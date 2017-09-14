RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:12

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:Переклад
Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі.
Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно.
Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution

Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала.
Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.

Согласен и не спорю.
А Люксембург по ВВП(ППС) на душу населения на первом месте в мире. На втором Сингапур почти с такой же цифрой.
А вот где вы нашли такой индекс Джини для Швеции? Здесь коэффициент Джини- https://surl.lu/ysdoru, https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-raspredeleniyu-dohoda/ - 28,8. Правда, данные за 2017. Но вряд ли так сильно изменилось.
Люксембург - 34,9.

Знайшов і вказав посилання https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution
Наш finance.ua
лідером за нерівністю багатства визнано Швецію (0,75) https://news.finance.ua/ua/krainy-yevro ... -bahatstva
Експертка пояснює це скасуванням багатьох податків на багатство та відсутністю податків на спадщину, дарування та нерухомість.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:13

Читати все - шевелячи губами!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були...

Успіх, ти як щось напишеш в своїй щирості... :lol:
А обрізати цитати і щось там намагатись патякати - якось нікчемно! ;)
Тому, широко розпоющуємо очі і читаємо продовження мого допису>>>
  Успіх написав:Але, іноді і ворожі залітали!

Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав!
Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль.
Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:14

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔

При чому. В 22-му загинуло найбільше .

По сравнению с 23м?

бойові втрати пілотів йдуть на спад з 22-го до 25-го.

Понял. В таком случае все выглядит логичным.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:18

  pesikot написав:Гімна тобі на лопаті )
Злив зараховано!©
  pesikot написав:Документів від тебе немає - ти триндло, яким ти був завжди
Ти втік, ти в СЗЧ
Не балаболь та не балаболом будеш!©
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:історики майбутнього все поголовно идиоты?

не походіть на ху_нтера - кажіть ясніше.

а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
По-моему, я высказался ясно.
Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело.
И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.

ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.

безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання.

й про які суперечки йде мова, від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи. 8)
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:27

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с)
А как доказательства получил - вообще пропал куда-то :lol:
Я видел.
Но что можно взять с работника идеологического фронта.

хлопчики, я не можу на відміну від вас постійно бути на форумі, я й так багато часу на це витрачаю ;) й якщо ЛАД зрозуміло, то ху_нтер все більше викликає питань - а чим ти займаєшся в житті? й де ти зараз є?
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:32

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮

Вы тоже в тєплік не відсвічували.

Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!

Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав!
Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль.
Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!

Кіллзона 20+ км
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:33

  Успіх написав:
  Shaman написав:від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи.
Хі-хі ©
Аналогічно і тебе це стосується!
Тому ще раз >>>
  Успіх написав:
  Shaman написав:- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!

вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...
