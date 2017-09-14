RSS
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 14:41

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а за шо їм воювати? За майдан гідності? )

за абирвалгів на диванах, бо вони вони своє вже відвоювали на майданах гідності
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає.
Але ж не постійно) краще вже з клінічним дибілом мати справу. Доречі, в нас на кп є один, роботящий хлопчина та і так непоганий, но недорозвинутий.
Недавно пройшов влк, і вилікувався, з обмежено придатного став повністю придатним, хоть в дшб можно. :lol:

Армия и фронт лучший санаторий! :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36237
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 14:59

  _hunter написав:
  fox767676 написав:вообщем есть два выхода:
1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны ......
2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф
......

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...

!) Ну, конечно. Не вы же "у руля". :)
Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.
Для шантажа "нет карт на руках". Чем шантажировать? Нашей сдачей агрессору?
Так они этого ожидали ещё в 2022.
2) Причин для Китая можно предположить много. Но гадать о мыслях и намерениях Си...
Бесполезное занятие.
С токи зрения логики и целесообразности Путину не следовало начинать войну. Но начал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36237
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:05

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. :lol:
Деталі: За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все буде працювати". :P
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/20/7531703/

штрафбат :lol:
і навіть контингенту потрібного купа: мусарня, тцкуни і 160 тис нетойвосних диванних пісіонерів 8)
jump
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:07

  _hunter написав:

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:09

  ЛАД написав:...
На форуме сильно не хватает благожелательности. Если что-то непонятно или вызывает сомнения, может, стоит сначала переспросить и уточнить, а не бросаться сразу в бой?

В результате своими придирками вы заставили меня потратить время. Ради чего?
Ради юридической точности формулировок?

які чудові вислови - спробуйте так реагувати на мої дописи :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:14

  Banderlog написав:
  BIGor написав:ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
поляки такіж друзі як росіяни. Не можете без старшого брата?

каже людина з румунським паспортом :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:20

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
Я дуже сумніваюсь, що там взагалі буде хтось воювати.
а за шо їм воювати? За майдан гідності? ) ладно там поляки чи прибалти в цих давня неприязнь до росіян. А нащо італійцям чи португальцям ця війна? Звичайно колективно як нато вони воювати не будуть.
Хіба окремі держави можуть ввести свої війська. Без американців і турків нато для рф загрози не становить

висновок? правильно, треба відроджувати вермахт - інших варіантів немає й розмови про це вже йдуть.

й що значить не становить? точніше, Раша загрози для НАТО не становить 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:27

  Shaman написав: поляки такіж друзі як росіяни. Не можете без старшого брата?
каже людина з румунським паспортом :lol:
шо тебе мій паспорт давить? )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:28

  _hunter написав:
  fler написав:
  Сибарит написав:Я думаю, что массированная атака будет завтра.

На жаль, цієї ночі Мико вигрібав так, як давно вже не було.

Держитесь там! — Шаман говорит - максимум 3 года нужно потерпеть.

що можна сказати про людину, яка зловтішається з обстрілів? нік сам за себе каже - ху.нтер...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: поляки такіж друзі як росіяни. Не можете без старшого брата?
каже людина з румунським паспортом :lol:
шо тебе мій паспорт давить? )

ні-ні-ні, притуляйся до старшого румунського брата :D
може з часом вирівняєшся у правах з циганами :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
