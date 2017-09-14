|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:07
Програні газові війни
Прос..рані євроінтеграційні плани
Прос..рана підготовка до євро2012
Внутрикоаліційні скандали та урядові кризи
Саме головне - завищенні очікування які він сам спровокував зазмарним месіанським пафосом 2004
А так нормальний лідер. Носова хусточка в піджаку, високий та струмкий, що ще треба
fox767676
Повідомлень: 4275
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:12
fox767676 написав: flyman написав:
Чому не розглядаєте варіант, що НАТО не готове в даний момент, тому не ескалує, тягне час. Навіть новий завод з виробництва боєприпасів збудували, який наступного року вийде майже на повну потужність, поки тут ні кують не шмелють.
ти шо, каракалпака з уругваю передивився ? я вже давно кинув, але ці казочки "ось-ось нато переозброїться і як вжух!! " приїлися ше навесні 2024. Проблема в тому , що коли НАТО побудує один завод, вісь зла - п'ять
Не стоит преувеличивать.
Насколько знаю, новых производств РФ не создаёт, кроме производства дронов.
А Запад таки занялся этим. Правда, раскачивается уж очень медленно.
Демократия, сэр.
Резать соцрасходы в пользу оборонки рискованно. Народ возмутится и выборы будут проиграны.
ЛАД
Повідомлень: 36254
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:14
fox767676 написав:
Програні газові війни
Прос..рані євроінтеграційні плани
Прос..рана підготовка до євро2012
Внутрикоаліційні скандали та урядові кризи
Саме головне - завищенні очікування які він сам спровокував зазмарним месіанським пафосом 2004
А так нормальний лідер. Носова хусточка в піджаку, високий та струмкий, що ще треба
Для модели больше ничего.
Маленькая проблема.
Он был (точнее, должен был быть) Президентом.
ЛАД
Повідомлень: 36254
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:16
Вісь зла а не рф.
Ющенко казав про продовольчі важелі. А рф вже віджала самі чорноземні землі в Україні. Зернові, картоху з них буде міняти в КНДР на ракети та снаряди
fox767676
Повідомлень: 4275
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:17
fox767676 написав: Aleksey Kopytko написав:
У Путина было две внешнеполитические задачи на 2025 год:
• Не допустить реального ужесточения санкций;
• Заблокировать помощь Украине оружием.
Первая задача более-менее успешно решена. США санкции не вводят, европейские имеют ограниченное влияние.
Вторая задача не решена. Европа оружием помогает, украинское производство финансирует, плюс США разрешили покупать своё оружие для Украины за европейские деньги.
Что исключает для России достижение успеха в войне в разумные сроки при разумных издержках.
Вот Путин и пытается найти ходы, чтобы остановить европейскую помощь. Диверсии и саботаж. Кибератаки. Демонстративные акты агрессии против Европы, которые (пока) не содержат военной угрозы. И т.д.
Всё это будет конвертироваться в призывы остановить поддержку Украины.
Расчёт Путина - на недальновидность европейских обществ и стремление политиков жить в рамках коротких политических циклов.
Какой следующий шаг Кремля после гипотетической остановки помощи?
Вполне очевидный: как минимум - требование нейтралитета Украины, как максимум – привлечение ресурсов Украины на сторону России.
Сейчас войны в ЕС нет исключительно потому, что ВСЕ силы РФ прикованы к Украине. Если РФ сможет высвободить хотя бы треть этих сил, сценарий для ряда стран очень грустный. Все это понимают, только стесняются говорить.Выход для ЕС не в том, чтобы пытаться затягивать войну и пытаться готовиться, покупая время ценой украинской крови.
Это не поможет. Только увеличит вероятность нейтралитета Украины и резко повысит риски перехода украинских ресурсов на сторону РФ.
Выход в заключении военного союза с Украиной и действиях, адекватных военному времени. Например, первым украинско-европейским шагом могла бы стать ликвидация «черной дыры» - «ПМР». Это в общих интересах. Заодно будет проверено – а действительно ли власти Молдовы хотят двигаться в Европу.
