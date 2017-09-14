|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 вер, 2025 20:14
pesikot
обіссаний помойний пес Ікота що мріє досягти слави пса Патрона, тому і не знає міри у своїй трьохгрощовій переможності, яка нічого не вартує
fox767676
Додано: Суб 20 вер, 2025 20:14
fox767676 написав:
Вообщем послушал сегодня 4-5 аналитиков, все украинские резиденты, включая прости госполи, "злого одессита"
союзников у Украины нет, кроме номинального ЕС
РФ хочет и может воевать
КНР устраивает ход событий, будет поддерживать рф, если не получит каких-то контрпредложений
США устраивает ход событий, есть риск нормализации отношений с РФ независимо от успехов в мирных переговорах.
Европа заинтересована в активности украинского ТВД, предложить какие-то резкие движения в сторону перелома хода событий не может в силу 1) несубэектности 2) зависимости т электоральных настроений склонного к комфорту населения. Власть Украины не заинтересована в форсировании мирного процесса - как минимум из-за скользких моментов связанных с фиксацией потерь. Выход для Упраины и недоЕвропы типа стран Балтии, Болгарии, Черногори бежать на поклон в Пекин, чтобы избежать геноцида со стороны москвы. Истеблишмент этих стран зачастую ориентирован на другие геополитические центры, поэтому такие запросы должны артикулирорваться интеллектуалами
і з чим іти на поклон до китаю? Що ми можем їм запропонувати? Кидалово з моторсіч китайці не забули
Banderlog
Додано: Суб 20 вер, 2025 20:21
Banderlog написав:
і з чим іти на поклон до китаю? Що ми можем їм запропонувати? Кидалово з моторсіч китайці не забули
моторсіч поки є , не разбомблена? все переписати на них, поставити пам'ятники Леніну, Мао, Цзян Цзе Міню та Сі
Я постив позавчора - їх посол на Черкащині відкривав пам'ятник льотчику з УРСР що в них воював з японцями. За кошти КНР. Це сигнал що не все втрачено.
Китайці у 2013 кіно про павку корчагіна знімали на Київщині
Якісь паралелі Махно-Мао будувати у наукових роботах
Ото дурня була проводити одночасно і декомунізацію і дерусфікацію. Якщо так чесалось, то хоча б щось одне. А так пупок від потуги розв'язався.
fox767676
