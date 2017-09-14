BIGor написав:ЛАД написав:Но в общем, Польша демонстрирует всё тот же сдвиг США и вслед за ними Европы вправо.
Когда в 2022-23 тут напоминали, что поляки никогда не были нашими большими друзьями и не надо испытывать больших иллюзий в их отношении, некоторые брызгали слюной от возмущения. Доходило до "обвинений" в адрес Хмельницкого, что он обратился к "москалям". а не полякам.
ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
Але зміну настроїв ігнорувати не можна. (Я про втому поляків від українців у себе всередині.. Бо українці забирають робочі місця, накрутили ціни на нерухомість).
Ну і оці провокації кацапів спрямовані в першу чергу на те, що сусідні країни почнуть поповнювати свої запаси і відновлювати свою обороноздатність (прибалти - почнуть, а поляки інтенсифікують), ну а нам буде діставатись менше.
Позитивним моментом може стати лише пробудження інертних європейців, і нарешті відновлення і розширення оборонної промисловості.
Про несприйняття і втому.. Читаю в мордокнизі групи .. Так само від понаєхів (в першу чергу кацапів , які вже більше 20 років масово освоюють країну) втомились чорногорці. Поки туди не їхали інвестувати старо-європейці, кацапів терпіли. Зараз вже частіше вказують на двері. Хто повністю з паспортами - ок. А хто на тимчасових , то умови продовження все жорсткіші. Підприємці мають мати 3 найомних, з них один чорногорець, щоб мати внж. Говорять і про можливу (високу) планку вартості нерухомості для отримання внж.