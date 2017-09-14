RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:42

fox767676
Сербія, де народні маси нормально відносилися до геноцидів у сребреницях отримала у 2008 безвіх та єврокандидаство


Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році вступ
Hotab
 
Повідомлень: 16384
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту


А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього
fox767676
fox767676
 
Повідомлень: 4262
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:46

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту


А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього

Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
Hotab
 
Повідомлень: 16384
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:01

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Але перспективи ЄС у неї гірші ніж у Монтінєгри з Албанією, яким пророчать у 2028 році всту


А в нас ще гірші ніж у сербів.
Якщо б Європа була дій1сно зацікавлена хоча у переобранні помаранчевих нам би дали безвіз з кандадатством ще у 2008. І не було б ніякого Януковича і майданів проти нього

Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
Дуже схоже, що він такий і був з самого початку, а не "зламався".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: в правах на шо? Брати участь в гейпарадах? Яких прав в тебе більше ніж в цигана?
Про які такі права ти мені втіраєш? Яких прав в мене стало менше ніж було до того?

поки ти в Україні - в тебе нормальні права. поїдеш до Румунії - тоді й побачиш, яких прав в тебе стало менше.
а якого чуда я б туди їхав надовго? :lol: понятно що не збираюсь. Замовити каву мені мого рівня вистачить. Правда в мене румунською як вода то мінеральна а як вино то солодке. Але якось перемучусь.

>>> поки ти в Україні - в тебе нормальні права
Особенно забавно эта мантра из уст очередного буссифицированного звучит...
_hunter
 
Повідомлень: 10582
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:07

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:може з часом вирівняєшся у правах з циганами :lol:
в правах на шо? Брати участь в гейпарадах? Яких прав в тебе більше ніж в цигана?
Про які такі права ти мені втіраєш? Яких прав в мене стало менше ніж було до того?

поки ти в Україні - в тебе нормальні права. поїдеш до Румунії - тоді й побачиш, яких прав в тебе стало менше. особливо, якщо ти румунською не дуже й не навіть не збираєшся вчити. хоча навіть молдавани можуть :lol:

тому ти й сидиш в Україні. ;)
Наши мигранты в Европе "ограничены в правах" - не могут голосовать и ещё какие-то мелочи. Ну так многие и здесь не ходили на выборы. Скорее всего, и я не пойду на следующие. когда они состоятся.
При этом с этими ограниченными правами они вполне спокойно живут и не переживают за ограничения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дві години кружляють мопеди над містом ...
pesikot
pesikot
 
Повідомлень: 12152
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:20

Shaman
К вопросу о демократическом и высокоморальном Западе.
Возможно, вам будет интересно.
Вторая мировая война не закончилась в 1945 году - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-19/world-war-ii-s-aftermath-how-the-fighting-continued-after-1945?srnd=homepage-europe
На самом деле, к сентябрю 1945 года пушки не замолчали. Даже после поражения стран Оси бои продолжались практически повсюду, где шла война, от Средиземноморья и Восточной Европы до Тихого океана. Это насилие трудно втиснуть в рамки какой-либо стройной морализаторской истории о конфликте, и это поднимает вопрос: что мы теряем, когда заканчиваем эту историю в 1945 году?
...... В США это просто «Хорошая война». Так её воспринимали и лидеры союзников. Это была борьба с «тиранией» (Уинстон Черчилль), которую вели «свободные народы» (Франклин Рузвельт). Союзники, как гласил один пропагандистский плакат , «сражаются за свободу».
..... Нидерланды служат примером такого переосмысления конфликта. Когда началась Вторая мировая война, Нидерланды сохраняли нейтралитет. Вермахт всё равно завоевал страну. Многие голландцы подчинились и сотрудничали с врагом, но другие решили дать отпор. Когда союзники открыли второй фронт, им помогло голландское движение Сопротивления, и в мае 1945 года страна была освобождена.

Остановите повествование здесь — вспомните о конгах и ликующие толпы — и легко увидеть стандартный сюжет. Нацисты безжалостно обращаются с невинной страной; союзники приходят ей на помощь. Но что происходит, когда мы продолжаем крутить барабан? Голландцы не прекратили сражаться ни после капитуляции немцев, ни после капитуляции японцев. Они подготовили новое наступление, направленное на возвращение потерянной колонии в Тихом океане.
....... Когда голландские гражданские лица и солдаты, шатаясь, покидали японские лагеря для интернированных, они предполагали возвращение к колониальному правлению.
...... За этим последовал донкихотский, но ужасный колониальный конфликт 1945–1949 годов, в результате которого погибло около 100 000 индонезийских бойцов и мирных жителей, а также 5300 голландских солдат. Согласно исследованию , профинансированному правительством Нидерландов в 2010-х годах, голландские военные «прибегали к крайнему насилию не эпизодически, а систематически».

Ну и т.д.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:30

Статья по повод убийства Кирка - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-09-19/michael-bloomberg-leadership-can-unite-us-after-kirk-murder.
Нам нужно, чтобы они (лидеры партий, губернаторы, мэры, члены Конгресса и законодатели штатов ) и общественные лидеры всех мастей физически стояли вместе, демонстрируя двухпартийное единство, как это сделали на этой неделе более 20 членов Конгресса на ступенях Капитолия.

Они нужны нам, чтобы подчеркнуть ценности и принципы, которые мы разделяем как американцы.

Нам нужно, чтобы они призвали свои стороны успокоиться и не поддаваться чрезмерной риторике, в том числе разговорам о войне.

Нам нужно, чтобы они честно рассказали, во сколько нам обходятся эти разногласия и язвительность как стране, и как много мы можем выиграть, пожимая друг другу руки вместо кулаков.

Нам нужно, чтобы они активно демонстрировали вежливое и уважительное общение — «лучше выражали несогласие», как это делает губернатор Юты Спенсер Кокс.

Наши "лидеры" все 30 лет до войны занимались противоположным - разжиганием ненависти.
И так приучили к этому людей, что это продолжается и сейчас, во время войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:З нього ж почався розворот від багатовекторності? В сторону єс)


Ще один знавець історії, з 2001 року вже не було ніякої многовекторності.

Кучму давила РФ з цього приводу
отвянь знавець.
Я там жив. І на відміну від вас телемарафонівців все помню.
Даж як Шоколадний заяць був в партії Медведчука сдпуо. Разом з першим президентом України леонідом макаричем.

Де ти жив ? ))

Тобі тоді було 20 років, ти думав не про Кучму, а про - побухати та полюбитись )

Хоча, з того часу, мало що в тебе змінилось )
pesikot
pesikot
 
Повідомлень: 12152
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
