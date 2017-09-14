RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15225152261522715228>
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:07

  buratinyo написав:Ядерный реактор с расплавленной солью Меммотта имеет размеры 1.22 метра на 2.13 метра (типичная атомная электростанция имеет размеры 9.14 метра на 9.14 метра), и поскольку нет риска расплавления, нет необходимости в такой же большой зоне вокруг него. По словам исследователей, этот небольшой реактор может производить достаточно энергии для питания 1000 американских домов. Все необходимое для запуска этого реактора сконструировано таким образом, чтобы поместиться на кузове 12 метрового грузовика.

https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/mykroyaderniy-reaktor-na-rasplavlennikh-solyakh-proyzvodyt-bolee-bezopasno-yadernuyu-energyyu-y-ustranyaet-otkhodi

Странно, что об этом только начали писать. Ведь миниреакторы уже давно реальность. Вопросы заключались лишь в безопасности их для людей и защитой от дурака, что в военных условиях уже не актуально.

кремль продвинулся в этих вопросах еще дальше.

Кстати, для ядерных реакций в выделением энергии применяют литий. Очень очень перспективная реакция. Лития то побольше в природе чем урана-235. Хотя надо бы перепроверить данные.

А вот еще интереснее и свидетельство реальности проектов таких миниреакторов для военных целей.

https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/myny-yaderniy-reaktor-x-energy:-energetycheskaya-nezavysymost-armyy

Трохи читав про ті рідкі реактори. Поки що по-факту немає повністю робочих прототипів. А до масового виробництва напевно ще потрібні десятиліття два мінімум.
Ці реактори чимось мені нагадують квантові компи - 40 років розмов, практичних результатів нуль.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:22

  ЛАД написав:Это уже не в порядку жарту.
Это подход, когда хотят быстро вывести страну в развитые.


А отак можновладці-управлінці-регулятори створюють сприятливі умови для підтримки ринку:
"США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд, сообщил американский министр торговли Говард Лютник.

"Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании"... (С)

А не а-ля аби не заважали.
detroytred
 
Повідомлень: 25591
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:32

системи нема (одиничні випадки), всьо чесно та екзистенційно

Колишня вебкам-модель виграла тендер на постачання антидронових сіток для Херсона
https://antikor.ua/articles/792880-byvs ... ja_hersona
Підприємниця з Луцька Наталія Борщевич, відома як вебкам-модель, яка фігурувала у справі про розповсюдження порнографії, виявилася однією з постачальниць антидронових сіток для Херсонщини. Її ФОП був зареєстрований лише наприкінці липня, але вже встиг отримати контракт від Херсонської обладміністрації.
Letusrock
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А отак можновладці-управлінці-регулятори створюють сприятливі умови для підтримки ринку:
"США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд, сообщил американский министр торговли Говард Лютник.
"Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании"... (С)
А не а-ля аби не заважали.

тю, контракти якісь, мільярди.. а могли ж просто зі Львова завезти 4 сотні любителів підходити до дзеркала, і воно б само якось пішло
Letusrock
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:44

це вже було: казахам напрягтися

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Это уже не в порядку жарту.
Это подход, когда хотят быстро вывести страну в развитые.


А отак можновладці-управлінці-регулятори створюють сприятливі умови для підтримки ринку:
"США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд, сообщил американский министр торговли Говард Лютник.

"Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании"... (С)

А не а-ля аби не заважали.

це вже було: УЗ купувала колись тепловози на ярди
https://www.bbc.com/ukrainian/news-43174045
казахам напрягтися
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 вер, 2025 14:51, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40889
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:47

дивитися в дзеркало

  Letusrock написав:Колишня вебкам-модель виграла тендер на постачання антидронових сіток для Херсона
https://antikor.ua/articles/792880-byvs ... ja_hersona
Підприємниця з Луцька Наталія Борщевич, відома як вебкам-модель, яка фігурувала у справі про розповсюдження порнографії, виявилася однією з постачальниць антидронових сіток для Херсонщини. Її ФОП був зареєстрований лише наприкінці липня, але вже встиг отримати контракт від Херсонської обладміністрації.

