jump написав:З липня 2025 року по 15 вересня з Міністерством оборони Росії контракт підписали майже 292 000 осіб.
Інсайдер, який постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні, передав нову інформацію 21 вересня, повідомивши, що контракт підписувало в середньому 7900 рекрутів на тиждень або 31 600 на місяць, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За його словами, деякі з цих рекрутів приєднуються до стратегічного резерву, який Росії вдалося формувати через те, що її втрати на полі бою знизилися, хоча і залишаються високими. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/725 ... zerv-zs-rf
Цифры не стыкуются. З "липня" прошло - липень-серпень-15 днів вересня - всего 2,5 месяца. При темпе 31 600 на місяць получается 31600х2,5 = 79 000, а никак не "292 000 осіб". Всего-то почти вчетверо меньше.
Германия планирует заключить с Saab и Northrop Grumman контракт на сумму 1,2 млрд евро (1,41 млрд долларов США) на оснащение своего парка истребителей Eurofighter оборудованием, необходимым для использования современных ракет для обнаружения и уничтожения наземных систем ПВО. ........ Сделка по закупке модернизации истребителей Eurofighter входит в число более 80, одобрения которых парламент требует министр обороны Борис Писториус до конца этого года. Она включает поставку 20 дополнительных истребителей Eurofighter и нескольких тысяч танков и бронемашин. ........ Согласно документу, в контракте также упомянуты немецкий стартап по производству беспилотников Helsing, британская BAE Systems , франко-германский производитель самолетов Airbus и итальянская Leonardo.
Германия планирует приобрести у Израиля три беспилотника Heron почти за 1 млрд евро (1,2 млрд долларов США) ....Согласно документу, предложение предусматривает закупку трёх средних всепогодных беспилотных летательных аппаратов для наблюдения и разведки, которые могут использовать камеры высокого разрешения и радар для работы как днём, так и в темноте. Закупка включает в себя запасные части и обучение.
Согласно документу, Германия ожидает, что стоимость трех беспилотников составит около 630 миллионов евро, а эксплуатационные расходы с момента прибытия самолета в 2028 году и до 2034 года составят около 300 миллионов евро, в результате чего общая стоимость составит 930 миллионов евро.
....Германия и Patria Land находятся на завершающей стадии переговоров по долгосрочному контракту на поставку не менее 3500, а возможно, даже 4500 автомобилей в течение 10 лет, сообщили Bloomberg News на условиях анонимности источники, знакомые с ситуацией.
Берлин надеется, что благодаря объёму заказа стоимость одного автомобиля Patria снизится примерно до 1 миллиона евро, в результате чего общая сумма заказа составит от 3,5 до 4,5 миллиардов евро, добавили источники. Согласно документу, первоначальный контракт на первый автомобиль оценивается примерно в 30,9 миллиона евро и включает расходы на разработку.
.....Ожидается, что законодательный орган также даст добро на запрос Министерства обороны о закупке в США комплектов для переоборудования пусковых установок зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины в стандарт PAC-3 MSE, говорится в третьем правительственном документе. Стоимость контракта, согласно документу, составляет около 114,2 млн евро.
Согласно третьему документу, поскольку в качестве генерального подрядчика выбрана американская компания Lockheed Martin , министерство обороны Германии ожидает поставки комплектов для переоборудования не ранее, чем через восемь месяцев после подписания контракта.
Германия планирует удвоить свой годовой оборонный бюджет до 162 млрд евро в течение четырех лет
flyman написав:лазер, рейкотрон і т.д. і т.п. ... залишилось зробити світловий меч та зірку смерті
Делал запрос со следующими исходными данными:
мои исходные данные такие. Идёт война между Украиной и Россией, где вопрос быстрого ее завершения уже отпал. Предположим в методах ведения боевых действий на первый план выходят БПЛА, наземные роботы и машины с дистанционным управлением. Масштаб их применения вырос до такой степени, что вдоль линии фронта образована полоса шириной 10-20 км, на которую не может попасть ни один человек, ни один автотранспорт без 80% вероятности уничтожения с помощью БПЛА или РСЗО. Системы управления БПЛА уже оснащены искусственным интеллектом. Каналы управления защищены от радиопомех так как применяют оптоволоконный кабель.
Что в таких условиях скорее всего произойдет в вопросе развития военных технологий?
Ответ неожиданно показался грамотным, особенно если учитывать, что база знаний у нейрокомпьютера датируется 2023 годом.
Смотрите, читайте ниже:
Вы описали крайне интересный и, к сожалению, вполне реалистичный сценарий развития конфликта, который уже сегодня определяет лицо современной войны. Ваши исходные данные — это, по сути, отправная точка для новой военной доктрины.
