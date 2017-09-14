pesikot написав: Так ти ж патужно випьешь кагору у Онуфрія, помолишься за Гундяя і всі мопеди зникнуть
На тебе одна надія ))
Ще варіант, коли Долярчик патужно буде мити кабанчиків )
тебе самого вже треба мити, бо обкалявся) я кагор не з гундяєм пив а з Онуфрієм, він земляк мій. Я тут при чому? Молись за свої шахеди сам, або збивай, тіки сам ) хватить скігліть бери лопату до рук і вперед)
Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста? Расчет таких как он\его хохяев понятен - большим мегашухером сделать невозможной ревизию содеянного."чтобы все погибли(с)" ......
Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений". И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.
для початку викинути одного агресора з постійних членів СБ ООН й забрати право вето. зараз це взагалі не відповідає світовим реаліям. й можливо додати до постійних членів Індію, Німеччину та Японію.
внаслідок 2СВ припинила існування Ліга націй, а внаслідок агресії Раші має бути реформування ООН - або створення нової структури
й що не подобається у Вестфальському мирі?
Сучасні історики розглядають Вестфальський мир як подію, яка заклала основи сучасного світового порядку — поділу світу на національні держави і появу пов'язаних з цим принципів міжнародного права. У деякому розумінні саме Вестфальський мир заклав основи сучасної Європи, більша частина якої входила в ті часи до сфери впливу Священної Римської Імперії.
Цей мир фактично зрівняв у правах реформоване християнство (різні протестантські церкви) з римо-католицьким християнством. На міжнародному рівні був визнаний принцип — чия держава, того й віра. Окрім того, в міжнародній політиці з'явилось поняття Вестфальська система, яка забезпечувала суверенітет держави на своїй території.
Раші немає? так отож..
Нам нужно, чтобы они (лидеры партий, губернаторы, мэры, члены Конгресса и законодатели штатов ) и общественные лидеры всех мастей физически стояли вместе, демонстрируя двухпартийное единство, как это сделали на этой неделе более 20 членов Конгресса на ступенях Капитолия.
Они нужны нам, чтобы подчеркнуть ценности и принципы, которые мы разделяем как американцы.
Нам нужно, чтобы они призвали свои стороны успокоиться и не поддаваться чрезмерной риторике, в том числе разговорам о войне.
Нам нужно, чтобы они честно рассказали, во сколько нам обходятся эти разногласия и язвительность как стране, и как много мы можем выиграть, пожимая друг другу руки вместо кулаков.
Нам нужно, чтобы они активно демонстрировали вежливое и уважительное общение — «лучше выражали несогласие», как это делает губернатор Юты Спенсер Кокс.
Наши "лидеры" все 30 лет до войны занимались противоположным - разжиганием ненависти. И так приучили к этому людей, что это продолжается и сейчас, во время войны.
напевне, демократ написав - бо Трамп робить все навпаки...
що за брехня, яке розпалювання ненависті в Україні, що за вигадки?
Замена Лиги наций на ООН ничего особо не изменила. Ваши предложения тоже ничего не изменят. Резолюции ООН и Совета Безопасности на что-то влияют? Разве что, когда принимается решение о военной операции. Но это, при желании, можно сделать и без ООН. Надеюсь, вы не думаете, что реформированная ООН приняла бы решение о вводе войск в Украину для противодействия Путину.