В принципе, это всё, что касается 12 минут авиации и других подобных инцидентов, которые точно будут.
ПМР, як варіант, коли санду не обирають, і "хід конем", ВС в Молдові і КМ "на паузі"
19 пакет від ЄС, так що висновки "в штангу"
Україну на сторону РФ, це перспектива не два-три роки, а ще далі, після виборів і вибору чергового латентного опежезиста, забудь, не при твому житті, скоріше буде тут "другий фронт" при нападі на "партнерів"
і ще раз про НАТО: оборонний союз, і він починати не буде!
flyman
Повідомлень: 40860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:20
ЛАД написав: fox767676 написав:
Програні газові війни
Прос..рані євроінтеграційні плани
Прос..рана підготовка до євро2012
Внутрикоаліційні скандали та урядові кризи
Саме головне - завищенні очікування які він сам спровокував зазмарним месіанським пафосом 2004
А так нормальний лідер. Носова хусточка в піджаку, високий та струмкий, що ще треба
Для модели больше ничего.
Маленькая проблема.
Он был (точнее, должен был быть) Президентом.
Газову війну просрала Тимошенко....
Саме за ті угоди які були підписані за Ющенка- в майбутньому Нафтогаз відсудив мільярди доларів....
І сталось це тому, що він встановив лічильники обліку НА ВИХОДІ з України і саме це створило умови по яким нам було пофіг яка ціна газу адже від ціни залежала вартість транспортування... а транспортувала педерація в рази більше ніж ми споживали..
І саме ці лічильники створили умови по яким педерація ЗМУШЕНА була признати що ми імпортуємо не 50 і навіть не 30-40.. а всього 15 млрд м3 газу...
budivelnik
Повідомлень: 27026
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:21
fox767676 написав:
Ігар Тышкевіч написав:Трамп, Си, война в Украине
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Где, кроме собственно, американо-китайских отношений обсуждались вопросы мира, стабильности в различных регионах. В том числе в Украине. А так же, и это крайне важно, обозначена дата первой встречи на «нейтральной территории» - форуме APEC в Ю. Корее. И возможные даты визита Трампа в КНР. И возможность ответного визита Си в США. Важная деталь — Вашингтон вынужден был согласиться с тем, что американскому президенту придётся съездить в Пекин и лишь после этого председатель КНР посетит американскую столицу. В подходе реализации концепции MAGA во внешней политике появляется первое исключение. Вместо приезда иностранного лидера «к Трампу на приём» для разблокировки сотрудничества, тот сам вынужден будет пройтись по длинной красной дорожке к ожидающему в отдалении Си. Но самое главное — переговорный трек США-КНР начинается. Причём при паритете сил. Этот момент задаёт рамки ряда процессов на ближайшие месяцы. В частности:
• США воздержатся от политики одностороннего давления на КНР. То есть мораторий на повышенные тарифы в отношении китайских товаров будет в очередной (третий) раз продлён. Страны не готовы к торговой войне. При этом Трамп получил формальный повод принять такое решение не выставляя себя слабым — прошёл разговор и стороны договорились встретиться на форуме APEC
• Сказанное выше не означает, что США остановят своё давление на партнёров с целью втягивания их в торговое противостояние с КНР. Трампу необходима «сильная позиция» и демонстрация способности влиять на политику третьих государств. Но, при этом успех такого подхода сомнителен — даже для ближайших союзников США очевидно, что первые два раунда противостояния завершились, как минимум вничью (а то и с преимуществом КНР)
• Соединённые Штаты активизируют интенсивность контактов со своими партнёрами в Юго-Восточной Азии с целью формирования сильной позиции перед личной встречей Трампа и Си. Причём, кроме Южной Кореи и Японии, для США крайне важным становится трек диалога с Филиппинами. Это единственное государство в Южно-Китайском море, которое Вашингтон может склонить к политике тесного партнёрства с Соединёнными Штатами даже (тактически) в ущерб контактам с КНР. Второе важное для Вашингтона направление — Вьетнам. Позиция которого может повлиять на успешность американской политики выстраивания собственной линии политического сотрудничества в регионе.
