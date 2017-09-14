Ой+ написав:Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.
Странно... Я всегда сравнивал свои доходы со своими же потребностями. На доходы других, в т.ч. и на средний, мне плевать. Что я не так делаю?
Выравнивание доходов справедливо с точки зрения завидущих бездарей, но может ущемлять высококлассных специалистов. А у таких специалистов мобильность обычно доступнее. Есть шанс их растерять и остаться с теми, кто видит в уравниловке справедливость.
Большинству людей денег не хватает, а потребности растут с ростом доходов. Вам плевать, пока вам денег "хватает", но это редкий случай и часто временный. Простой пример. В США влазят в немалые студенческие кредиты и платят очень приличные деньги за учёбу в вузах не просто так и не из любви к науке, а именно исходя из того, что потом зарплата будет существенно выше. Если бы не это и разница в доходах была маленькая, большинство решило бы: "Да в гробу я видел эти кредиты вместе с высшим образованием! Лучше я сразу просто пойду в дворники!" Деньги и время, потраченные на учёбу, должны окупиться. Так что в той или иной степени сравнение доходов всегда и у всех происходит. В том числе и у вас. Если бы вам платили как дворнику, это наверняка вызвало бы у вас, как минимум, недовольство. А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает. Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Хєх, Сибаріт колись писав анегдот про жаб. Суть що одна вже зайняла цікаве місце, а іншій показує дулю. Так і з податками на доходи. В кого нема активів із прогресивною шкалою не просто їх накопичити у порівнянні із власниками "старих грошей/капіталів"
скопіював початок, а головні висновки чомусь пропустив. не зрозумів, чи мета інша?
Давайте начистоту. З усіх проблем, із якими сьогодні стикається Україна, найголовніша – це мобілізація.
Це тема номер один для військових. Втрати в армії напряму залежать від кількості солдатів: бригада, укомплектована на 80%, втрачає менше людей, ніж та, що укомплектована на 50%. Заповнений штат відкриває можливості для ротацій, відпусток та навчання. Неукомплектованість веде до зростання СЗЧ, втрат та проривів. Можна нескінченно тасувати людей, але від цього їх більше не стає.
Це тема номер один для цивільних. Повістка змінює твоє життя і стає випробуванням для сім'ї. Невідомість лякає, соцмережі тиражують паніку, і кожен незаброньований живе в атмосфері тривожності. ЗМІ пишуть лише про порушення норми, тому єдині доступні цивільному новини про мобілізацію – це кадри силової бусифікації.
Це тема номер один для держави. Для захисту країни потрібні зброя, гроші та люди. І якщо перше та друге нам можуть дати союзники, то єдині люди, здатні захистити Україну, живуть у нашій країні. Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати.
При цьому вирішенням найважливішої проблеми країни сьогодні займається структурний підрозділ Сухопутних військ. Не Міністерство оборони. Не Кабінет міністрів. Не Офіс президента. Питання, від якого залежить виживання України, віддано на відкуп одному з родів військ.
Чи займатиметься хтось мобілізацією окрім військових? Чи стануть наводити лад із системою бронювання? Фейковими студентами? Липовими інвалідами та фальшивими опікунами?
Чи буде системна робота з ухилянтами? Чи наважиться хтось на посилення відповідальності? Чи СБУ прийде в гості до тих, хто в соцмережах агітує проти мобілізації?
Чи наважаться перші особи на чесну розмову з країною? Чи почне держава прицільно працювати з різними аудиторіями? Чи запропонують призовникам прозорість і передбачуваність в обмін на відповідальність? Чи приведуть до армії тих, кому не страшно довірити дрон за кілька мільйонів гривень? Чи й далі відправлятимуть до бригад людей, яким можна видати лише лопату?
виділене стосується багато кого з форуму... особливо другий пункт
а взагалі так, влада дистанціювалася від складного питання й перекладає відповідальність...
Китайці економічно окучують Африку, військових нема. А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .
рано чи пізно економіка зіштовхнеться з цими ПВК - ресурси все одно обмежені. чи не поділять. а Захід схоже надто гуманізовался...
Shaman написав:по перше рішення ООН - це як визначення хто винен та хто агресор. й не було б цих ліцемірів з Глобального Півдня, які не бачить майже щоденних обстрілів цивільних в Україні.
війська ніхто не ввів би. але чому? постійно нагадуємо, що єдине пугало Раші - це залишки радянської ядерної зброї. наявність якої не відповідає місцю Раші в сучасному світі. коли цю загрозу купують, то ми побачимо реальний статус Раші - біля ..раші
Оттого, что визначать, "хто винен та хто агресор" вам станет легче? Это что-то изменит? Какие-то резолюции были в самом начале. Ваши предложения никак не повлияют на "лицемірів з Глобального Півдня". Какая разница, чому "ніхто не ввів би війська"? Важен результат, а не причины. "коли цю загрозу купують" - когда и каким образом?
Простите, но вы всё время отрываетесь от реальности и предаетесь фантазиям. К сожалению, они не помогают.
И Лига Наций, и ООН более-менее работают, пока соблюдается какое-то равновесие. Когда появляется игрок, считающий, то он достаточно силён, чтобы изменить баланс, они становятся малодееспособными. И даже не очень важно, хватит ли у него сил. Это будет потом.
а ви щось надто не хочете, щоб це відбулося. так, як не дивно, щоб виправляти проблеми, треба чітко розставити акценти - хто агресор, хто жертва. не просто ж так Раша (та й ви ЛАД) намагаються все перекрутити. так, може зараз ми й не зможемо покарати Рашу, але всі розуміють що це окупація, не возз'єднання... й все одно Рашу треба викидати з постійних членів СБ ООН - вже не той рівень...
різниця велика - Раша свідомо руйнує існуючий світовий порядок, бо вона в ньому немає вже такої ваги. а в світі, де панує сила - якийсь час що протримається через свій ядерний арсенал. велика влада - велика відповідальність. Раша це не розуміє.
ви полюбляєте називати фантазіями прогнози, в яких Раша доходить до свого логічного фіналу (ви так й не пояснили, що вас так пов'язує з Рашею, окрім мови). прогноз - це не остаточний варіант, але доволі вірогідний - що відбувається з імперіями ми навіть всі бачили на прикладі срср. тому так, у випадку якихось проблем Раші з цілісністю ядерну зброю в уламків будуть забирати, як свого часу в республік срср включно з Україною. й Китай теж буде в цьому зацікавлений.
ви в це не хочете вірите - ваше правило, але це дуже вірогідна подія - особливо після того, як влада Раші показала свою повну неадекватність, погрожуючи розвиненим країнам ядерної зброєю. й не надо казати, що на маячню медведева ніхто не звертає уваги - читають й уважною. не факт, що ми встигнемо з вами це обговорити по факту, але маю надію, що встигнемо
Не зіштовхнеться. Китай і ПВК зазвичай у різних країнах.
ЛАД написав:А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает. Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Переклад Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі. Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно. Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution
Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала. Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.
