Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 08:58

  Сибарит написав:
  serg1974 написав:
  Бетон написав:Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

Тоже любопытно, почему только сейчас, а не годом ранее как везде. Если это действительно так.

Просто перекрывают разные дороги, поэтому их не все видят каждый день. Началось это давно.

Не совсем так... Т.е. да - перекрывают разные дороги Но количество одновременно перекрытых дорог в столице в последний месяц - резко подросло (по рассказам очевидцев).
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:02

  Xenon написав:
The Washington Post:

......
Решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня.

Просто Тайвань из себя непойми что строить пытается - фабрики переносит неспешно, самые новые линии - чуть ли не нац. достоянием объявил...
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:09

  _hunter написав:
  Xenon написав:
The Washington Post:

......
Решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня.

Просто Тайвань из себя непойми что строить пытается - фабрики переносит неспешно, самые новые линии - чуть ли не нац. достоянием объявил...

острів-фортеця
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:17

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались

Тупейший лозунг

  ЛАД написав:Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно).
"Ласкаве теля двох маток ссе".
Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.

С приходом к власти Путина, Кучму пытались закрасить с его многовекторной политикой
Про Тузлу тебе напомнить ? Или склероз тебя неожиданно накрыл ?
Тройное поздравление Януковича в 2004 году из той же оперы
  ЛАД написав:Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее

Как тебя бомбануло. Показал своё гнилое нутро
  ЛАД написав: жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).

Наглейшая ложь
Это Россия уничтожает города и убивает наших граждан.


Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол)
плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно.
Майор Мельниченко (під кураторством фсб)- операція "Гонгадзе", після загибелі журналіста Кучма був нерукостислий на Заході.


Кучма був атакований з двох боків (зовні фсб і уряд США, всередині країни-рух "Україна без Кучми"(де теж сторчали вуха ГосДепа)

проблема українців була не тільки в Кучме, а в тому що на середину і кінець 90х більшість населення жила і думала як при ссср, а 5% стали мега успішними багатіями (хоч більшість з них не мала до того ні освіти ні кар'єри-кримінал (типу Ахметова), або люди наближені до Кучми (Пінчук), всі червоні директори стали власниками заводів і портів)
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:30

Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Де факти ? Де статистика від погранців ? )

є статистика від Польщі та інших країн. Але ти звісно визнаєш тільки офіційну пропаганду від ОП (чи комсомолської правди)
  Shaman написав:помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
закидати закарпатцю про "адиннарот" це така ж тупість та історичне невігластво як дорікати кримчанину що він сумує за часами першої чехословацької республіки))
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:57

  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Де статистика від погранців ?

є статистика від Польщі та інших країн. Але ти звісно визнаєш тільки офіційну пропаганду від ОП (чи комсомолської правди)

>>> Де статистика від погранців ?
А это очень хороший вопрос! -- только ты его не там задаешь...
Пограничники на пунктах пропуска не ведут статистику возраста граждан, выезжающих за границу. Об этом в комментарии Факты ICTV рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2025091 ... -22-rokiv/
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:06

  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.

Так тебе притісняють чи ні, дешевий провокатор ти наш? І до чого твій висер про Польщу, Харків, Херсон і переходи на особистості? І самі на фрон чого не хочете, а посилаєте туди інших? Типу всіх хто задає неприємні для проросійського ЛАДа питання - всіх на фронт? Виходить що в тебе дуже дурна логіка.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:08

  whois2010 написав:
  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз

>>> Це при тому, що посада бронюється.
Так понятно: сегодня бронь есть, завтра "бешенный принтер" печатает очередную постанову - и брони нет :oops:
Поэтому да: если хоть какая-то возможность вырваться за железный занавес есть - нужно использовать...
