Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:17
Бетон написав:
вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома
Першотравенск, Дмитровку, Петропавловку пока не трогают.
А это прямая дорога(хорошо заасфальтированная известно кем) в Покровск.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:25
барабашов написав: Бетон написав:
вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома
Першотравенск, Дмитровку, Петропавловку пока не трогают.
А это прямая дорога(хорошо заасфальтированная известно кем) в Покровск.
Асфальтировать не надо было?
Надо ездить по грунтовке с ямами и буераками?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:27
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?
Такие (часто хаотичные) действия - называются ИБД. И давно описаны в фольклоре в виде той же истории про перестановку кроватей...
Так же эти микро-реакции показывают, что у принимающих решения людей - вообще ни малейшего понятия о происходящем в стране нет
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни.
"Что бы понять, что стейк сгорел - его не обязательно есть" (с)
Более того - даже особо близко стоять не нужно
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:34
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни.
"Что бы понять, что стейк сгорел - его не обязательно есть" (с)
Более того - даже особо близко стоять не нужно
звісно, достатньо бути в 1 км від кухні, щоб це визначити.
по-перше, незрозуміло, де ти взагалі є
по-друге, ти лише накидаєш й від тебе немає жодного конструктиву - для цього звісно не треба бути рядом - накинути можна завжди. тобто цінність твоїх оцінок - НУЛЬ
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 19 вер, 2025 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:40
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер
добре знається, як імітувати роботу
Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.
питання не за адресою - не я дозволяв
але оцей весь хайп - всі поїдуть, як на мене - дуже перебільшений. ключове хайп. якась частина людей поїхала, але цифр достовірнихЮ а головне загальних - немає.
гадаю, знижувати вік мобілізації не будуть, а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. чи у вас інша думка?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:42
andrijk777 написав: Shaman написав:
й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає
Чомусь для Нарви і Вітепська є варіанти з таким сусідом, а для Харкова немає.
Походу з такою владою скоро і для Києва не залишиться варіантів.
подивиться на кордон з Рашею в Нарві - там все чітко розуміють. Вітебськ - так там й так Раша. власне ми й боремося, щоб не стати як вони
яка така влада? загальні слова ні про що...
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:43
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
"Что бы понять, что стейк сгорел - его не обязательно есть" (с)
Более того - даже особо близко стоять не нужно
звісно, достатньо бути в 1 км від кухні, щоб це визначити.
у некоторых поваров (тот же Чеша) это не предел...
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:47
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер
добре знається, як імітувати роботу
Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.
...... а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. ......
Скоро - это год-два?
- зачем, в таком случае спешить? - три года в стране посидели - еще 2 без проблем просидят.
Особенно если "це рішення особливо ні на що не впливає".
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:52
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.
...... а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. ......
Скоро - это год-два?
- зачем, в таком случае спешить? - три года в стране посидели - еще 2 без проблем просидят.
Особенно если "це рішення особливо ні на що не впливає".
ти ж не зміг просідити
краще скажи, а в чому раптом реальна проблема? чого всі кипіш підняли? чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно?
