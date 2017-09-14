|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:25
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я
А точно есть? Там что-то под 18 лярдов дыра...
хочеш обговорити - цифри давай. а просто десь хтось щось в інеті написав - то таке...
Та не вопрос. Хотя "цифры", казалось бы - общедоступные...
Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
_hunter
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:28
detroytred написав:
Не сумніваюсь!
Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).
Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Ти ж також місіонер
От тількі наші місії відрізняються кардинально
Моя - пояснити як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим
Твоя - оправдати своє нікчемне життя
При чому
нікчемність чи досягнення-визначаєш не ти чи я
Визначають читачі....
Так от
ДОСЯГНУТИ мого результату- тут не проти 70% присутніх ( з уточненням, що вони хочуть отримати результат, але не хочуть працювати так як це робив я)
Досягнути ТВОГО результату - тут бажаючих НЕМА
і скажи що я не правий.
budivelnik
Повідомлень: 27032
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
-
1
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:28
Успіх написав:
.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Вы тоже в тєплік не відсвічували.
ЛАД
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
-
2
2
6
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:29
TUR написав: Hotab написав:
Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий.
Категорически не согласен. Я, например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
И троллят тут только некоторые, как детсаде "сам дурак".
А, вот если модераторы будут использовать правила форума, он может стать информативным и вполне нормальным.
щоб форум був інформативним, то й питання бажано обговорювати важливі. а тут багато або особистих накидів, або відвертих провокаторів які так чи інше волають про всьо пропало та треба домовлятися на будь-яких умовах (вважай капітулювати). серйозні речі ніхто майже не обговорює.
ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...
Shaman
Повідомлень: 9894
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
-
1
4
5
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:31
Hotab написав:_hunter
А я - в окопы никого не гоню, в отлиичии от
«В отлічіі від» кого? Я доляреку відповідаю на його ж пропозиції.
А ти мені з чого предʼявляєш щось?
«Позахищай з моє», потім будеш тут бігунець щось патякати))
Того, кто в окопы народ гонит.
С чего "предъявляю" — устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал". Нужно было, наверное, тоже через обоз?..
_hunter
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:33
Shaman написав:
........
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
А є?
Ви впевнені?
ЛАД
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
-
2
2
6
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:34
_hunter
устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал".
1. Коли розмовляють «бувші», то заштопаний бігунець взагалі має помалкувати, поки не побуде хоча б щось, щоб бути «бувший».
2. Підніми глазки на сьогоднішній ранок , і подивись хто «предʼявляє» , а хто «відповідає».
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 вер, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
-
4
4
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:36
Banderlog написав:
Набрала лохів з 22 року? Служіть довічно.
Бінго!
Але ж ви не мамонти, то не вимрете)))
Banderlog написав:
Набрала лохів з 22 року? Служіть довічно.
Кому не нравиться той втік в Сзч.
Сзч ловлять без особого ентузіазму. Бусифікують тож рівно стільки щоб фронт остаточно не посипався. А не стільки щоб зробити офіційну демобілізацію.
В вопди тільки одна проблема - як найдовше залишатись при кориті. Ні договарюватись, ні перемагати в війні задачі нема.
Ну і?
Все ж там, наче, розумієте, і?
Але грошове забезпечення таки ще на межі того, щоб ДОЗВОЛИТИ себе відчувати лохАми?
І ви ж таки, дозволяєте це...
Успіх
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
-
4
8
1
5
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:37
Shaman написав: TUR написав: Hotab написав:
Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий.
Категорически не согласен. Я, например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
И троллят тут только некоторые, как детсаде "сам дурак".
А, вот если модераторы будут использовать правила форума, он может стать информативным и вполне нормальным.
......
ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених
, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...
А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала.
А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос
_hunter
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:40
Hotab написав:_hunter
устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал".
1. Коли розмовляють «бувші», то заштопаний бігунець взагалі має помалкувати, поки не побуде хоча б щось, що буди «бувші».
2. Підніми глазки на сьогоднішній ранок , і подивись хто «предʼявляє» , а хто «відповідає».
1. На то они и «бувші» - что все привелегии, ну кроме УБД - тоже «бувші».
2. Не хочу
— я флуд пролистываю...
_hunter
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
-
2
