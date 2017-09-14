RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:25

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я

А точно есть? Там что-то под 18 лярдов дыра...

хочеш обговорити - цифри давай. а просто десь хтось щось в інеті написав - то таке...

Та не вопрос. Хотя "цифры", казалось бы - общедоступные...
Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:28

  detroytred написав:Не сумніваюсь!
Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).
Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Ти ж також місіонер
От тількі наші місії відрізняються кардинально
Моя - пояснити як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим
Твоя - оправдати своє нікчемне життя

При чому
нікчемність чи досягнення-визначаєш не ти чи я
Визначають читачі....

Так от
ДОСЯГНУТИ мого результату- тут не проти 70% присутніх ( з уточненням, що вони хочуть отримати результат, але не хочуть працювати так як це робив я)
Досягнути ТВОГО результату - тут бажаючих НЕМА
і скажи що я не правий.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:28

  Успіх написав:.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮

Вы тоже в тєплік не відсвічували.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:29

  TUR написав:
  Hotab написав:Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий.

Категорически не согласен. Я, например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
И троллят тут только некоторые, как детсаде "сам дурак".
А, вот если модераторы будут использовать правила форума, он может стать информативным и вполне нормальным.
щоб форум був інформативним, то й питання бажано обговорювати важливі. а тут багато або особистих накидів, або відвертих провокаторів які так чи інше волають про всьо пропало та треба домовлятися на будь-яких умовах (вважай капітулювати). серйозні речі ніхто майже не обговорює.

ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:31

  Hotab написав:_hunter
А я - в окопы никого не гоню, в отлиичии от ;)


«В отлічіі від» кого? Я доляреку відповідаю на його ж пропозиції.
А ти мені з чого предʼявляєш щось?
«Позахищай з моє», потім будеш тут бігунець щось патякати))

Того, кто в окопы народ гонит.

С чего "предъявляю" — устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал". Нужно было, наверное, тоже через обоз?..
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:33

  Shaman написав:........
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...

А є?
Ви впевнені?
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:34

устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал".


1. Коли розмовляють «бувші», то заштопаний бігунець взагалі має помалкувати, поки не побуде хоча б щось, щоб бути «бувший».
2. Підніми глазки на сьогоднішній ранок , і подивись хто «предʼявляє» , а хто «відповідає».
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:36

Шах і мат!©

  Banderlog написав:Набрала лохів з 22 року? Служіть довічно.
Бінго!

Але ж ви не мамонти, то не вимрете)))
  Banderlog написав:Набрала лохів з 22 року? Служіть довічно.
Кому не нравиться той втік в Сзч.
Сзч ловлять без особого ентузіазму. Бусифікують тож рівно стільки щоб фронт остаточно не посипався. А не стільки щоб зробити офіційну демобілізацію.
В вопди тільки одна проблема - як найдовше залишатись при кориті. Ні договарюватись, ні перемагати в війні задачі нема.
Ну і?
Все ж там, наче, розумієте, і?

Але грошове забезпечення таки ще на межі того, щоб ДОЗВОЛИТИ себе відчувати лохАми? ;)

І ви ж таки, дозволяєте це...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:37

  Shaman написав:
  TUR написав:
  Hotab написав:Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий.

Категорически не согласен. Я, например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
И троллят тут только некоторые, как детсаде "сам дурак".
А, вот если модераторы будут использовать правила форума, он может стать информативным и вполне нормальным.

......
ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...

А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала.
А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос :?:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:40

  Hotab написав:_hunter
устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал".


1. Коли розмовляють «бувші», то заштопаний бігунець взагалі має помалкувати, поки не побуде хоча б щось, що буди «бувші».
2. Підніми глазки на сьогоднішній ранок , і подивись хто «предʼявляє» , а хто «відповідає».

1. На то они и «бувші» - что все привелегии, ну кроме УБД - тоже «бувші».
2. Не хочу :lol: — я флуд пролистываю...
