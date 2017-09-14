RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:17

  _hunter написав:
  барабашов написав:
  Xenon написав:сьогодні спілкувався із знайомим , у котрого батьки живуть на окупованій території (Донетчина) - ще з 22 року там кацапи зайшли.

виявляється їм досі платиться пенсія з України (на картки приват); + вони вже давно отримали раше аусвайси і отримують кацапську пенсію також.

А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?

карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.

Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
А уходит гривна с карты на карту в ЕС в лучшем случае
Или можно и казахские карты пополнять так(безлимитно по входу гривны) ?
То что меняют по доллару это понятно
Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5382
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:22

  flyman написав:Тут побутує думка, що невистачає штурмової піхоти та мийщиків кабанчиків, та і просто "відсвічувати в окопі" в обсязі місячної поставки 30К тушок
чому ж тільки тут? Якщо ти не помітив то крім виділення безпіотників в окремий рід військ іде паралельно створення штурмових сил.
От задумайся що це означає на практиці? Крім понятно боротьби за владу серед генералітету.
В чому концепція штурмовиків? І порівняй їх з ударними арміями ссср часів 2ї світової. Не здається тобі що штурмовики це історія про мясні штурми а не про технологічні переваги.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:26

  ЛАД написав:flyman, что там рассказывают либертарианцы о невмешательстве государства в экономику?
Президент Хавьер Милей временно отменил экспортные пошлины на все аргентинские сельскохозяйственные грузы в попытке привлечь в страну доллары для поддержки распродажи на рынке перед решающими промежуточными выборами.
.....Это отчаянный шаг Милей, чтобы успокоить рынки, обеспокоенные тем, что министр экономики Луис Капуто собирается продать так много долларов, чтобы поддержать песо перед голосованием 27 октября, что не останется ничего для обслуживания долга, учитывая, что в январе ожидается крупный платеж по облигациям.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-22/dollar-hungry-milei-pauses-crop-tariffs-ahead-of-argentine-vote?srnd=homepage-europe
Министр финансов США Скотт Бессент пообещал предоставить президенту Аргентины Хавьеру Милеи «все варианты стабилизации», поскольку эта южноамериканская страна столкнулась с распродажей на рынке.

Бессент и президент Дональд Трамп встретятся с Майли в Нью-Йорке во вторник, и «более подробная информация станет известна вскоре после этой встречи», — сообщила Бессент в понедельник в ветке X.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-22/bessent-says-all-options-on-table-to-steady-milei-s-argentina?srnd=homepage-europe

Мита і є втручання. Зменшення мит - зменшення втручання. Нема мит - нема втручання. Чи що малось на увазі?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:30

  Banderlog написав:
  flyman написав:Тут побутує думка, що невистачає штурмової піхоти та мийщиків кабанчиків, та і просто "відсвічувати в окопі" в обсязі місячної поставки 30К тушок
чому ж тільки тут? Якщо ти не помітив то крім виділення безпіотників в окремий рід військ іде паралельно створення штурмових сил.
От задумайся що це означає на практиці? Крім понятно боротьби за владу серед генералітету.
В чому концепція штурмовиків? І порівняй їх з ударними арміями ссср часів 2ї світової. Не здається тобі що штурмовики це історія про мясні штурми а не про технологічні переваги.

Там йшлось про "мікроскопи" (навіть до хотаба майже дійшло) і "технологічну війну", а не про "відсвічування в теплік в окопі". Проснувся під вечір, майор?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:38

  flyman написав:
  ЛАД написав:flyman, что там рассказывают либертарианцы о невмешательстве государства в экономику?
Президент Хавьер Милей временно отменил экспортные пошлины на все аргентинские сельскохозяйственные грузы в попытке привлечь в страну доллары для поддержки распродажи на рынке перед решающими промежуточными выборами.
.....Это отчаянный шаг Милей, чтобы успокоить рынки, обеспокоенные тем, что министр экономики Луис Капуто собирается продать так много долларов, чтобы поддержать песо перед голосованием 27 октября, что не останется ничего для обслуживания долга, учитывая, что в январе ожидается крупный платеж по облигациям.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-22/dollar-hungry-milei-pauses-crop-tariffs-ahead-of-argentine-vote?srnd=homepage-europe
Министр финансов США Скотт Бессент пообещал предоставить президенту Аргентины Хавьеру Милеи «все варианты стабилизации», поскольку эта южноамериканская страна столкнулась с распродажей на рынке.