• Тайвань при этом остаётся просто фоном — до личной встречи Трампа и Си стороны воздержаться от резких движений на этом направлении. Что не исключает поддержания (и даже увеличение) интенсивности визитов тайваньских делегаций в государства из орбиты США.
• США и КНР будут формировать новые подходы к сосуществованию. То есть опция «отката к положению 2024 года» становится крайне маловероятной.
Для Украины это означает, что разговоры о возможной встрече Зеленского и Путина отходят на второй план, как минимум на месяц. Трамп не смог стать ключевым посредником в переговорах по заморозке войны и следующий этап — попытка США и КНР выработать либо совместное либо близкое по ключевым вопросам видение формата выхода из данного кризиса.
То есть боевые действия будут идти с той же или с нарастающей интенсивностью — Путин получает полтора месяца для того, чтобы создать видимость «перелома на фронте». Параллельно с этим увеличится количество провокаций/угроз для стран Балтии и, возможно Румынии и Польши (с последней есть опции о которых ниже).
Но даже успешный разговор лидеров США и КНР в начале ноября не приведёт к мгновенному миру в Украине. В лучшем случае он задаст начало новому, уже американо-китайскому треку принуждения сторон к переговорам. Что будет означать подготовительную работу, ряд многосторонних и двухсторонних треков, челночную дипломатию. С выходом на практические контуры переговоров не ранее января 2026 года. Но это оптимистический сценарий.
В реальности украинский вопрос будет предметно обсуждаться уже во время визита Трампа в КНР. Где результаты переговоров будут определять подход Вашингтона и Пекина по заморозке войны в Украине. Основные сценарные линии я описал в прогнозе на 2025 год. Даже сделал некий аналог схемы. За одним исключением: поскольку опция «сохранения отношений на уровне 20024 года» маловероятна. А значит уменьшается вероятность одной из производных — сценария продолжения войны в Украине без очерченной позиции США и КНР.
Россия попытается использовать это время для:
• получения преимущества на фронте. Или оснований говорить о таковом. Именно поэтому для РФ важной задачей будет перенос боевых действий за пределы Донецкой области. Что позволит говорить об «угрозе Запорожью и Днепру».
• Попытке уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. В отличие от 2023 года одной из приоритетных целей станет газодобывающая инфраструктура. Последнее крайне важно для Кремля сразу по двум причинам: демонстрация неспособности Украины продолжать войну и продолжение трека Дмитриева по вопросам совместной с США продажи российского газа.
• Потыток сохранить и развить переговорный трек с Вашингтоном (без привязки к украинским вопросам). В частности, кроме газа, будет активно расторговываться вопрос Северного Морского Пути. Тем более, что первый регулярный маршрут по направлению КНР-Нидерланды-Польша стартовал 10 дней назад.
• Провокаций и угроз дестабилизации восточного фланга НАТО. Речь идёт о государствах Балтии, возможно Румынии и Польши. Тут задача — демонстрация неспособности Альянса обеспечить эффективную защиту при возможном масштабировании войны.
• Получения контроля над политикой Молдовы. Это становится крайне важным для России, поскольку, с одной стороны, демонстрирует «успешность» российской политики и возможность расширения зоны влияния Кремля. С другой стороны создаёт риски дестабилизации в ещё одном регионе. Ключевой момент — результаты выборов, до которых остаётся уже неделя. И возможности Майи Санду проводить политику зачистки российских групп влияния без привязки к вопросам электоральных кампаний.
