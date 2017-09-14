Трампоній потроху кінчає ООН урізанням фінансування. Роботи все менше, все більше часу на спорт , англійський та прокрастинацію. Не те щоб ООН така потрібна і важлива в тій самій Африці (в половині локацій точно не треба), але погано те що на їх місце всюди зайде Вагнер і вплив кацапії буде такий як в ЦАР, тільки в більшій частині Африки вже.
Вообщем послушал сегодня 4-5 аналитиков, все украинские резиденты, включая прости госполи, "злого одессита" союзников у Украины нет, кроме номинального ЕС РФ хочет и может воевать КНР устраивает ход событий, будет поддерживать рф, если не получит каких-то контрпредложений США устраивает ход событий, есть риск нормализации отношений с РФ независимо от успехов в мирных переговорах. Европа заинтересована в активности украинского ТВД, предложить какие-то резкие движения в сторону перелома хода событий не может в силу 1) несубэектности 2) зависимости т электоральных настроений склонного к комфорту населения. Власть Украины не заинтересована в форсировании мирного процесса - как минимум из-за скользких моментов связанных с фиксацией потерь. Выход для Упраины и недоЕвропы типа стран Балтии, Болгарии, Черногори бежать на поклон в Пекин, чтобы избежать геноцида со стороны москвы. Истеблишмент этих стран зачастую ориентирован на другие геополитические центры, поэтому такие запросы должны артикулирорваться интеллектуалами
Чи як herr майор - так ти А як щось робити, то японське прислів"я - С Ху Ялі Ме Ні Це Ро Бити
))
і шо шо я в зсу? по перше я бусифікований і мені воно вже обридло. А по друге най трохи і над тобою політає може менше дурі в голові буде. А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм, слони намародьорили і угостили.
А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм,
От живу собі спокійно, тижнями сіньку навіть не нюхаючи , а прочитаєш отаке і облизуєш собі вухо 😀 Та навіть Бакарді спайсд , який зараз на Маудау по жалкіє 500/л , теж би з радістю пригубив. Припиняй оці провокації
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 вер, 2025 20:14, всього редагувалось 1 раз.