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5354 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:07
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Яка інформація?
Уточните.
А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.
Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon
привёл результаты соцопроса.
Кгм))
Так треба визначитися з чим порівнювати.
Бо одні порівнюють з лосем (тобто втратою в бізнесі)
Інші - з згвалтуванням...
Мабуть всоте повторюсь: поки офіційно не буде визначено (а ще краще й сприйнято суспільством) що понад усе, то це все поки шпектакль...
Де коли зручно оперують одним, коли незручно - другим.
Або за гроші..., або по любові...
За гроші і по любові теж можна)), але це все рівно означає -- якщо скінчаться гроші (чи всі гроші на справу), то по любові залишиться-то!
Але((( не залишається...тобто в реалі, виходить, що за гроші-то.
І це треба визнати і перестати ломати комедію. І з цього приймати рішення.
detroytred
- Повідомлень: 25553
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:22
_hunter написав: ЛАД написав:
............
Разницу между выборами и принятием законов не видите?
Если вы выборы называете "прямой демократией", то это во всех странах.
От того, что непальцы организовали выборы в "группе страны" в Дискорде, они не стали "прямее".
Я там чуть выше писал: они постулировали в самом начале, что не будет "прослоек" - министров/правительств/парламентов/... - будет сплошное народное управление и всеобщее счастье.
Но, как я написал - все, расходимся - эксперимент закончился.
А это как? Практически?
ЛАД
- Повідомлень: 36155
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5354 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:12
ЛАД написав: Banderlog написав:
ЛАД написав:Banderlog
, это как раз тот ответ, которого я и ожидал.
Поэтому и написал:
особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.
Все блогеры говорящие головы.
Просто у некоторых из них больше информации. Послушав, можно сделать какие-то выводы. И среди них попадаются умные.
Тоже не мешает послушать.
Конечно, всё надо фильтровать.
Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.
але ви чомусь не слухаєте розумних. бо ваші погляди розумні люди не поділяють
Shaman
- Повідомлень: 9815
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1650 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:21
ЛАД написав:Shaman
, рекомендую послушать Арти Грина в посте greenozon viewtopic.php?p=5890516#p5890516
.
Хотя бы с 2:22 по 13:11.
Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.
Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.?
...
послухав. але на майбутнє - слухати 1.5 години незрозуміло кого - таке собі задоволення. та й часу немає.
МОЇ висновки. про Рашу - ще раз поясню свою позицію. коли я кажу про виснаження Раші, це не означає, що я очікую, що вона взагалі не зможе воювати. але вже зараз шкода для Раші набагато більша, ніж її здобутки на війні. й в якийсь момент це вже стане очевидним для багатьох. один з варіантів - ми зупинимо, або ще сповільнимо їх наступ.
про цього Арті Гріна - декілька раз прозвучало про його джерела. які джерела? він в армії 20 років? чи воює з 2014? немає в нього няких джерел, він й не в Україні знаходиться. й він - ні Притула, ні Чмут, ні Стерненко, ні Берлінська, ні Бутусов - ці люди які постійно спілкуються з широкими колом й військових, й чиновників. в них можуть бути джерела, а цей Грін лише надуває щоки.
ви тут розкидаєтесь про лозунги - а ви не бачите, що він лозунгами й розмовляє. Залужний потенційна маріонетка та таке інше. в усіх нас перед очима приклад, як начі в 2019 обрали маріонетку, а де тепер маріонетка, а де ляльковод?
ніяких розумних думок не почув. на чий млин ллє воду - не зрозумів
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 16 вер, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
- Повідомлень: 9815
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1650 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:31
Shaman написав:
ви тут розкидаєтесь про лозунги - а ви не бачите, що віг=н лозунгами й розмовляє. Залужний потенційна маріонетка та таке інше.
Лозунги від ЛАДа - то правильные лозунги, идейно выдержанные, классово верные )
От думки інших - то не думки, то "лозунги"
PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну
PPS. Воно так завжди, хто звинувачує інших в "лозунгах", сам ... окрім лозунгів, своїх думок не має, від слова - взагалі
pesikot
- Повідомлень: 12124
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 22:07
Успіх
Долярчик, вийди вже в реальне життя, а не в ШІ-сгенеровану дійсність
Не бзди, реальне життя існує ))
pesikot
- Повідомлень: 12124
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 22:13
Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
hxbbgaf
- Повідомлень: 22720
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
pesikot написав:Успіх
Долярчик, вийди вже в реальне життя, а не в ШІ-сгенеровану дійсність
Не бзди, реальне життя існує ))
Це ти ухилянт рекомендуєш Долярчику? , з його слів він був на війні 3 роки
Vadim_
- Повідомлень: 3934
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Vadim_ написав: pesikot написав:Успіх
Долярчик, вийди вже в реальне життя, а не в ШІ-сгенеровану дійсність
Не бзди, реальне життя існує ))
Це ти ухилянт рекомендуєш Долярчику? , з його слів він був на війні 3 роки
Коли це ти став сприймати слова?
Ти навіть документи не сприймаєш, я тобі пропонував в Дніпрі показати, ти впав на стакан і злився 😅
Hotab
- Повідомлень: 16349
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2492 раз.
