|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:50
Hotab написав:detroytred
Саме так.
І 10к. буде не за показ доків, а за навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Песікіт чітко заявляє, що Успіх втік, не має підстав. Впевнено і чітко.
То ж за свою брехню, якщо так виявиться, на особисту адресу іншого нехай спробує відповісти.
Ой-йой-йой))))
А чому ви долярека не хапаєте за язик на його брехні на адресу інших?))) ?)))
Ой, невже це подвійні стандарти ?))
Саме так. Подвійні стандарти.
Я ж нещодавно (мабуть не більше місяця) надавав вам відповідь на це питання.
А зараз зреагував не на Успіха, а на вказання заходу -- грошами відповісти за брехню на особисту адресу.
Так що ніяких ой-йой-йой нема. Сухий фактаж.
Нічого не маю проти, якщо на особисту адресу когось іншого йде брехня, і він запропонує отаку перевірку. Застосовуйте і ви, коли на вашу особисту адресу брешуть.
Начно буде.
Бо прийдеться брехунам прямо зливатися. Після впевнених твердих заяв.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 вер, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25582
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:52
detroytred
зараз зреагував не на Успіха, а на вказання заходу -- грошами відповісти за брехню на особисту адресу.
Так а Долярек коли буде відповідати грошима за брехню
Чи «ето другоє»?))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16420
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:55
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Документи в студію від тебе, що киця хвора
10 000доларів в студію і будуть документи в студії!
Гімна тобі на лопаті )
Документів від тебе немає - ти триндло, яким ти був завжди
Ти втік, ти в СЗЧ
Ну то які проблеми?!
На ...куо забийтесь і перевірте хто бреше.
Ти впевнений, то тим паче повинен бути за двома руками.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25582
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:56
Hotab написав:
например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
Ну тут 99% топіків якраз серйозні і там Флуд нещадно рубається. Але саме в оцій темі помірно дозволено «відриватись».
Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати.
ну з приводу 99% відсотків топиків серйозні - то вже ви перебільшуєте. деякі питання нема з ким й обговорити.
але ця гілка вирвалася в топ, тому тут інколи обговорюють все, що завгодно. але щось серйозне на тему гілки - оце ні. краще поволати про бусифікацію...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9894
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:57
Hotab написав:detroytred
зараз зреагував не на Успіха, а на вказання заходу -- грошами відповісти за брехню на особисту адресу.
Так а Долярек коли буде відповідати грошима за брехню
Чи «ето другоє»?))
Яке другоє?
В мене визначено вище:
*Нічого не маю проти, якщо на особисту адресу когось іншого йде брехня, і він запропонує отаку перевірку. Застосовуйте і ви, коли на вашу особисту адресу брешуть.
Начно буде.
Бо прийдеться брехунам прямо зливатися. Після впевнених твердих заяв.*
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25582
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:00
Hotab написав:_hunter
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔
При чому. В 22-му загинуло найбільше .
По сравнению с 23м?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:01
detroytred
він запропонує отаку перевірку
Як ви пропонуєте перевіряти (за гроші) звичайне бидляче хамство долярека, що хтось там смокче за окуляри, наприклад?
Рот показувати?
Ще раз: вгамуйтесь зі своєю однобокою підтримкою. Ваш «п***» витворяє набагато огидніші речі, з вашої ж підтримки. А все що ви кажете на це «ви всі самі винуваті, а він збс».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16420
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:03
Успіх
Успіх написав:
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями
!Добре, що в основному - то наші дрони
були...
, ти як щось напишеш в своїй щирості...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9894
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:05
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔
При чому. В 22-му загинуло найбільше .
По сравнению с 23м?
Бігунець, бойові втрати пілотів йдуть на спад з 22-го до 25-го. Твої гнилі натяки тут абсолютно ні до чого. Пілоти «йдуть» не тому , що стало страшніше в небі, а тому що також втомились прожигати ці роки десь в землянках . На щастя молодь постійно і доволі швидко в умовах війни підтягується на високий рівень, і дефіциту нема,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16420
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:09
Hotab написав:detroytred
він запропонує отаку перевірку
Як ви пропонуєте перевіряти (за гроші) звичайне бидляче хамство долярека, що хтось там смокче за окуляри, наприклад?
Рот показувати?
Ще раз: вгамуйтесь зі своєю однобокою підтримкою. Ваш «п***» витворяє набагато огидніші речі, з вашої ж підтримки. А все що ви кажете на це «ви всі самі винуваті, а він збс».
Я пропоную перевіряти те, що можна однозначно перевірити. І саме цей момент (однозначність перевірки) я вже не раз підкреслював.
Тобто перевіряти хоча б це.
Хамство тощо... З цим розбиратися самі...
Я вже не раз казав, що посієш, то пожнеш.
Те, що таким Успіха зробили саме оця місцева Ко, для мене беззаперечно та наявне.
Не згодні? То ваше бачення.
В мене ж отаке.
Не вигадуйте, і без моїх дописів ("підтримки" Успіха) було б оце...
Знецінювали Успіха...він у відповідь знецінює носіїв окуляр та інших.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 вер, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25582
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Shaman
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|126840
|
|
|1493
|312603
|
|
|6076
|997491
|
|