• Сохранения контроля над Беларусью. Особенно на фоне активизации КНР и появления переговорного трека Минск-Вашингтон. Тут, учитывая ступень влияния РФ, её политика будет строиться на создании растяжек для Лукашенко, где большинство опций предусматривает сохранение конфликта официального Минска с соседями. А альтернатива — конфликт с Кремлём и уменьшение уровня поддержки. Но тут у Кремля есть свои проблемы — политика США по расширению зоны маневра для Лукашенко. И апелляция Польши к Китаю. Что может трансформироваться в рекомендации Пекина Минску по выходу из спирали конфликта с Варшавой. При наличии неких китайских гарантий «сдерживания» действий Москвы (скорее компенсации негатива от таковых) это может быть эффективным. Как бы там ни было, Беларусь пока имеет шанс стать первой страной в регионе, где США и КНР проводят политику направленную на сходные результаты.
На этом фоне для Украины актуальной задачей становится создание собственного «китайского» трека внешней политики. Хотя бы в формате консультаций по вопросам войны и мира. В идеале появление по аналогии с США «спецпосланника» Си по украинскому направлению. А так же «фланговая дипломатия» - активная работа с государствами, в партнёрстве с которыми заинтересована КНР. Тем более, что для части таковых усиление России в регионе — одна из худших опций. К таковым можно отнести Турцию и Азербайджан, Индию, Египет и Казахстан.
Перечисленное выше позволит, с одной стороны, проводить более эффективную коммуникацию с Пекином (и тут можно вспомнить как коммуникационный трек постепенно менял позицию Трампа) и формировать приемлемую для Киева позицию Пекина по форматам заморозки войны. Время есть.
ЗЫ: ссылка на прогноз в первом комментарии
чомусь випав Непал з мозаїки, а це суттєво змінює описану картину маслом,
є ше інша тема що постійно мусолиться ЛОМами і примкнувшими, то такий комент: якщо воюють НАТО і КНР через проксі (по аналогії Кореї), то вирішувати буде НАТО і КНР, а не ЄС чи США.
flyman
Повідомлень: 40860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:22
fox767676 написав:
Вісь зла а не рф.
Ющенко казав про продовольчі важелі. А рф вже віджала самі чорноземні землі в Україні. Зернові, картоху з них буде міняти в КНДР на ракети та снаряди
КНДР тоже, вроде, новое не строит.
Вот Китай, да. Но он пока оружие не поставляет.
ЛАД
Повідомлень: 36254
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:27
flyman написав:
.........
чомусь випав Непал з мозаїки, а це суттєво змінює описану картину маслом,
є ше інша тема що постійно мусолиться ЛОМами і примкнувшими, то такий комент: якщо воюють НАТО і КНР через проксі (по аналогії Кореї), то вирішувати буде НАТО і КНР, а не ЄС чи США.
Что меняет Непал?
НАТО это примерно то же, что и США.
ЛАД
Повідомлень: 36254
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:28
Hotab написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає
ну не знаю. 20 років тому на ВЛК у психіатара задавали загалдьні питання - по географії, арифметиці т.і. Психіатр лається на попередників - дибілбля, наступний!
Я там все відповив, . Схвально - "оце гарний хлопець. Такий точно своїх не постріляє" Я без усіляких приколів, - "чому це? По обставинам треба дивитись".
Психіатр - "Что???? Да я тебе направление сейчас выпишу". Я щиро не розуміючи - "ну а як наказ не схочуть виконати?" Якось замяли тоді
Розмова з психіатром вибудовується в залежності від мети перебування в його кабінеті))
Коли у Вінниці на льотному ВЛК спілкуєшся з психіатром (щопівроку), він знає, що це треба тобі. Тому провокує. А ти терпиш і думаєш як відповісти зі здоровими емоціями і більш менш правильно.
Одне з питань : «поясни прислівʼя «скільки ниточці не витись, а кінець все одно буде». Так от «поганими» відповідями є «все погане що ти робиш, колись стане відомим». Бо правильна відповідь не має містити слово «погане» . Ти ж поганого не робиш, а просто «все має початок, і все має кінець». А от хто робить погане, з тим треба детальніше розбиратись 😅
дивно, я думав, хотаб скаже щось на кшталт "нитка з трусів закінчиться розмотуватися і буде видно кінець банана"
flyman
Повідомлень: 40860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