Бессент и президент Дональд Трамп встретятся с Майли в Нью-Йорке во вторник, и «более подробная информация станет известна вскоре после этой встречи», — сообщила Бессент в понедельник в ветке X.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-22/bessent-says-all-options-on-table-to-steady-milei-s-argentina?srnd=homepage-europe

Мита і є втручання. Зменшення мит - зменшення втручання. Нема мит - нема втручання. Чи що малось на увазі?
Не так.
Зменшення мит це теж втручання.
Тем более, в данном конкретном случае - для стабилизации валютных ресурсов и кратковременное (до 31 октября).
Ну и переговоры с Трампом о помощи это тоже не вмешательство государства?
А как же "свободная рука рынка"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36300
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:41

  ЛАД написав: Не так.
Зменшення мит це теж втручання.
Тем более, в данном конкретном случае - для стабилизации валютных ресурсов и кратковременное (до 31 октября).
Ну и переговоры с Трампом о помощи это тоже не вмешательство государства?
А как же "свободная рука рынка"?

Втручання у втручання із зменшенням втручання.
Краще з тумосом посперечайтесь, він юрист.
Або з будівельником, він топ 5%.

Або не прикидайтесь маразматиком, розуміючи, що не буває ні 100% планової економіки ні 100% вільного ринку.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:48

  flyman написав:
  ЛАД написав: Не так.
Зменшення мит це теж втручання.
Тем более, в данном конкретном случае - для стабилизации валютных ресурсов и кратковременное (до 31 октября).
Ну и переговоры с Трампом о помощи это тоже не вмешательство государства?
А как же "свободная рука рынка"?

Втручання у втручання із зменшенням втручання.
Краще з тумосом посперечайтесь, він юрист.
Або з будівельником, він топ 5%.

Або не прикидайтесь маразматиком, розуміючи, що не буває ні 100% планової економіки ні 100% вільного ринку.
Не притворяюсь.
Просто как-то нигде практически не видел последовательного применения на практике либертарианских теорий и, думаю, Милею тоже не удастся.
Никуда не денется, будет вмешиваться. Или не удержится у власти. Разве что крупно повезёт с хорошим ростом мировой экономики, но это в любом случае временно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36300
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:59

Потужності 60% виробників дронів не завантажені через брак замовлень від держави, – президент ТСУ 8)
https://censor.net/biz/news/3575500/der ... v-na-front

каса пішла на fire point міндіча :lol:
jump
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 18:15

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав: Не так.
Зменшення мит це теж втручання.
Тем более, в данном конкретном случае - для стабилизации валютных ресурсов и кратковременное (до 31 октября).
Ну и переговоры с Трампом о помощи это тоже не вмешательство государства?
А как же "свободная рука рынка"?

Втручання у втручання із зменшенням втручання.
Краще з тумосом посперечайтесь, він юрист.
Або з будівельником, він топ 5%.

Або не прикидайтесь маразматиком, розуміючи, що не буває ні 100% планової економіки ні 100% вільного ринку.
Не притворяюсь.
Просто как-то нигде практически не видел последовательного применения на практике либертарианских теорий и, думаю, Милею тоже не удастся.
Никуда не денется, будет вмешиваться. Или не удержится у власти. Разве что крупно повезёт с хорошим ростом мировой экономики, но это в любом случае временно.

Тобто всяку хунту і уряди соціалістів "ннм-ням", а Мілей з лібералізацією "фу-фу". Бальцерович тоді хто у вашій шкалі, клаоовий ворог радянського польського народу?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 18:31


От би ще "друзі" британці та інші потужні євролідори перестали нарешті спонсорувати московію, купуючи їх дешеву нефтянку через Індію, Туреччину, ОАЕ...
Schmit
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