А інша Джозефіна втікла з неньки, а могла б послухати будівельника і "дивитися в дзеркало".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40889
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:справа ваша вірити в ММР чи ні

А при чём тут вера в ММР?
Я где-то отрицал возможность их существования и использования?
Просто они не настолько миниатюрные, как писал buratinyo.
Ни по габаритам, ни по массе.
И вопрос, насколько это будет экономически выгодно.
Всё.
Будет выгодно - будут использоваться. Единичные экземпляры уже используются.
А Острецов тут не при чём.


Что касается Острецова, то его статья имеет признаки того, что целью ее является выбивание денех на проект с ООН и стран БРИКС. Не более того. Видимо из российского бюджета выбить бабло и просрать не получается сейчас. Санкции ж, их мать. :mrgreen:

Очень удивляет, что он упоминает об ускорителе частиц, который еще не построен для активизации процесса деления в ядерном реакторе. Возможно либо речь идет о миниатюрном микро-ускорителе частиц, авторской работе либо ученый впал в старческий маразм. Ибо ускорители частиц упомянутые лет 30 или больше успешно применяются в небольших ядерных электростанциях в США. При этом безопасность на таких реакторах практически абсолютная, так как заглушить его можно мгновенно, просто вырубив рубильник на ускорителе.

Лет 30 назад, когда я впервые услышал о таком реакторе, я тоже сомневался в его реальности как сейчас ЛАД. Виной сомнений моих является искаженная информация о ядерной энергетике, преподаваемая в учебных заведениях в целях сохранения ее безопасности. Как вариант. Ну, или что более вероятно слишком быстрый прогресс в той самой ядерной энергетике за последние 50 лет. И это речь пока идет о морально устаревших моделях безопасных реакторов, которые давно не секрет. И размеры старых реакторов небольшие. Пару фур и его можно весь перевезти куда-нибудь. Но с того времени появились уже реакторы новых поколений, информация о которых пока ограничена по причине их меньшей мощности и меньшей значимости в мирное время. А вот в военное время интерес к ним явно скоро будет повышен при свершении прогноза нейросети об изменении в типах техники и вооружений для войны.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:05

Гіпотетична війна з НАТО закінчиться непочавшись

  andrijk777 написав:
  jump написав:
  fler написав:На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою?


«У мене тільки одне попередження до російської влади: якщо ще одна ракета або літак залетять до нас без дозволу і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО - не приходьте скаржитися. Я вас попередив», - глава МЗС Радослав Сікорський :lol:

виглядає як жалюгідний блазень :oops:

Виглядає що ви сильно хочете щоб Польща почала війну з РФ, а Польща сильно цього не хоче.
Сікорський взагалі не виглядає жалюгідно і тим більше не виглядає як блазень. Він представляє інтереси Польщі а не України.
А ви чомусь вважаєте що він має діяти в інтересах України ... та ні.

Гіпотетична війна РФ з НАТО закінчиться непочавшись (ще й КНР чекає як би прилаштуватися ззаду)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40889
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:07

  Letusrock написав:Колишня вебкам-модель виграла тендер на постачання антидронових сіток для Херсона
https://antikor.ua/articles/792880-byvs ... ja_hersona


Что-то подобное и подозревал.

Звертаємо увагу!
Відповідно до законодавства та рішень компетентних органів інтернет-ресурс заблоковано

Дякуємо за розуміння та співпрацю!
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:08

  buratinyo написав:
  Letusrock написав:Колишня вебкам-модель виграла тендер на постачання антидронових сіток для Херсона
https://antikor.ua/articles/792880-byvs ... ja_hersona


Что-то подобное и подозревал.

Звертаємо увагу!
Відповідно до законодавства та рішень компетентних органів інтернет-ресурс заблоковано

Дякуємо за розуміння та співпрацю!

Бан по ІР Сизрані?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40889
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15225152261522715228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9753)
23.09.2025 16:06
ПУМБ (6735)
23.09.2025 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.