На основе ваших условий вот мой прогноз развития военных технологий в таком контексте:
1. Эскалация «Войны алгоритмов» и полная автономия Кто кого перехитрит: Поскольку каналы связи защищены оптоволокном, а человеческое присутствие минимизировано, ключевое противостояние переместится в область программного обеспечения и искусственного интеллекта. Основной задачей станет не просто уничтожение вражеской техники, а взлом, дезинформация и подавление вражеского ИИ.
Развитие технологий:
- Полностью автономные рои (Swarm AI): Управление по проводу будет слишком медленным и ограниченным для тысяч дронов. Разовьются системы на основе роевого интеллекта, где дроны будут действовать как стая, координируясь между собой без постоянной связи с центром. Цель — подавить противника массой и скоординированными действиями.
- ИИ-антидроны (Хищники): Появятся специализированные автономные БПЛА, чья единственная задача — охотиться на другие дроны и роботизированные платформы противника. Они будут использовать не только пулевое поражение, но и сети, мощные ЭМИ-импульсы для «ослепления» и кинетические воздействия.
- Кибервооружение: Будут разрабатываться вирусы и хакерские атаки, нацеленные специально на прошивки и алгоритмы управления вражеских роботов, чтобы заставить их отключаться, возвращаться на базу или даже атаковать свои же войска.
2. Смена парадигмы маскировки и защиты Конец камуфляжа: Классический камуфляж для пехоты станет бесполезен против тепловизоров и мультиспектральных датчиков. Аналогично, маскировка техники будет кардинально пересмотрена.
Развитие технологий:
- Активные системы маскировки: Технологии «стелс» для БПЛА и роботов, но не от радаров, а от оптических и тепловых сенсоров. Это могут быть адаптивные покрытия, меняющие цвет и температуру, или системы проецирования ложного изображения.
- Подавление датчиков: Развитие компактных систем постановки помех не радиоканалу (он и так защищен), а именно GPS, оптическим, лидарным и тепловизионным системам наведения противника.
- Бункеры и подземная инфраструктура: Вся критическая инфраструктура (зарядочные станции, командные центры, производство) уйдет под землю. Возродится интерес к инженерным машинам заграждения и подземным роботам-саперам для создания тоннелей и бункеров.
3. Новое поколение средств поражения Энергетическое оружие: Высокая плотность малоразмерных целей (дронов) сделает традиционные зенитные системы неэффективными. На смену придет энергетическое оружие.
Развитие технологий:
- Лазерные системы (Лазерная ПВО): Компактные, мобильные и мощные лазерные установки на базе грузовиков или бронетехники станут основным средством борьбы с роями БПЛА. Их преимущество — низкая стоимость выстрела и скорость наведения.
- Микроволновое оружие (ЭМИ пушки): Оружие направленной энергии для массового выведения из строя электроники дронов на большой площади, даже если они защищены от радиопомех.
-Высокоточная артиллерия с «умными» снарядами: РСЗО и гаубицы будут использовать снаряды с кассетной боевой частью, где каждый суббоеприпас ищет цель самостоятельно (по образу и подобию) уже после запуска.
4. Логистика и энергетика как ключевой фронт Война ресурсов: Главной уязвимостью всей этой роботизированной армии является энергия. Тысячи дронов и роботов требуют постоянной подзарядки.
Развитие технологий:
- Автономные системы зарядки: Полевые зарядные станции на солнечных батареях или с компактными ядерными реакторами (типа «Егоза» Росатома).
- Роботы-заправщики/энергетики: Автономные наземные платформы, которые будут выдвигаться в передовую зону для подзарядки дронов прямо в полевых условиях.
- Новые виды топлива: Активное развитие водородных элементов и более энергоемких аккумуляторов станет вопросом национальной безопасности.
5. Психологическое измерение и «война восприятия» Давление на оператора: Даже если люди не на фронте, операторы, управляющие системами из тыла, будут испытывать колоссальные психологические нагрузки от массового уничтожения техники и необходимости принимать решения за доли секунды.
Развитие технологий:
- ИИ-ассистенты оператора: Системы на основе ИИ, которые будут брать на себя рутинные задачи: распознавание целей, распределение целей в рое, предложение оптимального решения. Человек останется в роли «включателя» или контролера.
- Психологическое давление: Разовьются технологии глубоких фейков для деморализации операторов и населения противника (например, голосовые сообщения или видео скомпрометированных командиров).
Краткий итог:
Описанная вами ситуация приведет не к тупику, а к качественному скачку. Война из «противостояния живых сил» окончательно превратится в «противостояние промышленных и технологических комплексов». Побеждать будет тот, у кого:
- Мощнее и умнее программное обеспечение (ИИ и алгоритмы).
- Развитее микроэлектроника и производство компонентов.
- Надежнее энергетическая инфраструктура.
- Быстрее цикл «обнаружение-решение-поражение».
Человек на поле боя будет выполнять роль оператора, техника и стратега, но его физическое присутствие станет анахронизмом на передовой, точно так же, как когда-то исчезли рыцарские доспехи с появлением огнестрельного оружия.
