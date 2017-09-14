RSS
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:31

Shaman
реформування ООН - або створення нової структури


Трампоній потроху кінчає ООН урізанням фінансування. Роботи все менше, все більше часу на спорт , англійський та прокрастинацію.
Не те щоб ООН така потрібна і важлива в тій самій Африці (в половині локацій точно не треба), але погано те що на їх місце всюди зайде Вагнер і вплив кацапії буде такий як в ЦАР, тільки в більшій частині Африки вже.
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Так ти ж патужно випьешь кагору у Онуфрія, помолишься за Гундяя і всі мопеди зникнуть

На тебе одна надія ))

Ще варіант, коли Долярчик патужно буде мити кабанчиків )
тебе самого вже треба мити, бо обкалявся)

Це тобі тре помити Шубу, бо він довго не відсвічував
  Banderlog написав: я кагор не з гундяєм пив а з Онуфрієм, він земляк мій.

Я десь писав, що ти з Гундяєм пив ? )
Брехня - то гріх )

Так ти в бані з Онуфрієм пив, тому ти такий воцерковльоний )
І про гей-паради мрійливо згадуєшь

Перейдемо до наступного шагу, з"ясувати хто у Онуфрія начальник ?
Я знаю, що це Гундяй.

Почитаю твої версії )
Сподіваюсь буде цікаво

  Banderlog написав: Я тут при чому?

А хто ? Ти ж в ЗСУ )

Чи як herr майор - так ти
А як щось робити, то японське прислів"я - С Ху Ялі Ме Ні Це Ро Бити

))
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вообщем послушал сегодня 4-5 аналитиков, все украинские резиденты, включая прости госполи, "злого одессита"
союзников у Украины нет, кроме номинального ЕС
РФ хочет и может воевать
КНР устраивает ход событий, будет поддерживать рф, если не получит каких-то контрпредложений
США устраивает ход событий, есть риск нормализации отношений с РФ независимо от успехов в мирных переговорах.
Европа заинтересована в активности украинского ТВД, предложить какие-то резкие движения в сторону перелома хода событий не может в силу 1) несубэектности 2) зависимости т электоральных настроений склонного к комфорту населения. Власть Украины не заинтересована в форсировании мирного процесса - как минимум из-за скользких моментов связанных с фиксацией потерь. Выход для Упраины и недоЕвропы типа стран Балтии, Болгарии, Черногори бежать на поклон в Пекин, чтобы избежать геноцида со стороны москвы. Истеблишмент этих стран зачастую ориентирован на другие геополитические центры, поэтому такие запросы должны артикулирорваться интеллектуалами
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:50

fox767676

відвідай лікаря і прийми пігулки завчасно,
взагалі утримайся від форуму і того, що постити таку прокремлівську маячню,
вважав що ти недолугий, але ти банально ідіот
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:54

  prodigy написав:fox767676

відвідай лікаря і прийми пігулки завчасно,
взагалі утримайся від форуму і того, що постити таку прокремлівську маячню,
вважав що ти недолугий, але ти банально ідіот

Повністю підтримаю
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 19:57

prodigy

Діду я вас не бив тільки через повагу до вашого віку
Зображення

Але трьохгрошові переможники імені педика стерненка рота мені затуляти точно не будуть - понівечу
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:01

  pesikot написав:
  Banderlog написав: Я тут при чому?

А хто ? Ти ж в ЗСУ )

Чи як herr майор - так ти
А як щось робити, то японське прислів"я - С Ху Ялі Ме Ні Це Ро Бити

))
і шо шо я в зсу? :lol:
по перше я бусифікований і мені воно вже обридло.
А по друге най трохи і над тобою політає може менше дурі в голові буде. А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм, слони намародьорили і угостили.
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:03

  fox767676 написав:prodigy

Діду я вас не бив тільки через повагу до вашого віку

Госпідя ... чмо ти недолуге, прийми пігулки ...

Бити ти когось зібрався ...
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: Я тут при чому?

А хто ? Ти ж в ЗСУ )

Чи як herr майор - так ти
А як щось робити, то японське прислів"я - С Ху Ялі Ме Ні Це Ро Бити

))
і шо шо я в зсу? :lol:
по перше я бусифікований і мені воно вже обридло.

Так тобі набридло, що аж передумав на Пасху іти в СЗЧ і отримав herr майора

Вірю, "набридло" тобі )

Прям читаю і "вірю"

  Banderlog написав:А по друге най трохи і над тобою політає може менше дурі в голові буде.

та ти шо, коли в лютому 2022 наді мною літало, я не думав, що потрібно з росіянами домовлятись, як ти кажешь зараз

  Banderlog написав: А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм, слони намародьорили і угостили.

Знову бачу, як тобі "набридло" )

Брехня - то гріх
А содомія, яку ти підтримуєшь, через баню з Онуфрієм - теж гріх )
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:13

Banderlog


А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм,

От живу собі спокійно, тижнями сіньку навіть не нюхаючи , а прочитаєш отаке і облизуєш собі вухо 😀
Та навіть Бакарді спайсд , який зараз на Маудау по жалкіє 500/л , теж би з радістю пригубив.
Припиняй оці провокації
