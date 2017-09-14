RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:00

  detroytred написав:Ні.
Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок.
Це різні категорії.

В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Конкуренція - це створення кращих умов для .... розвитку ( можете читати виживання)
Бо розвиток від виживання відрізняється тільки системою координат...
Виживання це від смерть до просто жити
Розвиток це від просто жити до краще жити
Але і там і там рух в ОДНУ сторону - краще....

Друге питання
Що таке краще?
І відповідь на це питання кожен дає собі самостійно...
Для негра з анекдота який лежить і їсть банани - краще це лежати і їсти банани...
Для Генйтса - це створити корпорацію..
Для пуйла - поставити з ніг на голову економічні закони і отримати правило що ті хто добувають повинні зняти в свою користь всю майбутню додану вартість яка буде створена з видобутого....
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:01

публічна оферта

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Та нет никаких "попэрэдныков" — на заре нэзалэжности под громкие крики "И так сойдет!" студенты-двоешники списывали УК/АК/НК/.. подчистую. А потом оно нафиг никому не нужно было менять...


вы несете какую-то дичь, потому что к Украине имеете весьма косвенное отношение
большинство украинцев сразу поняли что речь идет о поднятии моб.возраста для последней категории с 40 до 60 лет сразу после победы майдана в 2014
отсюда и все спекуляции подлых арестовичей что "украинцев продали на войну"
вот такие гиднюки как он, береза, мосийчук и продали, а сейчас охают со своих европейских кафешек

хотаб: "залишилися в неньці - прийняли публічну оферту"
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:15

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Та нет никаких "попэрэдныков" — на заре нэзалэжности под громкие крики "И так сойдет!" студенты-двоешники списывали УК/АК/НК/.. подчистую. А потом оно нафиг никому не нужно было менять...

речь идет о поднятии моб.возраста для последней категории с 40 до 60 лет сразу после победы майдана в 2014

Признаю - за вопросом (по причине "нафиг нужно") - не следил. Сейчас проверил - таки у проклятого совка 50 (или 40 - смотря как считать) лет списали.
НО: основная претензия остается - что зеле помешало вместе с понижением минимального - и макимальный вернуть хотя бы а начальному? 🤔
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 21 вер, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

счас интересная рокировочка среди ломов намечается
чаплыгу отлучили от цыцьки, на его место нести переможную пургу с 1 октября арестович возвращается
а чаплыга скорей всего к медведчуку вернется, катарсис и русскомирство продвигать
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:17

  fox767676 написав:правильно что папередникам ганьба
но народ ведь сам подписывался, когда позволил от своего имени вигукувати крикунам про "понадусе"
а многие вожаки этих крикунов которым еще далеко до 60, сейчас по прагам - венам кофе пьют, и ни у кого из гордых украинцев, даже у их бывших побратимов не возникло мысли разобраться с дезертирами и ренегатами

Вже відповідали тобі 100 разів. Не можна у всьому звинувачувати Майдан. Згідно із твоєю логікою, треба всім сидіти і мовчати, що б не сталося, і терпіти будь-які вибрики влади і забити на право на протест. А може, це влада була винна, коли погнала беркутів по-звірячи бити і калічити тих людей 30 листопада, що мирно стояли і співали пісень? І може, взагалі, справа не в цьому, а в тому, що путлер захотів розширити свої володіння? Може, і ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року путлер висунув через Майдан? І може, проблема, навпаки, в тому, що Майдан рано розійшовся і не проконтролював, щоб нова влада знову не сіла на потоки і не розвела корупцію? Хоча я вже і сумніваюся, чи пішов би на Майдан, якби знав, що корупція буде продовжуватись, що її буде підтримувати президент, що будуть міндичі, шурми і т.д., що такого поняття як справедливий суд все одно не буде, не буде медицини, а з лікарень хворих людей виштовхуватимуть за 1 день чи забиратимуть телефони і доводитимуть до смерті за тиждень, що в НАТО і ЄС нас все одно не візьмуть, так ще й буде війна на знищення, в якій ще й силовики, відставники, багато офіцерів не будуть брати участі, і буде як в анекдоті про пожежника, а будуть хапати хворих людей і везти на ДВРЗ, а потім місяцями катати, якщо не беруть, чи відправляти на смерть (хвора людина - ще той воїн, нещодавно на базарі розказували, схопили туберкульозника і вже вбили).. І що кучму не судитимуть за те, що поздавав всю зброю, а молитимуться на нього. Не кажучи вже про міжнародну ситуацію і що ми залишаємось із цією чумою сам на сам.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 21 вер, 2025 12:22, всього редагувалось 2 разів.
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:19

  fox767676 написав:счас интересная рокировочка среди ломов намечается
чаплыгу отлучили от цыцьки, на его место нести переможную пургу с 1 октября арестович возвращается
а чаплыга скорей всего к медведчуку вернется, катарсис и русскомирство продвигать

Але безсітківочник завжди знайде нову грязь, щоб засунути свій пятак туди і цмудити звідти фекалії.
Ну і сюди заносити, як без цього.
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:треба всім сидіти і мовчати, що б не сталос


А що сталося ????

коли погнала беркутів по-звірячи

що там звірячого - руки -ноги цілі у всіх
Димі булатову ухо розцарапали, якщо вірити Пояркову - свої ж, - "катастрофа , все прогресивне людство палає від обурення ", Порошенко - одразу "Дмитро, жмуруку обнімаю, будеш міністром"
Пам'ятаю ще на перше грудня такий правосек ще більший за Петра сидить біля Маріїнського "мені було боляче, а ти де був",Петро 'мені теж було боляче, я був з вами". Ну на що цей цирк?
Маргіналам та радикалам вкайф зарубатися з іншими чи поліціею, бо буйство молодості. Це нормально, більшість була буйнобю у молодості. Підлітки район на район ходили у 80-х,90-х, спеціально на заруби, і ніхто не плакав про звірячість. Навіщо ти ,доходяга, навіщо програмісти-ботаніки , усілякі банківські клерки туди полізли, ЯКЩО НЕ ЗБИРАЛИСЯ ВОЮВАТИ? Мені очевидно було що піде по плестинсько-югославському сценарію ще у грудні
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ні.
Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок.
Це різні категорії.

В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Конкуренція - це створення кращих умов для .... розвитку ( можете читати виживання)
Бо розвиток від виживання відрізняється тільки системою координат...
Виживання це від смерть до просто жити
Розвиток це від просто жити до краще жити
Але і там і там рух в ОДНУ сторону - краще....


Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.

І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою.
І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв.
Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.

То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?!
Це абсолютно різні системи координат.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:54

Хто положить душу й тіло за нашу свободу?

  flyman написав:хотаб: "залишилися в неньці - прийняли публічну оферту"
Так пересічні думали теж, що публічна оферта - це вони сплачують податки, а на них утримуються і тренуються військові РОКАМИ, щоб в разі чого почалась війна - а спеціально навчені РОКАМИ військові - перші пішли в бій! І будуть захищати пересічних стільки, скільки потрібно!
Пересічні думали, що це публічна оферта, що це "само-собою розуміється"!
А вийшло якесь кричуще наіпалово!!!

Як так?©
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:56

Як так?©


п.Детройт, поясніть своєму пітомцю 😅
Хто положить душу і тіло за нашу свободу

Лейтенант Барабашов 😂
4
4
3
