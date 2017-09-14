RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15169151701517115172
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не читаю, не слежу.
Быстренько мне доложите оперативную обстановку:
Когда перемога
Когда падёт рф
Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:42

Бетон
Быстренько мне доложите оперативную обстановку


Ситуація міняється швидко. Крім одного моменту: Долярек все так само тупенький , в школу не пішов.
З останнього - розвіяв міф про любов, щасливу сімʼю, яку він начебто зберіг.
На днях зізнався, що любить тарабанити неформатних по 100 кг «пишок». Каже , що вони йому Барабашова нагадують.

Коротше по фіналочці , ні грошей, ні щасливої сімʼї. Амінь
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 вер, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16372
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:42

  Успіх написав:
  Hotab написав:
Зображення

Отак ти рехочеш, що наїпав народ за їх податки?

Тфю на тебе, позорище нетойвосне!🤮

Розмови про віддати борг Батьківщині в радянського офіцера викликає такий же регіт, як і признання клієнта в коханні п"яній проститутці.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40834
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:44

  Shaman написав:..............
не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри
Конечно, нет.
Кто ж будет работать за 8000 грн.
Вы забыли?
У нас же разговор всё время шёл о зарплате в долларах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36197
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:54

  Бетон написав:Не читаю, не слежу.
Быстренько мне доложите оперативную обстановку:
Когда перемога
Когда падёт рф
Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

1. Перемога до кінця 2025
2. рф впаде як тільки, так зразу!
3. Ловлять комбайнерів/трактористів, бо спеціально навчені військові за податки пересічних - категорично відмовляються захищати пересічних!
Відмазуються, що в них не той ВОС і не той розум!
Коротше, нетойвосні долпойопи! :mrgreen:
Позорники нації!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 18.03.21
Подякував: 290 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 23:01

От до чого приводить відмова воювати спеціально-навчених хот

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 18.03.21
Подякував: 290 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 23:05

  Бетон написав:Не читаю, не слежу.
Быстренько мне доложите оперативную обстановку:
Когда перемога
Когда падёт рф
Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

У вас опечатка в крайнем предложении. Пропущено слово ЛИШЬ между В КИЕВЕ и С СЕГОДНЯШНЕГО
serg1974
 
Повідомлень: 926
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 23:32

  Shaman написав:
  pesikot написав:............
Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )

до речі так, українська армія одна з найбільш боєздатних на поточний момент. й хто буде головним супротивником? 8)

Угу.
И чего она будет стоить без западного оружия?
Со своим как-то не сложилось. Маловато. И многого просто нет.
Но у вас до сих пор сомнения:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.........
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:

Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались, правда, на мерсах не разъезжали. Но "великі ракети" были. И не только. В результате на СССР никто нападать не решался.
Если вам лучше кататься на мерсах под обстрелами, то это ваш выбор. К сожалению, не только ваш.
Есть, правда, и другой вариант.
Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно).
"Ласкаве теля двох маток ссе".
Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.
В очередной раз могу напомнить опыт Финляндии после 1945 и до конца Союза. И на мерсах ездили, и без "великих ракет" обошлись.
Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36197
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 23:51

ЛАД а чого у вас так бомбануло по мовному питанню? Розумію що ви нац. меншина, але російськомовних в Україні ніколи не притісняли.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10169
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:00

Успіх, в очередной раз - вам не надоело дурью маяться?
Никак не можете понять, что микроскопом гвозди не забивают?
А "не той вос", действительно, имеет значение.
В стране более, чем достаточно других людей, к кому можно предъявить ваши претензии.
Уже малость надоело. И даже не малость.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36197
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15169151701517115172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 311804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 995554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14877)
18.09.2025 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.