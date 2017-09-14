|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:48
_hunter написав:
Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше
Это зависит от размера дырки.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:50
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
хочеш обговорити - цифри давай. а просто десь хтось щось в інеті написав - то таке...
Та не вопрос. Хотя "цифры", казалось бы - общедоступные...
Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
точніше було сказати - давай джерело, щоб зрозуміти звідки взялась цифра.
......
як тут часто кажуть, в нас далеко не бюджет військового часу. й якщо ситуація з виплатами поліпшить ситуацію з особовим складом - то треба подивитися, що з соціалу можна скоротити, й перекинути на війну. головне, популізм прикрутити
Ну, ок - понял откуда. Сильно оно помогло?
Ну, т.е. брать - неоткуда.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:55
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
......
ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених
, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...
А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала.
А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
Так ровно то же самое -- "звісно не з усіма, але з багатьма" и про жертв тцкшников сказать можно
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:01
Hotab написав:BIGor
Ну ви то з вищого сорту "найрозумніших",
Флайман ухмиляється, що він не може мити снаряди, він «мікроскоп»
. Я майже не заперечую.
Проблема в том, что Флайман
это понимает, BIGor
- понимает. Вот уже даже "Я майже не заперечую" пошло. А вот тцкшник - не понимает. Или понимает, но ему пофиг - нужно план выполнять...
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:03
Сибарит написав: _hunter написав:
Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше
Это зависит от размера дырки.
Естественно. Но, вот последние три года показывают, что они примерно одинаковые...
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:05
_hunter
ему пофиг - нужно план выполнять...
Хто дуже боїться тцк-ника(який прогнозовано потягне в саму клоаку, бо ти ж ухилянт) , йде сам туди, куди хоче: в дроншики , в паяльщики дронів і тд.
Але ж кожен впевнений, що його не обілетять на ШРТ 😅
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:06
Shaman написав:
ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
)
Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає.
В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:26
whois2010 написав: Shaman написав:
ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
)
Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає.
В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
методички так швидко оновлюються на шаленому прінтері що не всгигає опрацювувати вчасно
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:30
BIGor написав: Shaman написав:
вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...
Ну ви то з вищого сорту "найрозумніших", тому не на фронті? Особливий не той ВОС заважає?
цікаво, чого так відгукаються всілякі бігунці? ви тут до чого? по схемі - на кому шапка палає?
розмова йде про очевидні речі. в армії потрапить умовно 10%. й кого куди розкидає - питання відкрите. тих, хто нічого не вміє - піхота. якщо в когось є певні навички/чи навіть дефіцитні навички - кудись в інше місце. ти тут щось хоче заперечити?
Hotab написав:_hunter
ему пофиг - нужно план выполнять...
Хто дуже боїться тцк-ника, йде сам туди, куди хоче: в дроншики , в паяльщики дронів і тд.
Ну да, это же так просто - взять и пойти.
-- в дронщики/паяльщики/і тд. Особенно если всю жизнь учился на что-то диаметрально-противоположное...
Это еще если забыть о том, что и дронщиков "волшебным указом" в пехоту превращали. И брони у "паяльщиков" не меенее волшебным образом одним днем исчезали
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.
