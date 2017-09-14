Додано: Вів 23 вер, 2025 13:02

Злам Дії: приберіть ФедороваВ Україні сталася чергова, штучно створена техногенна катастрофа: на закритому ТГ-каналі пропонують базу з 20 мільйонами рядків записів про користувачів Дії. Чисто збіг, що цифроміністр Федоров хвалився десь такою ж кількістю користувачів Дії. Ціна бази – 4500 доларів*Що входить до товару: ПІБ, дата народження, номер телефону, email, коли створено (запис?), податковий номер, ЄДРПОУ, назва компанії, адреса, серія та номер паспорта, коли й ким видано, номер ІD-картки та ін.На пробу потенційним покупцям пропонують 1 млн записів.Ну тобто повний набір даних, потрібний, щоб оформити на вас кредит або зареєструвати фірму — все як завжди, все як ми любимо.Саме Міша перегибає через коліно усі інші відомства, щоб отримати їхні бази та виставити їх онлайн – із суто формальним захистом "та все норм буде". Не буде.Саме він продавлює законодавчі ініціативи, які вбивають безпеку даних в Україні та полегшують роботу російськи хакерам.Саме пан Михайло стоїть за блокуванням створення незалежних органів з кібербезпеки та захисту персональних даних, Кібервійськ ЗСУ та і загалом підтримання стабільного хаосу у сфері кіберзахисту України.Приберіть Федорова – і картковий будиночок "жижиталізації" посипеться як листя у жовтні. Це обумовлено його ексклюзивним статусом у очах Зеленського та повну недоторканість – до самого закінчення "епохи Зе".А до того поставки надзвичайних кіберситуацій зупинятися не будуть, ні.Основна провина за напад лежить однозначно на нападнику – але також і на тому, хто не зробив нічого для захисту. Запитайте "шашличника".